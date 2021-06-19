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Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії. ДОКУМЕНТ

Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у твітері.

"Отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власність нерухомості, де переховуються Шарій і його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія". Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу вже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України", - йдеться в повідомленні.

У відповіді Офісу генпрокурора на запит Гончаренка, фотокопію якого оприлюднив нардеп, уточнюється, що розслідування ведеться за ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців; легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинена у великому розмірі; ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю". ВIДЕО

Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії 01
Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії 02
Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії 03
Проти Шарія розпочато кримінальне провадження за фактами відмивання доходів під час фінансування партії 04

Автор: 

Гончаренко Олексій (488) НАЗК (1684) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+25
Как неловко получается для зебилов: петушарий, находясь в международном розыске регистрирует свою говнопартию в Украине. Цвк - молчит, мусарка - молчит,сбу - молчит, прокурватура - молчит. И кто же это сделал вместе, напомните терпилы73%?!!
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19.06.2021 11:51
+17
проект шарія нє добілся ніх... чєво
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19.06.2021 11:48
+16
Попался петуш*к
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19.06.2021 11:49
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проект шарія нє добілся ніх... чєво
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19.06.2021 11:48 Відповісти
Попался петуш*к
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19.06.2021 11:49 Відповісти
Новая порода петушок-педофил ! ))
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19.06.2021 12:17 Відповісти
Расстрелять!
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19.06.2021 11:50 Відповісти
Двічі !
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19.06.2021 12:13 Відповісти
петуШарий любит рассказывать как он попал в плен к кровожадным бандеровцам: Поймали меня говорит бандеровцы, и сказали выбрать, или мы тебя растреляем, или отымеем по кругу и оьпустим ! Я говорит петуШарий не какой то там петух, поэтому выбрал растрел !
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19.06.2021 12:29 Відповісти
Пардон, опечатка ,,Отпустим,, ))
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19.06.2021 12:31 Відповісти
Петушарий
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19.06.2021 11:51 Відповісти
петупедошарофил )))
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19.06.2021 12:24 Відповісти
Помнишь ха-ха
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19.06.2021 12:29 Відповісти
Как неловко получается для зебилов: петушарий, находясь в международном розыске регистрирует свою говнопартию в Украине. Цвк - молчит, мусарка - молчит,сбу - молчит, прокурватура - молчит. И кто же это сделал вместе, напомните терпилы73%?!!
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19.06.2021 11:51 Відповісти
7 років цей пітух позорить Петра, а вас чогось не видно де він це робить, ви всі тут гуртом "героїчно боритесь" на клавіатурах
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19.06.2021 11:54 Відповісти
Нагадую: партію Шарія було зареєстрована 6 червня 2019 року, складом ЦВК який був затверджений рішенням ВР 8 скликання 20 вересня 2018 року.
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19.06.2021 11:55 Відповісти
Так, а что мешает бакановскому сбу возбудить уголовное дело? что мешает зеленому цвк подать в суд по факту фальсификации? Неужели опять порошенко?
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19.06.2021 12:05 Відповісти
Так а статья о чем? Не, даже заголовок не осилил? Все строчишь в поте лица, зарплату отрабатываешь?
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19.06.2021 16:02 Відповісти
Декомунізація теж при Пороху була, але відкат назад почався одразу з клоунами.
Але для дебілів винен звичайно Порох.
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19.06.2021 13:13 Відповісти
Який відкат, якщо не секрет? Пам"ятники Леніну назад ставлять?
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19.06.2021 21:09 Відповісти
Вулиці назад перейменовують то норма?
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19.06.2021 23:40 Відповісти
Якщо вони перейменовані незаконно - так, норма.
