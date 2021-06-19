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Лукашенко: "Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків"

Лукашенко:

Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що Білорусь не прийматиме літаків з України.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Лукашенка цитує видання "Белта".

Він озвучив таке рішення в суботу, 19 червня.

"Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків", - сказав він.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше погрожують наслідками. Мінськ відправив літак увечері 23 травня.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) авіасполучення (3065)


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Топ коментарі
+88
Напугал, закройся вообще в клетку
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19.06.2021 12:58
+63
Да кто теперь в ваши ***** полетит? Можете не принимать, а персонал посольства пусть по железке добирается
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19.06.2021 12:59
+61
"Сім літ мак не родив - люди з голоду не вмерли!"
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19.06.2021 13:05
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В реале, в настоящее время, беларусы не могут покинуть страну на автотранспорте Не важно частный или нет Их тупо не выпускают Единственная возможность покинуть страну это ЖД транспорт и авиатранспорт Жд курсирует только на расею Беларусы едут на расею и уже оттуда туда куда нужно Фюрер превратил страну в резервацию Обязывает всё население стать в ружьё Всем по пистолету и автомату. С его слов весь мир готовится напасть на Беларусь Крыша у него давно ушла. То ли ещё будет
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19.06.2021 18:00 Відповісти
"Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно" (с). Что мы и наблюдаем на примере Мордора и её белорусского сателлита.
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19.06.2021 22:07 Відповісти
Лукашенко: "Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків" - Цензор.НЕТ 3982
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19.06.2021 18:40 Відповісти
ну и большой и толстый вам через усю морду
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19.06.2021 19:27 Відповісти
Це дуже розумно.
Нефіг шастать…
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19.06.2021 19:28 Відповісти
А з другими державами
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19.06.2021 19:53 Відповісти
Взагалі то,що ми тут Лайно Таргана 1 промиваємо. Лайно воно і є ...кремлівське Лайно.
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19.06.2021 19:55 Відповісти
Председатель колхоза придурочный!!
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19.06.2021 19:56 Відповісти
и как теперь Рабиновичу летать?
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19.06.2021 20:03 Відповісти
на такси или электричке
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19.06.2021 23:48 Відповісти
Нахрен нам разборки между прокацапским Лукашенко и прокацапской "оппозицией".
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19.06.2021 20:08 Відповісти
И это естественно, потому что явно бОльшая часть беларусов считают московию и хутина дружесивенными себе.
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19.06.2021 20:13 Відповісти
Нас не должно интесовать - в Беларуси прокацапская диктатура или прокацапская "демократия".
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19.06.2021 20:16 Відповісти
Демократія має шанс змінитися.
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19.06.2021 20:19 Відповісти
Ніяких шансів на зміни тут не має, ці таваріщі рухаються правильним шляхом, у хлів братніх народів расєї...)))
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19.06.2021 20:52 Відповісти
Там демократією навіть не пахне. Там совок 30-тих років минулого століття. І даруванням квітів кривавим вовкулакам-охоронцям тоталітарного режиму від нього не позбутися.
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19.06.2021 22:19 Відповісти
Не треба так явно перебільшувати. В 30 роках у совку був гододомор українського народу і мільйони людей у концтаборах. В Біларусі і близько до такого нема.
І коли кажуть "совок", то прекрасно уявляється, що в останні роки ссср, хоча в людей і з'явились деякі гроші, але не було нормальна можливість купувати звичайні товари навіть совкового виробництва. Для покупки телевізора, холодильника і т.п. необхідно було прийти до магазина в 5 годин ранку, щоб записатись до черги. А потім так же рано приходити щоб відмічатись в списку. І це поки в магазині не з'явиться цей товар. Про подібні товари розвинених країн годі було й думати. Таке було тільки в спец. магазинах номенклатури.
В Біларусі все можна купити те що і в нас. Наприклад наведу посилання на два інтернет-магазини Біларусі:
https://shop.by/
https://imarket.by/
А на рахунок купівельної здатності, то в білорусів вона поки що деще вища ніж у нас. Хоча вона може впасти, внаслідок санкцій Заходу.
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20.06.2021 08:28 Відповісти
Може змінити тільки час. В результаті змішаних шлюбів, кількість людей, які вважають себе біларусами росте, а тих хто вважають росіянами падає. Коли кількість других стане незначним, то ті хто вважає себе біларусами (майже всі) стануть дивитись зовсім по-іншому.
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19.06.2021 22:19 Відповісти
Ми це знаємо на своїй шкурі.
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20.06.2021 06:24 Відповісти
Сім років мак не родив, і голоду не було.
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19.06.2021 20:17 Відповісти
У нього немає іншого виходу, його просто заганяють на рашу, і заодно будують паркани, таракани, на всю голову.
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20.06.2021 06:26 Відповісти
Да этот упырь , льстит своему говнищу , шо там делать в том минске , пару раз бывал в девяностых , сервис отсутствует вообще , совок совком Лучше в Грузию съездить или Кипр , Греция , даже в той же Румынии сейчас говорят хорошо . В белорусь ха-ха даже бесплатно не поеду
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19.06.2021 21:43 Відповісти
ізраїль пиши з маленької букви, а не Білорусь.
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20.06.2021 06:28 Відповісти
Очень некорректно, на примере 90-х утверждать на сейчас. В Украине, в первой половине 90-х, средняя зарплата была несколько долларов. А вы насчет сервиса.
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20.06.2021 08:54 Відповісти
А С ОСТАЛЬНЫХ СТРАН !?) СЦЫКУНЯРА !)
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19.06.2021 21:45 Відповісти
Україна мала вже давно припинити будь які стосунки з Білоруссю як союзником *****.
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19.06.2021 21:51 Відповісти
А першу чергу треба припиняти стосунки з самим ******. ***** воює з нами, Біларусь не воює. Білорусь це бліда тінь *****. Треба на ***** реагувати, а не на його бліду тінь. А то якось дещо абсурдно виходить.
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19.06.2021 22:28 Відповісти
На території Біларусі нема наступальних військ московії. Нема ні танків ні літаків ні гармат. Там тільки інтелектуальне обладнання для виявлення зльоту ракет країн НАТО в сторону московії. І Лукашенко не дозволив розмістити наступальні війська. Хоча Хутін давно пропонує.
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19.06.2021 23:07 Відповісти
По-вашому пуйло друг, а Лука ворог.
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20.06.2021 06:32 Відповісти
Треба оперувати фактами, а не припущеннями і домислами. Якщо після навчань залишається якась зброя, то вона в розпорядженні Біларусі. Нема в Біларусі ніяких літаків, танків, гармат і т.п. в розпорядженні московії.
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20.06.2021 09:05 Відповісти
І "я не здивуюсь" не є аргументом.
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20.06.2021 09:10 Відповісти
А наступ з російської сторони не гарантовано? Виходить, нам з рашою можна вести дипломатичні відносини, торгувати з нею, віддавати наші надра і економіку в руки російських олігархів, а Білорусь -- ні, ні. Литва нам поможе? Ну, ну.
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20.06.2021 06:42 Відповісти
велика потеря,нех шастать
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19.06.2021 22:03 Відповісти
Эх!!! Только собрался слетать в Белорусь, на
море отдохнуть и вот те на, все, жизнь прожита
напрасно
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19.06.2021 22:51 Відповісти
Разве туда еще летают?
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19.06.2021 23:43 Відповісти
і як же тепер опажопники на інструктаж в мордор добиратись будуть? алєні?
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20.06.2021 00:15 Відповісти
"Украина к нам теперь не летает, так что мы не будем пускать их самолеты к нам"

