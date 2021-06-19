Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 5 танків у Бойківському, - ОБСЄ
Українська сторона СЦКК повідомляє, що, за даними щоденного звіту ОБСЄ від 17 червня №139, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові випадки порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння і військової техніки, порушуючи лінії відведення. Зокрема, на тимчасово непідконтрольній уряду України території в населеному пункті Бойківське Донецької області з порушенням лінії відведення розміщено 5 танків Т-64", - йдеться в повідомленні.
Також збройні формування РФ продовжують перешкоджати роботі спостерігачів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Зокрема, на блокпосту неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді Місії залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19". Водночас спостерігачі констатували факт вільного пересування цивільних транспортних засобів в обох напрямках.
Також через перешкоджання сигналу обох модулів GPS із боку збройних формувань РФ у районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній урядові України території Місією було скасовано політ БПЛА дальнього радіусу дії.
В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат і покинули цей район.
"Зазначені факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дії є неприпустимими і суперечать мандату СММ, який передбачає безпечний та безперешкодний доступ Місії на усій території України", - йдеться в повідомленні.
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Встречаются вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
Ладно, все *****, пляшем дальше. Нам своє робити. Дякуємо всім хто допомагає. Приват 5168 7573 4764 2680 Донік Роман
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню, зокрема 137 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 74 порушення.
У Луганській області Місія зафіксувала 993 порушення режиму припинення вогню (зокрема 159 вибухів), із яких 867, за оцінкою, були частиною навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки. За попередній звітний період зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню.
СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню біля ділянки розведення в районі Золотого та в межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування й техобслуговування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
СММ і далі спостерігала за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 3 КПВВ, а також на відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.
Обмеження свободи пересування Місії тривали.
БПЛА СММ вкотре неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.