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"Від безвиході. Мазохісти", - у МЗС РФ різко відреагували на Кримську платформу
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на плани України провести саміт Кримської платформи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
"Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніше - просто яскравий захід потрібний. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити дію прислів'я: "Скільки не говори халва, в роті солодше не стане". Мазохісти", - сказала вона.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою Кримська платформа.
Топ коментарі
+37 Гыг с Вами
показати весь коментар19.06.2021 12:27
+33 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар19.06.2021 12:19
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар19.06.2021 12:19
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Хочу з цього приводу поділитися своєю позицією і я…
А) «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними!
1. «Мінських угод», як міжнародно-правового акту - не існує! Але існують і досі кілька редакцій їх проекту, які не набули чинності як угода, оскільки вони (у відповідності до міжнародних норм і усталеної практики) не були ратифікованими парламентами країн-підписантів.
2. А про те, що вони мали бути обов'язково ратифікованими парламентом свідчить те, що ні президент та його представники, які «підписували» названі Угоди, - в них неправомомірно «зобов'язали» парламент внести зміни в Конституцію України… Що є нонсесом, оскільки парламент України не є підпорядкованим ні президенту, а тим більше - його представнику на мінських переговорах ! Бо реалізація низки положень Мінських угод перебуває поза компетенцією президента України. А Верховна Рада є окремою і незалежною від президента гілкою влади. Верховна Рада вправі не приймати рішеннь щодо реалізації положень Мінських угод без ратифікації самих домовленостей.
3. Більше того, президент навіть не вніс т.зв «угоди» до парламенту для їх ратифікації…
4. «Угоди» не передані в міжнародний депозитарій, хоча це не могло б бути суттєвою перепоною для їх виконання, чи ні ...
Б) «Мінські угоди» є недійсними, тому що нині є оспорюваними!
-Ще з епохи римського права (ius civile) недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:
1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства (лат. vis absoluta) та
2. Погрози насильства (лат. metus)
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання "угод", як і сама суть «мінських угод», як виявилося нині - наявні.
В). Виявився наявним обман, продиктований намірами росії в умовах конфлікту інтересів між Україною та росією…
Росія, цинічно зловживаючи своїм статусом члена Ради Безпеки ООН як і міжнародною довірою, внесла для прийняття проект Резолюції Ради Безпеки ООН, яка й була нею прийнята (Резолюція № S/RES/2202 (2015, від 17.03.2015 р) в якій ніби-то було надано «офіційний та міжнародний статус» т. зв. «мінським угодам». В чому ж її цинізм та обман?
-В тому, що до певного моменту весь світ був впевнений, що «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім, конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні,
-Навіть Резолю́ція Генера́льної Асамбле́ї ОО́Н про територіа́льну ці́лісність Украї́ни № 68/262 була ухвалена ще 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, не кваліфікувала дії росії ні як посередника ні як агрессора … а лише визнала незаконним т.зв. референдум в Криму.
-За «Мінськими угодами, РФ отримала статус посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України.
-Але з часом стали відомими ті факти, що росія в конфлікті має подвійний статус - і як посередника, так і співучасника конфлікту, коли на території ОРДЛО виявили в складі учасників бандформувань т.зв. республік людей (добровольців) з російськими паспортами…
- А внедовзі після цього було встановлено, що в протистоянні з Україною приймають участь і кадрові військові та їх групи РФ.
-Це зовсім міняло ситуацію, міняло розуміння того, що РФ під маскою «посередника» була і є повноцінним учасником конфлікту як на Півдні, так на Сході України.
-Вперше у законодавстві України росію визнали агресором та окупантом через її дії у Криму та на Донбасі й закріпили це законом лише в 2018 році.
-Низка (47) країн ООН з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
-В зв'язку з виявленою «підробкою» статусу РФ лише нині, країни-члени НАТО, країни ЄС і США (під час поїздки Байдена в Європу) визнали РФ і окупантом і агресором одночасно, не посередником, а учасником, тобто стороною конфлікту в Україні.
В) Дії України в умовах нововиявленого факту обману. та признаного цивілізованими крпаїнами істинного статусу РФ, - в якості авгресора та окупанта, сторони конфлікту.
-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. g, ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії».
-Україна й нині має повне право вийти з «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, - на підставі Статті 49 «Обман», Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.