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20.06.2021 01:26 Відповісти
Сгинь , мразота совковая
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20.06.2021 06:35 Відповісти
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20.06.2021 12:47 Відповісти
Тебе не спитали, тому й "незаконно"? ))
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21.06.2021 09:09 Відповісти
Ти не розумієш, що означає слово "незаконно"? Це тому, що смердюча коричнева субстанція без жодної звивини, що заповнює твою черепну коробку, осмислити і зрозуміти значення цього слова не здатна від природи...
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21.06.2021 18:35 Відповісти
Та я бачу як у тебе розуміння законності працює, схоже мозок зовсім на цю субстанцію перетворився...
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21.06.2021 20:00 Відповісти
Не переводь стрілки.
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21.06.2021 21:21 Відповісти
То це я про смердючу рідину в черепі почав?
А тепер поясни "розумнику" , на який підставі ти вважаєш ЗАКОН о декомунізації, прийнятий з усіма необхідними умовами та згідно регламенту (чого дуже не вистачає клоунам), незаконним?
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22.06.2021 07:25 Відповісти
Недолуге, ти насправді не можеш осмислити написане. Тобі писали не про закон, а про незаконні перейменування. Тобто перейменування об"єктів, які під дію цього закону не підпадають. Або перейменування знов на честь осіб, які теж підпадають під дію цього закону. Бо, ідіоте, прочитай повністю хоча б назву цього закону: "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Про те, щоб ти прочитало та осмислило сам закон, я вже мовчу, смердюча субстанція в твоєму черепку дійсно на це не спроможна.
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22.06.2021 21:32 Відповісти
Ідіоте, приклад конкретний незаконного перейменування наведи? Бажано коли перейменували на честь тих, хто підпадає під дію цього закону. Про свою субстанцію можеш не казати, ти в чергове це підтвердив....
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22.06.2021 22:52 Відповісти
А кто был основателем партии имени шарикова ?
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19.06.2021 12:33 Відповісти
Тут всё просто, на самом деле партия зарегистрирована на однофамильца.
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19.06.2021 14:31 Відповісти
Но эти махинации допустили Зелекаломойский Аваков и продажная цвк
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20.06.2021 06:44 Відповісти
Да пипец, найдите его сначала, арестуйте, а потом уже заводите дела... а так это просто очередное бла-бла-бла...
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19.06.2021 12:06 Відповісти
те, кто пособничал террористу-путинососу в регистрации партии также должны быть жестко наказаны и уничтожены.
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19.06.2021 12:09 Відповісти
Партією Шарія зацікавився Портнов - требе ж оновити кров в ОПЗЖ відбитих совкодрочерів там не вистачає. Оновлять "лайт ватою" Шарія
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19.06.2021 12:11 Відповісти
На корм СВИНЯМ сдать очкатую СУКУ.
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19.06.2021 12:13 Відповісти
🐓💣🍗
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19.06.2021 12:13 Відповісти
та шо вы переживаете?просто идет передел ватного лохтората...у шаро.ба забрать-отдать зеленушкам
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19.06.2021 12:18 Відповісти
Этого любителя русского мира в Россию трактором не затянешь.
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19.06.2021 12:26 Відповісти
Но если реально припечёт и за него возьмуться иностранные правоохранительные органы ,в частности Интерпод ,может и свалить
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19.06.2021 12:31 Відповісти
И не только этого , а всех любителей путлераста 😂 ! Например у бондаренчихи Ленки дочь проживает в США и у Егоровой ,шуфрич , мертвечук на миллиардных яхтах рассекают не по мокшанским болотам
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20.06.2021 06:51 Відповісти
Цель Шария при общении с Петей, а теперь - с Зе, в том, чтоб спровоцировать клиентов на смешные и противоправные действия, а потом эти реакции по возможности широко показать всему миру. Это Шарию прекрасно удается, чем больше уголовных дел на него и партию откроют, чем больше будет преследований его партийцев, тем больше вони будет про это в Европе, именно для этого партия и создавалась.
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19.06.2021 12:29 Відповісти
цель петушария хайп у *********. ********* нравится.
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19.06.2021 12:41 Відповісти
слишком сложно. роль петушария обсирать нужных для политических интриг кремля людей
