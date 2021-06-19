Ціна акцій норвезької Scatec Solar впала на 10% через кризу в "зеленій" енергетиці України
Акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила директорка з розвитку бізнесу в Україні компанії Scatec Solar Аліна Свідерська.
"Наша компанія втратила приблизно 10% вартості акцій після новин (щодо боргів та регуляторних змін. - Ред.) саме про Україну. Я думаю, це тільки початок. Ми особливо в медіа не виходили з приводу зменшення виплат, просто біржа побачила оцінки (аналітиків. - Ред.)", - сказала Свідерська.
За її словами, боргова криза та подальші зміни законодавства є порушенням державою гарантій, які вона надала іноземним інвесторам.
Свідерська нагадала, що компанія брала участь у медіації, яка проводилась за посередництва секретаріату Енергетичного співтовариства, результатом чого стало підписання меморандуму між Кабінетом Міністрів та інвесторами у червні 2020 року.
При цьому вона підкреслила, що проблеми ринку електроенергії України упродовж тривалого періоду не вирішуються та діють штучні обмеження, які шкодять роботі енергетичної галузі.
"Всім нам потрібен нормальний ринок. Ринку зараз немає. Його на папері запустили 1 липня 2019 року, але фактично він не працює. У нас досі є прайс-кепи, у нас досі є крос-субсидування", - сказала Свідерська.
Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань із виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро.
За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.
Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.
Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
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Крім того, с...ки на місцях здали ділянки землі, придатні для господарювання чи рекреації.
Усе, бінго, ми у повній жо ...
Ви перерахували усі біди у нашій енергетиці. А приплели "зелену".
Я писав тільки про проблєму з тарифами у "зеленій".
З розвитком зеленої енергетики тарифи мають знижуватись.
А вони завищені були ще 10 років тому назад. І будуть однакові ще 10.
Суммарная выручка Scatec в первом квартале выросла в 2,9 раза - до NOK924 млн при увеличении выработки в 2,4 раза - до 854 ГВт-ч"
https://elektrovesti.net/75574_norvezhskaya-scatec-obyavila-o-sryve-usloviy-kreditovaniya-obektov-vie-generatsii-v-ukraine
а теперь считаем сколько они получали за 1 кВт*часв Украине
20/15=1.333 NOK за кВт*час
и средняя по всем странам вт.ч. выручка с Украины
924/854=1,082 NON за кВт*час
за вырабатываемую электроэнергию в Украине получают на 23% больше чем в среднем по всем странам включая высокую цену на зеленую эл.энергию в Украине и звездят что это все из за Украины
Инвестор это тот кто вкладывает свои деньги и тот инвестор не украинский а с Норвегии
Зеленая энергетика для мощностей введенных после 2017 года сверх прибыльная, там рентабельность исчисляется в СОТНЯХ процентов, окупаемость тех СЭС за 3-4 года,
они еще возмущаются почему у них не ускоренная амортизация за 4 года а обычная в течении 15 лет и им приходится платить налог на прибыль.
Те инвесторы как застройщики в Киеве которые требуют от Украины доллар по 5, потому что они брали дол.кредит когда был он по 5
а какая разница под какой процент ПУМБ ахметки выдает кредит ДТЭК ахметки, в Украине банки финансируют бизнес владельцев банков, украинские банки в Украине чисто прокладки, потом их банкротят и уже никто никому ничего не должен
Энергия транспортируется по сети с гораздо большим напряжением, до сотен киловольт.
Поступая к потребителю, она в несколько этапов на подстанциях преобразуется так что становится 380V. Но 380V - это эффективное значение между двух фаз. А для электроснабжении квартиры берут одну фазу и ноль. А в таком подключении получается 220V.
Если в сети получается 380V, это значит фаза какая питает квартиру, замкнула со второй фазой, и она проникает в сеть вместе с первой, накладываясь на неё, и умножая напряжение.
А тепер пояснюю. Сонячні електростанції "вдувають" в залежності від їх потужності в мережі від 150 кіловольт (серйозні, потужністю десятки мегават) до трьозфазних мереж 380 В (як вірно Ви замітили, це лінійна напруга) із електростанцій, розміщених на сусідньому даху.
Продовжувати лікбез для дилетантів далі, чи ну його? До речі, якщо фаза какая питает квартиру, замкнула со второй фазой - спрацює захист. А от, коли "нуль" відвалиться - отут чекай проблем. Спокійної ночі.