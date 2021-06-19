Російські найманці з порушенням лінії відведення розмістили 5 танків у Бойківському, - ОБСЄ

Українська сторона СЦКК повідомляє, що, за даними щоденного звіту ОБСЄ від 17 червня №139, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові випадки порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння і військової техніки, порушуючи лінії відведення. Зокрема, на тимчасово непідконтрольній уряду України території в населеному пункті Бойківське Донецької області з порушенням лінії відведення розміщено 5 танків Т-64", - йдеться в повідомленні.

Також збройні формування РФ продовжують перешкоджати роботі спостерігачів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Зокрема, на блокпосту неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді Місії залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19". Водночас спостерігачі констатували факт вільного пересування цивільних транспортних засобів в обох напрямках.

Також через перешкоджання сигналу обох модулів GPS із боку збройних формувань РФ у районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній урядові України території Місією було скасовано політ БПЛА дальнього радіусу дії.

В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат і покинули цей район.

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"Зазначені факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дії є неприпустимими і суперечать мандату СММ, який передбачає безпечний та безперешкодний доступ Місії на усій території України", - йдеться в повідомленні.