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19.06.2021 14:33 Відповісти
Вот так он и обсерает - давая проявиться внутреннему хамству атакованного клиента.
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19.06.2021 18:44 Відповісти
с петуШарием все понятно - он играет на том же электоральном поле, что и ЗЕленый клоун, у них один и тот же избиратель - недумающие "какиеразницы", хахлы-малоросы, для которых Украина никогда не являлась абсолютной ценностью ... поэтому сейчас, когда рейтинг ЗЕленой шмаркли рухнул и на счету каждый ценитель "сКатов" и "папиков", петуШария решили обнулить вместе с его фейковой партией, кормящейся на кацапские бабки... это тот самый уникально редкий случай, когда некое действие нынешнего ЗЕленого квартала полезно и для государства Украина и для ЗЕленого клоуна, но в каждом случае по разным причинам
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19.06.2021 13:27 Відповісти
Это уже какое по счёту дело ? Интересно, как там продвигаются предыдущие дела ? Например, дело по тяжелейшей статье "государственная измена". Вопрос риторический, - предыдущие дела никуда, по-факту, не двигаются, нихера реально не делается, а партия функционирует и по сей день.
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19.06.2021 14:11 Відповісти
Чем больше дел - тем больше шансов на экстрадицию
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19.06.2021 16:43 Відповісти
Блажен кто верует.
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19.06.2021 16:50 Відповісти
помню как шарики перед выборами на митинге были с таким идиотско-счастливым лицом, как будто они уже "проснулись в новой стране", которую зебил только обещал ) но не так сталося...
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19.06.2021 14:30 Відповісти
Візьміть в руки звиклу пластикову кульку (шарик) і киньте об землю...Кулька підскочить...Киньте сильніше - вона підскочить вище...І ви починаєте розуміти що чим сильніше ви кидаєте кульку - тим більше вона підскакує...Це закон фізики "дія дорівнює протидіі"...А от коли кульку кидати довга в часі то тут вже починається закон Гегеля "дія-антидія-синтез"...З "дії-антидіі" синтезувалась партія Шарія,яку важко буде випхати з України чи запхати під лавку...Питання - на холєри ви того Шарія рухали,нащо робили рекламу,його ніхто не знав і знати не хотів...Ну а тепер пізно,червоний бальон вирвався з рук і попензлював догури,можна тіко вслід матюгнутись...
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19.06.2021 17:15 Відповісти
Як не перейматимемось "шариковими" в країні , то гляди-ж сядуть вражі діти на голову , та й спустять росо-ніженьки на плечі ...
- от тобі й казці кінець , а хто б'є "шарикова" - молодець .
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19.06.2021 23:48 Відповісти
Начато? В июне 2020 начато? Цензор грязная помойка ОП
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19.06.2021 17:33 Відповісти
коли ти странеш розумнішим, дебл зелений. Тобто ніколи..
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19.06.2021 18:05 Відповісти
Ату педофилов петушариев!
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19.06.2021 17:47 Відповісти
При гетьмане приняли закон , финансировать подобные голубые партии за наш карман)), но то такэ))
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19.06.2021 18:01 Відповісти
Випускайте Лєнку Банадаренку.. Утопить всіх в сівоїй чорній пащеці.
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19.06.2021 18:04 Відповісти
Кстати к ней пришли СБУ и не застали. видимо кто-то предупредил. и она удрала. кто-нибудь знает, где она сейчас и что было дальше?
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19.06.2021 22:50 Відповісти
Как оказывается просто,украинская прокуратура ПРОСТО сделала запрос в испанскую...об источниках финансирования для приобретения вилл у мудака,обсираюшего Украину. И он сдулся,начал хныкать. А что мешает ТАКИМ же образом запросить о всей кодле уродов,наворовавшихся в Украине и спокойно там защищающих "русский мир"? Или просто воров и бандосов? Не работает прокуратура! Почему не работает? Ответ в декларациях прокуроров( вернее то что "забывают" декларировать). А эта "честная" и "принципиальная" гнилуха начала сразу гадить на тех кто обещал помощь -портновича и ко. Не, от них воняет за версту и Шарикова капля говна картинки не изменит. Шариков уже "сбитый летчик",а оно им надо? Шарик использованный презерватив ,а больно как ему без виллы и деньжат,аж шкварчит. Вот так со всеми ганд₽нами надо,для них денежка первична. Заблокировать усе ,пусть становятся обычными гастабайтерами,как приятно наблюдать как гнилая душонка вылазит и придурков в Украине,орущих- ШАРИКОВ в управление( рейтинг этих долб&**** был выше чем того же Смешко или Балашова)поубавится.
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20.06.2021 07:18 Відповісти
 
 