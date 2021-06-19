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Харківська міськрада закликала власників ресторанів, де масово отруїлися люди, допомогти в їхньому лікуванні

Харківська міськрада закликала власників ресторанів, де масово отруїлися люди, допомогти в їхньому лікуванні

Харківська міська рада пропонує власникам мережі закладів "Якіторія" і "Мафія" взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі мерії.

"Зокрема, для лікування пацієнтів необхідні фізрозчини, антибіотики та інші ліки, які були витрачені у великих кількостях за останні дні унаслідок господарської діяльності цих ресторанів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування

Нагадаємо, що з отруєнням після відвідування цих закладів громадського харчування вже госпіталізовано 78 осіб. За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.

Автор: 

отруєння (944) ресторани (334) Харків (5572) мерія (51) лікування (607)


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Топ коментарі
+12
Простите, но я думаю что должны быть уголовные дела с приговорами...
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19.06.2021 13:34
+7
То ж свої пацани. Які суди?
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19.06.2021 13:35
+5
Херь какая-то, а не государство. Это массовое отравление граждан и за это уголовная и материальная ответственность существует в виде цугундера и материального возмещения - а не прошение о помощи. Вот *****, достали уже своим избирательным дебилизмом.
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19.06.2021 14:30
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Простите, но я думаю что должны быть уголовные дела с приговорами...
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19.06.2021 13:34 Відповісти
То ж свої пацани. Які суди?
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19.06.2021 13:35 Відповісти
не трожь мечту!
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19.06.2021 13:47 Відповісти
Вот оно оказывается как " Отобедать в ресторане.."
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19.06.2021 13:35 Відповісти
правильно - пусть наладят поставку ресторанной еды - клин клином вышибают...
это сарказм.
а по сути - пока идут разбирательства рестораны закрыты а их хозяева могли уже драпануть
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19.06.2021 13:37 Відповісти
РЕСТОРАНИ ПРОДАТЬ,,ДИРЕКТОРІВ СУДИТЬ.
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19.06.2021 13:45 Відповісти
не тільки директорів...
там є адміністратори і шеф-повари, відповідальні за харчові поставки і якість і свіжість того що вони ******** людям...
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19.06.2021 13:49 Відповісти
херасе) еще и уговаривают.
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19.06.2021 13:38 Відповісти
должны быть иски к владельцам ресторанов от отравившихся.на серьезные суммы.
а запас медикаментов должен пополнить харьковский горсовет.это его обязанность.

а то что они предлагают-больные лечатся за свои деньги,а владельцы кабаков деньгами покупают себе снисхождение у горсовета
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19.06.2021 13:39 Відповісти
Собственники ресторанов должны в очереди стоять для оказания помощи,а их призывают. При условии,что все выздоровеют:если оказал помощь-3 года;если не оказал помощь-5 лет на зоне срок мотать
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19.06.2021 14:09 Відповісти
вообще лечение больных это дело страховой медицины а уже компенсация за ущерб здоровью другое дело.
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19.06.2021 14:27 Відповісти
Херь какая-то, а не государство. Это массовое отравление граждан и за это уголовная и материальная ответственность существует в виде цугундера и материального возмещения - а не прошение о помощи. Вот *****, достали уже своим избирательным дебилизмом.
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19.06.2021 14:30 Відповісти
вся страна живет в фазе средней е банутости
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19.06.2021 14:39 Відповісти
якитория и мафия - принадлежат одним хозяевам.
это явно диверсия.
это на них так давят, пугают, либо месть.
а пострадали невиновные люди.
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19.06.2021 14:43 Відповісти
Отож, якщо б САЛО їли українське а не хрінь японську не болів би шлуночок
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19.06.2021 14:53 Відповісти
"Фі! Сало! Што за рагульское жлобство-есть сало -борщи -пимпушки! То ли дело суши!Культура и стиль"- ну то обсерайтеся й далі харківська"еліта"-ватанабе!
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19.06.2021 15:23 Відповісти
кому те сало в Україні потрібне
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19.06.2021 15:26 Відповісти
в цивилизованной стране эти компании заплптили б каждому пострадавшему по несколько сот тысяч зелени а в нашем габоне пусть рады будут что живы остались.
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19.06.2021 17:17 Відповісти
 
 