Лукашенко: "Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що Білорусь не прийматиме літаків з України.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву Лукашенка цитує видання "Белта".
Він озвучив таке рішення в суботу, 19 червня.
"Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків", - сказав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше погрожують наслідками. Мінськ відправив літак увечері 23 травня.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.
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Нефіг шастать…
І коли кажуть "совок", то прекрасно уявляється, що в останні роки ссср, хоча в людей і з'явились деякі гроші, але не було нормальна можливість купувати звичайні товари навіть совкового виробництва. Для покупки телевізора, холодильника і т.п. необхідно було прийти до магазина в 5 годин ранку, щоб записатись до черги. А потім так же рано приходити щоб відмічатись в списку. І це поки в магазині не з'явиться цей товар. Про подібні товари розвинених країн годі було й думати. Таке було тільки в спец. магазинах номенклатури.
В Біларусі все можна купити те що і в нас. Наприклад наведу посилання на два інтернет-магазини Біларусі:
https://shop.by/
https://imarket.by/
А на рахунок купівельної здатності, то в білорусів вона поки що деще вища ніж у нас. Хоча вона може впасти, внаслідок санкцій Заходу.
море отдохнуть и вот те на, все, жизнь прожита
напрасно
Ох, суровый бацька, суровый...