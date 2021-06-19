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Новини Агресія Росії проти України
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Колишнього військовослужбовця на Одещині судитимуть за шпигунство на користь терористів "ДНР"

Колишнього військовослужбовця на Одещині судитимуть за шпигунство на користь терористів

Колишнього військовослужбовця з Одеської області судитимуть за співпрацю з терористами "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

"Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, підозрюваного у злочинах проти основ національної безпеки держави та сприянні діяльності терористичної організації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, житель Одеської області, колишній військовий, сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Він проводив розвідувально-підривні акції на території південних областей України, а також збирав і передавав так званому "Міністерству державної безпеки ДНР" інформацію про діяльність формувань ЗСУ.

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Підозрюваний налагодив мережу отримання інформації серед військовослужбовців, використовуючи  різні методи схиляння до співпраці з ним.

Зібрану інформацію він за допомогою мобільного мессенджера упродовж 2019-2020 років передавав терористичній організації "ДНР", за що отримував гроші.

За клопотанням прокуратури зловмисник перебуває під вартою. За державну зраду, яку йому інкримінують (ст. 111 КК), законом передбачено до 15 років позбавлення волі.

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Автор: 

Одеська область (3186) прокуратура (3669) тероризм (2865) шпигунство (986)


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19.06.2021 13:20 Відповісти
на 59-м году жизни, сдох и попал в Ад член Синода УПЦ ФСБ РФ, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ РФ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан..

он запомнился людям ненавистью к Украине, дружбой с *********** Ефремовым, был агентом КГБ и работал во времена СССР в Отделе Внешний Сношений РПЦ МП, а в (90х годах переведён из РПЦ в созданную УПЦ МП), с приходом к власти Януковоща, Луганская епархия стала активно пропагандировать "русский мир" и ненависть к Украине, предоставлять церковные помещения для складов с оружием, и временного проживания диверсантов из РФ, религиозная и финансовая поддержка сепаратистов ЛНР.. Гори в Аду, Митрофан!
Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов "ДНР" - Цензор.НЕТ 5237
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19.06.2021 13:31 Відповісти
Новинский ему в помощь в горении в аду! Сепары любят погорячее!)))
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19.06.2021 16:07 Відповісти
А ледю когда?
Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов "ДНР" - Цензор.НЕТ 7064
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19.06.2021 13:32 Відповісти
А шо лэдя? Баба слабая, беззащитная, с наркошей-идиотом на руках! Она просто не осознавала! Понять, простить и посочувствовать!) Пусть в свою крымскую фазэнду пистует! Ржубли ж за комуналку плочены! И дыбила своего пусть прихватит, бо задовбав уже всіх, в натурі, мля!
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19.06.2021 13:57 Відповісти
Да какая разница?!)
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19.06.2021 13:58 Відповісти
 
 