"Від безвиході. Мазохісти", - у МЗС РФ різко відреагували на Кримську платформу

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на плани України провести саміт Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніше - просто яскравий захід потрібний. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити дію прислів'я: "Скільки не говори халва, в роті солодше не стане". Мазохісти", - сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою Кримська платформа.

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