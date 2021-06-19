Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у твітері.

"Отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власність нерухомості, де переховуються Шарій і його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія". Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу вже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України", - йдеться в повідомленні.

У відповіді Офісу генпрокурора на запит Гончаренка, фотокопію якого оприлюднив нардеп, уточнюється, що розслідування ведеться за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців; легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинена у великому розмірі; ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

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