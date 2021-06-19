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Новини Коронавірус і карантин
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Кулеба обговорив із главою МЗС Грузії Залкаліані взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19

Кулеба обговорив із главою МЗС Грузії Залкаліані взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МЗС, голови української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав НАТО 14 червня в Брюсселі.

Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.

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Співрозмовники констатували спільність загроз у Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в межах Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.

Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.

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Автор: 

Грузія (1844) карантин (18172) МЗС (4111) сертифікат (426) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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заалканианили?
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19.06.2021 14:14 Відповісти
краще кордони з ордою закривайте. там сьогодні 18000 оленів захворіло.
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19.06.2021 14:21 Відповісти
Пляшите и дальше под дудку банкиров, лузеры мидовские.
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19.06.2021 14:28 Відповісти
та шо ж он такой помятый.... и без галстука ? )))
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19.06.2021 14:35 Відповісти
очередная бюрократическая проволчка для идиотов!
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19.06.2021 14:51 Відповісти
Аж дивно, що цим займається Кулеба , а не Ярмак...
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19.06.2021 22:25 Відповісти
 
 