Ціна акцій норвезької Scatec Solar впала на 10% через кризу в "зеленій" енергетиці України

Акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила директорка з розвитку бізнесу в Україні компанії Scatec Solar Аліна Свідерська.

"Наша компанія втратила приблизно 10% вартості акцій після новин (щодо боргів та регуляторних змін. - Ред.) саме про Україну. Я думаю, це тільки початок. Ми особливо в медіа не виходили з приводу зменшення виплат, просто біржа побачила оцінки (аналітиків. - Ред.)", - сказала Свідерська.

За її словами, боргова криза та подальші зміни законодавства є порушенням державою гарантій, які вона надала іноземним інвесторам.

Свідерська нагадала, що компанія брала участь у медіації, яка проводилась за посередництва секретаріату Енергетичного співтовариства, результатом чого стало підписання меморандуму між Кабінетом Міністрів та інвесторами у червні 2020 року.

При цьому вона підкреслила, що проблеми ринку електроенергії України упродовж тривалого періоду не вирішуються та діють штучні обмеження, які шкодять роботі енергетичної галузі.

"Всім нам потрібен нормальний ринок. Ринку зараз немає. Його на папері запустили 1 липня 2019 року, але фактично він не працює. У нас досі є прайс-кепи, у нас досі є крос-субсидування", - сказала Свідерська.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань із виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро.

За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.