Колишнього військовослужбовця на Одещині судитимуть за шпигунство на користь терористів "ДНР"
Колишнього військовослужбовця з Одеської області судитимуть за співпрацю з терористами "ДНР".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
"Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, підозрюваного у злочинах проти основ національної безпеки держави та сприянні діяльності терористичної організації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, житель Одеської області, колишній військовий, сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Він проводив розвідувально-підривні акції на території південних областей України, а також збирав і передавав так званому "Міністерству державної безпеки ДНР" інформацію про діяльність формувань ЗСУ.
Підозрюваний налагодив мережу отримання інформації серед військовослужбовців, використовуючи різні методи схиляння до співпраці з ним.
Зібрану інформацію він за допомогою мобільного мессенджера упродовж 2019-2020 років передавав терористичній організації "ДНР", за що отримував гроші.
За клопотанням прокуратури зловмисник перебуває під вартою. За державну зраду, яку йому інкримінують (ст. 111 КК), законом передбачено до 15 років позбавлення волі.
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