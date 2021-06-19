УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10918 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 564 8

Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 5 танків у Бойківському, - ОБСЄ

Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 5 танків у Бойківському, - ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що, за даними щоденного звіту ОБСЄ від 17 червня №139, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові випадки порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння і військової техніки, порушуючи лінії відведення. Зокрема, на тимчасово непідконтрольній уряду України території в населеному пункті Бойківське Донецької області з порушенням лінії відведення розміщено 5 танків Т-64", - йдеться в повідомленні.

Також збройні формування РФ продовжують перешкоджати роботі спостерігачів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Читайте також: Ворог з початку доби один раз відкривав вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Зокрема, на блокпосту неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді Місії залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19". Водночас спостерігачі констатували факт вільного пересування цивільних транспортних засобів в обох напрямках.

Також через перешкоджання сигналу обох модулів GPS із боку збройних формувань РФ у районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній урядові України території Місією було скасовано політ БПЛА дальнього радіусу дії.

В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат і покинули цей район.

Читайте також: За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ

"Зазначені факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дії є неприпустимими і суперечать мандату СММ, який передбачає безпечний та безперешкодний доступ Місії на усій території України", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

ОБСЄ (3502) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман ДоникРоссийские наемники, нарушая режим перемирия, разместили 5 танков в Бойковском, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9200

Встречаются вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ

Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
Ладно, все *****, пляшем дальше. Нам своє робити. Дякуємо всім хто допомагає. Приват 5168 7573 4764 2680 Донік Роман
Российские наемники, нарушая режим перемирия, разместили 5 танков в Бойковском, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4343
показати весь коментар
19.06.2021 12:34 Відповісти
так Украіна ж напала на Дамбас, пєрєварот в Кієвє, алєя ангєлав, ко-ко-ко...
показати весь коментар
19.06.2021 12:36 Відповісти
Российские наемники, нарушая режим перемирия, разместили 5 танков в Бойковском, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9671
показати весь коментар
19.06.2021 12:46 Відповісти
Російські найманці, порушуючи режим перемир'я, розмістили 5 танків у Бойківському, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7714
показати весь коментар
19.06.2021 12:54 Відповісти
Щоденний звіт 140/2021 від Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ в Україні (СММ) від 18.06.2021.
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню, зокрема 137 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 74 порушення.
У Луганській області Місія зафіксувала 993 порушення режиму припинення вогню (зокрема 159 вибухів), із яких 867, за оцінкою, були частиною навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки. За попередній звітний період зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню.
СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню біля ділянки розведення в районі Золотого та в межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування й техобслуговування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
СММ і далі спостерігала за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 3 КПВВ, а також на відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.
Обмеження свободи пересування Місії тривали.
БПЛА СММ вкотре неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.
показати весь коментар
19.06.2021 13:47 Відповісти
Ббб-дь,довідводились.. А що з цього приводу скаже нам пан ЗЕ, а то щось його не чути,
показати весь коментар
19.06.2021 15:07 Відповісти
почему байрактары не исправят это нарушение, сцыкотно или как?
показати весь коментар
19.06.2021 15:32 Відповісти
 
 