-Звернутися до країн, членів РадБезу ООН, країн-членів НАТО з цим повідомленням ( бажано його більш деталізувати та розширити), з метою роз'яснення свої позиції, для того, щоб вони підтримували позицію України на всіх наступних етапах боротьби України проти росії за визволення з-під агресії та окупації тих частин її території, які тимчасово, вимушено та цілеспрямовано діями росії опинилися де-факто поза юрисдикцією України.
-Україна має звернутися з позовом до Міжнародного Суду, на предмет відшкодування росією нанесених своїми діями збитків.
Г) Дії міжнародної спільноти на підставі встановленого обману РФ з її «статусом» на момент підписання т.зв. «мінських угод».
-Надалі не визнавати «Мінські угоди» як миротворчий документ, а на цій підставі і формулювати наступні свої дії та кроки.
-Весь спектр санкцій застосованих до росії, за невиконання нею її частини «мінських угод» - вважати санкціями накладеними за невиконання нею Гельсінських Угод.
-Ніякі санкції, застосовані країнами чи їх інстанціями до росії за невиконання нею її частини «мінських угод», не можуть бути скасованими чи зменшеними , а навпаки- мають бути посиленими ще й за обман росією міжнародної спільноти стосовно свого удаваного статусу «посередника» та «миротворпця» у врегулюванні конфлікту на піденному сході України!
-Слід переглянути статус росії, як члена РадБезу ООН, оскільки а) вона сама порушила міжнародне право невиконанням та ігноруванням нею Хельсінських Угод, б) на законодавчому рівні «узаконила» примат національного законодавства над міжнародним правом, в) є регулярним та свідомим порушником як духу так і букви Статуту ООН. Який же ж приклад вона подає іншим країнам міжнародної спільноти?
-Слід уточнити статус членів РадБезу ООН і їх «право голосу», коли в їх діях є наявним конфпікт інтересів. (Уточнити та ширше розтлумачити п.3. Ст. 27 Статуту ООН)
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PS: 1.Поширюйте, якщо зацікавлені в тому щоб "дати шпаргалку" нинішній "владі" для її наступних дій, бо ні МЗС України, ні її Мінюст - її дати були і не спроможними і нездатними.
2. Поширюйте, якщо зацікавлені в прискоренні закінчення російсько-української війни з позитивним для України фіналом.
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА
Прочла, что национальная идея россиян - пережить Путина. Это же, действительно, очень интересно, кто будет следующим Путиным и как именно он будет выглядеть. Правда, пережить Путина невозможно.
Путин в России - это не фамилия. Путин в России - это должность.
через пару недель новый руководитель московии запустит развенчание культа пуйла
за кілька тижнів всі кацапи випериджаючи один одного будуть розповідати, що саме вони були найбільшими оппозиціонерами хйла ніж будь хто на всьому білому світі
Названия речек, протекавших по территории Москвы: Кровянка, Нищенка, Самотыга, Язвенка, Горячка, Кабаниха, Жабенка, Таракановка, Чернушка, Гнилушка. Было и ****** (Сукино) болото, а Чистые пруды назывались Погаными
Несколько лет служила морпехом: в России нашли мертвой 24-летнюю американку (фото)
В России в Нижегородской области жестоко убили американскую студентку Кэтрин Сироу. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим.
Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде еще 15 июня. Ее тело нашли на третий день поисков.
Как сообщает https://life.ru/p/1404384 Life , убийцей оказался ее знакомый. Мужчина из Краснодара сначала изнасиловал Сироу, после увёз ее, задушил и убил, нанеся несколько ударов ножом ей в шею.
Сейчас ее тело перевезли на экспертизу. Преступника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один. По словам мужчины, они познакомились в сети и у них были достаточно свободные отношения.
Злоумышленник во всем сознался и показал место убийства. Ранее он уже был судим по статьям "Разбой" и "Изнасилование".
В Россию Кэтрин Сироу переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. В США она четыре года служила морпехом.
Скорее она не полюбила руцкий мир, а только отдельного его представителя. Скрепной любви до безумия захотелось. ))
Вот почему не стоИт заводить знакомства в секс-сетях.
нужно поставить точку и переехать Австрию - ничего невозможного в етом не вижу и шансы наши тока в плюсе..
не сможем - и винить будет некого...
ну разве бубенец про звонит: УЕФА- а почему мы еще не в 1/4 финала?
1.перемога Австрії= наш виліт.
2. гра з Італією.Виліт трохи пізніше.
вынести нужно австрийцев
хотя диды не за то воевале......
проглотить. Новость с проглотом.