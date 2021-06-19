Харківська міськрада закликала власників ресторанів, де масово отруїлися люди, допомогти в їхньому лікуванні
Харківська міська рада пропонує власникам мережі закладів "Якіторія" і "Мафія" взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі мерії.
"Зокрема, для лікування пацієнтів необхідні фізрозчини, антибіотики та інші ліки, які були витрачені у великих кількостях за останні дні унаслідок господарської діяльності цих ресторанів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що з отруєнням після відвідування цих закладів громадського харчування вже госпіталізовано 78 осіб. За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.
Топ коментарі
+12 Anatoliy Stepanoff
показати весь коментар19.06.2021 13:34
+7 Алла Новосад #194524
показати весь коментар19.06.2021 13:35
+5 Ostap Bender #318385
показати весь коментар19.06.2021 14:30
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это сарказм.
а по сути - пока идут разбирательства рестораны закрыты а их хозяева могли уже драпануть
там є адміністратори і шеф-повари, відповідальні за харчові поставки і якість і свіжість того що вони ******** людям...
а запас медикаментов должен пополнить харьковский горсовет.это его обязанность.
а то что они предлагают-больные лечатся за свои деньги,а владельцы кабаков деньгами покупают себе снисхождение у горсовета
это явно диверсия.
это на них так давят, пугают, либо месть.
а пострадали невиновные люди.