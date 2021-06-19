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Новини
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Ціна акцій норвезької Scatec Solar впала на 10% через кризу в "зеленій" енергетиці України

Ціна акцій норвезької Scatec Solar впала на 10% через кризу в

Акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила директорка з розвитку бізнесу в Україні компанії Scatec Solar Аліна Свідерська.

"Наша компанія втратила приблизно 10% вартості акцій після новин (щодо боргів та регуляторних змін. - Ред.) саме про Україну. Я думаю, це тільки початок. Ми особливо в медіа не виходили з приводу зменшення виплат, просто біржа побачила оцінки (аналітиків. - Ред.)", - сказала Свідерська.

За її словами, боргова криза та подальші зміни законодавства є порушенням державою гарантій, які вона надала іноземним інвесторам.

Свідерська нагадала, що компанія брала участь у медіації, яка проводилась за посередництва секретаріату Енергетичного співтовариства, результатом чого стало підписання меморандуму між Кабінетом Міністрів та інвесторами у червні 2020 року.

При цьому вона підкреслила, що проблеми ринку електроенергії України упродовж тривалого періоду не вирішуються та діють штучні обмеження, які шкодять роботі енергетичної галузі.

"Всім нам потрібен нормальний ринок. Ринку зараз немає. Його на папері запустили 1 липня 2019 року, але фактично він не працює. У нас досі є прайс-кепи, у нас досі є крос-субсидування", - сказала Свідерська.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань із виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро.

За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Автор: 

інвестиції (2052) інвестори (445) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+11
Жопа какого народного депутата торчит с этой "иностранной компании"?
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19.06.2021 14:21
+10
Украина не банкомат.
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19.06.2021 14:46
+9
О, опять "инвесторы" зашевелились. Никто ж не против зелёной энергетики. У самого есть СЭС (для себя), мы против грабительских тарифов на неё и гарантий выкупа, высасываюших бюджет. Будет рыночная цена на зелёную энергию, какие вопросы
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19.06.2021 15:14
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зебіли....
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19.06.2021 14:11 Відповісти
А Вам подобається фінансувати посиленими темпами економіку Норвегії? Мені - НІ! Нехай продають ЕЕ по звичайній ціні, а не завищеній в 10 разів і все буде добре. Я готовий платити. Злетілися на "зелений тариф", як грифи на падаль. Цікаво, чому вони в Україну лізуть, а не в Німеччину, наприклад? Уже гектарами забудовують. В тому числі чорноземи (!) Ми такі багаті, щоб годувати всіх ділків планети?
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19.06.2021 17:03 Відповісти
100% +
Крім того, с...ки на місцях здали ділянки землі, придатні для господарювання чи рекреації.
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19.06.2021 17:54 Відповісти
Инвестклимат збс!
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19.06.2021 14:17 Відповісти
подякуй пороху, гройсману, парубію, ринату
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20.06.2021 11:07 Відповісти
Потеряйся, зебил.
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20.06.2021 13:38 Відповісти
Яка сумна новина. Висловлюю занепокоєння і стурбованість.
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19.06.2021 14:20 Відповісти
Жопа какого народного депутата торчит с этой "иностранной компании"?
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19.06.2021 14:21 Відповісти
вероятно, опзжшника, или даже рыгоанала
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19.06.2021 17:47 Відповісти
"гОлосА"
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19.06.2021 19:20 Відповісти
Інвест.. корупційна няня в ділі 😕
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19.06.2021 14:28 Відповісти
Випускайте "інвест-няню"
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19.06.2021 14:31 Відповісти
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19.06.2021 15:02 Відповісти
Украина не банкомат.
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19.06.2021 14:46 Відповісти
Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1млрд грн . Это стоимость сортиров вилл Ахметова и его сына. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Но при чём здесь Ахметов? Виновата зелёная энергетика. Сама по себе.
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19.06.2021 14:58 Відповісти
Це емоції. До суті проблєм з тарифами у зеленій енергетиці відношення не має.
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19.06.2021 17:56 Відповісти
проблєм з тарифами у зеленій енергетиці / Тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек снизится тариф? Одни философы утверждают что тариф снизится в 10 раз. Другие философы утверждают что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт: взамен на ТЭС придётся сжигать дорогой газ или уголь.Третьи философы требуют: Читайте Ленина.У него есть ответы на все вопросы. Простой народ, не философы, говорит что шум вокруг зеленой энергетики подняли Буславец и Шмыгаль чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским, Пинчуком и примкнувшим к ним Ахметовым.
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19.06.2021 18:10 Відповісти
зеленая энергетика скоро станет такой же руганью, как зеленая команда
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19.06.2021 20:36 Відповісти
Скажіть це у Європах, де альтернативна енергетика займає все більше позмицій.
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19.06.2021 20:50 Відповісти
потому что у нас воруют на зеленой энергетике, а в Европе - нет
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19.06.2021 21:00 Відповісти
У інвестиційних договорах на розвиток зел. енергетики 10-15 років назад були прийняті високі тарифи на 25 років уперед. Що слід сприймати, як договорняк і корупцію. Тепере це вилазить. Час пройшов, тарифи, по ідеї треба знижувати, але ж договори заключені.
Усе, бінго, ми у повній жо ...
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19.06.2021 20:54 Відповісти
Вас понял.Папередники понастроили ветровые и солнечные электростанции, породившие кризис в энергетике. /Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.- Виновата зелёная энергетика. Все знают/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского.- Виновата зелёная энергетика. Все знают /понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно.- Виновата зелёная энергетика. Все знают./ "Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень. - Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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20.06.2021 10:59 Відповісти
Вас нє понял ...
Ви перерахували усі біди у нашій енергетиці. А приплели "зелену".
Я писав тільки про проблєму з тарифами у "зеленій".
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20.06.2021 11:16 Відповісти
проблєму з тарифами у "зеленій"/ Повышает тарифы не зелёная энергетика. Повышают тарифы воры государственного значения Коломойский, Пинчук и примкнувшиий к ним Ахметов.
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20.06.2021 11:29 Відповісти
Тарифи у зеленій енерг. не підвищуються. Вони були підписані з інвесторами (закладені) неадекватні 10 років тому назад.
З розвитком зеленої енергетики тарифи мають знижуватись.
А вони завищені були ще 10 років тому назад. І будуть однакові ще 10.
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20.06.2021 11:40 Відповісти
З розвитком зеленої енергетики тарифи мають знижуватись.....будуть однакові ще 10./Тариф на зеленую энергию действительно не снижается? Проверять и рыться в интернете не надо?
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20.06.2021 12:26 Відповісти
" В первом квартале 2021 года доход компании от реализации продукции в Украине составил NOK20 млн при выработке 15 ГВт-ч, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Суммарная выручка Scatec в первом квартале выросла в 2,9 раза - до NOK924 млн при увеличении выработки в 2,4 раза - до 854 ГВт-ч"
https://elektrovesti.net/75574_norvezhskaya-scatec-obyavila-o-sryve-usloviy-kreditovaniya-obektov-vie-generatsii-v-ukraine