Ох, суровый бацька, суровый...
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20.06.2021 02:04 Відповісти
Тю. Придурок.
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20.06.2021 06:34 Відповісти
***** пожалуйся, он пожалеет!
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20.06.2021 06:49 Відповісти
Не думаю, що на заході зійшли з розуму. Виглядає на те, що там не потрібна ні Білорусь, ні Україна, і нас разом з білорусами штовхають під російський протекторат, бо їм треба дружити з рашою.
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20.06.2021 06:58 Відповісти
Оксана Стецьків, когда белорусы , распрощаться с Упырем , и станут самостоятельным государством , тогда будет Белорусь , а пока только белорусь в составе Московского царства ,😡
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20.06.2021 08:43 Відповісти
Яков Немо, Білорусь незалежна держава, поки керує Лука. Якщо повалять його уряд, то різні тіхановські, бабарики і цепкали її роздеруть на клапті. Буде платна медицина, корупція і бандитизм, руїна і зубожіння. І тоді вже Білорусі не стане, буде білоруська губернія.
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20.06.2021 11:51 Відповісти
Смешно и неудобно, когда хохложопые рассказывают про Беларусь в уничижительном тоне. Да Беларусь при диктаторе живет зажиточнее, чем ваше окраинное недогосударство. Убогие, достигните такого качества дорог, уровня производства промпродукции общей ухоженности, как в Беларуси, тогда и будете трещать, бандеровские табаки))).
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20.06.2021 09:43 Відповісти
Этот Таракан кончился, несите следущего.
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20.06.2021 10:13 Відповісти
Андрей Богачук ,дороги говоришь ,ню ню 🤔🙄🤣
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20.06.2021 10:55 Відповісти
Хочешь поговорить об украинских и белорусских дорогах? Или об ухоженности Беларуси и помойной окраины?
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20.06.2021 12:35 Відповісти
Не завидуйте, барышня. Когда - нибудь Ваша страна перестанет быть периферией мокшаской , путинской помойки с дикими нравами, холопской покорностью хамовитым босякам.... Цивилизация и до вас доберётся....
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20.06.2021 15:36 Відповісти
та то лугандошка-пісюнець, хлоп, і ппц)))
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20.06.2021 13:08 Відповісти
Дебил окраинный, иди таблетку прими, болезный)
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20.06.2021 13:18 Відповісти
Перекрытое сообщение и закрытая на замок граница с Лукашенковской Народной Республикой - великое благо для Украины. Будущее для Белоруси - это судьба луганды или даунбаса, а лукашенку постигнет такая же удача , как моторолу и захарченку....
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20.06.2021 11:33 Відповісти
И всё-равно ты будешь второсортным окраинным чудом с кравчучкой для белорусов. И не белорусы будут ездить на работу в окраину, а наоборот. Так было-так будет.
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20.06.2021 12:40 Відповісти
для чого тьі тут, мокшанушка болєзньій с-путінічок)))
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20.06.2021 13:06 Відповісти
Для того тут, чтобы хохлосвинопасы нос не задирали.
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20.06.2021 13:48 Відповісти
Не обижайте ущербного- оно само себя лайкает... Ему так хочется признания и любви.... И приходится, как профффессору Киве, самого себя рукой...
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20.06.2021 15:29 Відповісти
Всегда угорал с хохлов. Нищий Гондурас, а понтов))). Украина-це Европа)) А чем ещё похвалиться можете? Бомжами? Или семечками?
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20.06.2021 12:44 Відповісти
Вы, тётя, какая - то злая, ворчливая, завистливая, как кацапка.... Вы , случайно, не из Белорусии?
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20.06.2021 15:31 Відповісти
Зато от тебя хохлом воняет за километр)
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20.06.2021 16:49 Відповісти
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