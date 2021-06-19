Кулеба обговорив із главою МЗС Грузії Залкаліані взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МЗС, голови української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав НАТО 14 червня в Брюсселі.
Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.
Співрозмовники констатували спільність загроз у Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.
Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в межах Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.
Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.
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