а теперь считаем сколько они получали за 1 кВт*часв Украине
20/15=1.333 NOK за кВт*час
и средняя по всем странам вт.ч. выручка с Украины
924/854=1,082 NON за кВт*час

за вырабатываемую электроэнергию в Украине получают на 23% больше чем в среднем по всем странам включая высокую цену на зеленую эл.энергию в Украине и звездят что это все из за Украины
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19.06.2021 15:03 Відповісти
Экономические расчёты, в отличие от философских рассуждений на тему Энергетика вызывают доверие. И результат расчёта -23 % - выглядит очень правдоподобным. Вы сведущи в экономике.Прошу разъяснить причину 10-и кратного отличия процентных ставок банков Украины и Германии. Украина.Сумма кредита 5 000 - 1 000 000 грн. Процентная ставка от 17.99 - 40.00% Срок 12 - 60 мес.Альфа-Банк .Наличными. Германия. Размер процентной ставки по кредиту в Германии составил 1.9 % в апреле 2021. Максимальная ставка достигала 6.55 %, а минимальная 1.78 %.
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20.06.2021 09:31 Відповісти
а причем украинские процентные ставки к Норвегии?
Инвестор это тот кто вкладывает свои деньги и тот инвестор не украинский а с Норвегии
Зеленая энергетика для мощностей введенных после 2017 года сверх прибыльная, там рентабельность исчисляется в СОТНЯХ процентов, окупаемость тех СЭС за 3-4 года,
они еще возмущаются почему у них не ускоренная амортизация за 4 года а обычная в течении 15 лет и им приходится платить налог на прибыль.


