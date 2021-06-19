Харківська міськрада закликала власників ресторанів, де масово отруїлися люди, допомогти в їхньому лікуванні

Харківська міська рада пропонує власникам мережі закладів "Якіторія" і "Мафія" взяти участь у лікуванні відвідувачів, які у них отруїлися.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі мерії.

"Зокрема, для лікування пацієнтів необхідні фізрозчини, антибіотики та інші ліки, які були витрачені у великих кількостях за останні дні унаслідок господарської діяльності цих ресторанів", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, що з отруєнням після відвідування цих закладів громадського харчування вже госпіталізовано 78 осіб. За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.