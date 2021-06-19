Кулеба з румунським колегою Ауреску обговорив посилення співпраці ВМС у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України і можливостей посилення співпраці військово-морських сил країн НАТО і України в басейні Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

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Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій із питань освіти і розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

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