Те инвесторы как застройщики в Киеве которые требуют от Украины доллар по 5, потому что они брали дол.кредит когда был он по 5
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20.06.2021 09:45 Відповісти
Так всё таки в чём причина 10-и кратного отличия процентных ставок банков Украины и Германии? Или Норвегии?
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20.06.2021 11:07 Відповісти
вы верите в сказки что ЗАПАДНЫЕ инвесторы набрались кредит в украинских банках и теперь в убытках?
а какая разница под какой процент ПУМБ ахметки выдает кредит ДТЭК ахметки, в Украине банки финансируют бизнес владельцев банков, украинские банки в Украине чисто прокладки, потом их банкротят и уже никто никому ничего не должен
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20.06.2021 11:27 Відповісти
Так всё таки в чём причина 10-и кратного отличия процентных ставок банков Украины и Германии? Или Норвегии? Иван Петрович Сидоров действительно этого не знает. Если не знаете и вы -ответе просто : Не знаю.
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20.06.2021 11:36 Відповісти
О, опять "инвесторы" зашевелились. Никто ж не против зелёной энергетики. У самого есть СЭС (для себя), мы против грабительских тарифов на неё и гарантий выкупа, высасываюших бюджет. Будет рыночная цена на зелёную энергию, какие вопросы
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19.06.2021 15:14 Відповісти
Тут больше проблема не в целом - зеленой энергетике, а именно в солнечной энергетике, потому как у них нет суточного баланса в производстве энергии. Пусть заводят аккумуляторы, а потом ,что-то варнякают. Ну и конечно - компенсация им - сильно жирная.
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19.06.2021 15:41 Відповісти
Акумулятори дорого коштують, їм простіше зкидувати у мережу у яку вони копійки не вклали...
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19.06.2021 16:13 Відповісти
Именно
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19.06.2021 16:29 Відповісти
то, что Гудок сильно наживается на "зеленой энергетике", я понял после того, как Зеленский запретил в частных домовладениях размещать солнечные панели на земле, только на крышах. А вообще, конечно, такой ********* власти, как зеленая, в Украине еще не было. Даже рыгоаналы были порядочнее зеленых мразей, на порядок; они хотя бы давали своим избирателям то, что они хотели
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19.06.2021 20:42 Відповісти
І це не єдина проблема. Обленерго вже всі плачуть, так як не тільки порушені баланси, а й виникли значні проблеми з якістю електроенергії із-за скачків напруги в мережі, особливо, коли "вдувають" прямо в мережу 380 вольт. Виходе з ладу обладнання, горять силові трансформатори. А платить за це інвестор в "зелену"? НІ! Ми з вами.
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19.06.2021 17:09 Відповісти
особливо, коли "вдувають" прямо в мережу 380 вольт

Энергия транспортируется по сети с гораздо большим напряжением, до сотен киловольт.
Поступая к потребителю, она в несколько этапов на подстанциях преобразуется так что становится 380V. Но 380V - это эффективное значение между двух фаз. А для электроснабжении квартиры берут одну фазу и ноль. А в таком подключении получается 220V.

Если в сети получается 380V, это значит фаза какая питает квартиру, замкнула со второй фазой, и она проникает в сеть вместе с первой, накладываясь на неё, и умножая напряжение.
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19.06.2021 18:25 Відповісти
От дякую, що Ви досконало пояснили все керівному працівнику енергокомпанії. Буду знати, а то якось соромно було за пробіли в освіті.
А тепер пояснюю. Сонячні електростанції "вдувають" в залежності від їх потужності в мережі від 150 кіловольт (серйозні, потужністю десятки мегават) до трьозфазних мереж 380 В (як вірно Ви замітили, це лінійна напруга) із електростанцій, розміщених на сусідньому даху.
Продовжувати лікбез для дилетантів далі, чи ну його? До речі, якщо фаза какая питает квартиру, замкнула со второй фазой - спрацює захист. А от, коли "нуль" відвалиться - отут чекай проблем. Спокійної ночі.
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19.06.2021 21:38 Відповісти
Ужоснах!
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19.06.2021 15:29 Відповісти
Мне как-то похер на эту говнокомпанию, ведь ее прибыль - это мои дополнительные расходы (убытки)
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19.06.2021 15:38 Відповісти
Такова судьба венчурных компаний. Далее - банкротство и распродажа за копейки. Не мешало бы и Украине на этом деле прибарахлиться.
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19.06.2021 16:03 Відповісти
суд. неустойка, компенсация. за все заплатим мы из своего кармана. и никто не посмотрит что эту аферу сделали всего пора-тройка человек.
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19.06.2021 21:10 Відповісти
Нічого страшного! Нехай перед тим, як заходити в країну, спочатку проводять повний аудит ринку е/е та законодавства країни, аби потім НЕ ВТРАЧАТИ гроші! "Повелись" на "шалені прибутки" в часи "янека"? Нехай! За все в цьому житті потрібно відповідати... Так що "кусайте лікті" у себе і далі, панове "гейропейці"! Чому вас так назвав? А ви ще не здогадались?! Тоді це ваші проблеми... А нам, "простим українцям" ВЖЕ ЗАРАЗ потрібно готуватись до ШАЛЕНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ з "зеленою" владою, яка ЗАВЖДИ ЛИШЕ БРЕШЕ і тільки "годує" не дуже розумних моїх співвітчизників "завтракамі" і обіцянками щодо "щасливого майбутнього", "безкомпромісною боротьбою" з "олігархами", а насправді лише ВІДСТОЮВАННЯМ їхніх інтересів!!! Сподіваюсь, що у недалекому майбутньому у нас "зірве дах" і кілька представників "зеленої" влади будуть, нарешті, "лінчовані" на СМЕРТЬ! Може тоді у ДЕБІЛІВ, які прийшли до влади лише завдяки ПРАГНЕННЯМ ЛЮДЕЙ до кращої долі, нарешті прокинеться інстинкт самозбереження та вони збагнуть, нарешті, що влада це не лише "накопичення бабла" за рахунок тих, кого вони обманули, аби "дістатись до корита", але і відповідальність аж ДО ВЛАСНОЇ СМЕРТІ за власні безглузді дії! Сподіваюсь, чекати "завісу" вже залишилось НЕ ДОВГО!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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20.06.2021 11:36 Відповісти
 
 