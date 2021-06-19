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Кулеба скоординував із главою МЗС Польщі Рау позиції щодо протидії "Північному потоку-2"

Кулеба скоординував із главою МЗС Польщі Рау позиції щодо протидії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС України.

Кулеба і Рау підтвердили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрози для безпеки обох країн і Європи загалом, скоординували позиції щодо протидії його втіленню.

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Глава української дипломатії висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО. Кулеба також обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться незабаром у Вільнюсі.

Автор: 

МЗС (4110) Польща (8488) МЗС Польщі (215) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604) Рау Збіґнев (105)


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Кулеба скоординував із главою МЗС Польщі Рау позиції щодо протидії "Північному потоку-2" - Цензор.НЕТ 4983
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19.06.2021 13:54 Відповісти
Проснулись. Он уже готов .
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19.06.2021 14:12 Відповісти
после американо -немецких и рашистских координаций кулеба занимается болтологией на которую никакой х,,,ен больше не обращает внимание
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19.06.2021 14:27 Відповісти
 
 