Лукашенко: "Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що Білорусь не прийматиме літаків з України.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Лукашенка цитує видання "Белта".

Він озвучив таке рішення в суботу, 19 червня.

"Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків", - сказав він.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше погрожують наслідками. Мінськ відправив літак увечері 23 травня.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.