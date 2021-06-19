УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10918 відвідувачів онлайн
Новини
585 6

Кулеба з румунським колегою Ауреску обговорив посилення співпраці ВМС у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України і можливостей посилення співпраці військово-морських сил країн НАТО і України в басейні Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кулеба скоординував із главою МЗС Польщі Рау позиції щодо протидії "Північному потоку-2"

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій із питань освіти і розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Читайте також: Кулеба обговорив з главою МЗС Хорватії Грлічем-Радманом питання спрощення поїздок українців до цієї країни

Кулеба з румунським колегою Ауреску обговорив посилення співпраці ВМС у Чорному морі 01

Автор: 

ВМС (1380) Румунія (1158) Чорне море (1661) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага)))
Самолеты летят, будем всех бАмбить!(с)
показати весь коментар
19.06.2021 13:10 Відповісти
ауреску с кулебой,а эрдоган с порохом .бо лучше пятый,чем полшестого
показати весь коментар
19.06.2021 13:19 Відповісти
шо ж кулеба такой помятый...
показати весь коментар
19.06.2021 13:39 Відповісти
А Дубинеску присутствовал? Ну вот как без него?!)))
показати весь коментар
19.06.2021 13:42 Відповісти
это ответ на "зе" вопрос- почему мы не в НАТО?- Украина не в НАТО потому,что "зе" власть ,выполняя сценарий рашиста, болт ложила на рекомендации американских решал вступления Украины в НАТО
показати весь коментар
19.06.2021 14:24 Відповісти
 
 