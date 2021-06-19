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Новини Агресія Росії проти України
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Пентагон значно зменшує військову присутність на Близькому Сході для протидії Китаю та Росії

Пентагон значно зменшує військову присутність на Близькому Сході для протидії Китаю та Росії

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки значно зменшує військову присутність у Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу, щоб протидіяти зростаючому впливу з боку КНР та Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі CNN повідомив глава оборонного відомства.

Виведення військ зачепить, зокрема, згортання засобів протиповітряних засобів безпеки.

Ллойд Остін доручив вивести 8 батарей Patriot із регіону вже цього літа. Деяке військове обладнання повернеться до Сполучених Штатів для подальшого ремонту, інші засоби переведуть в інші регіони, щоб ті були готові у випадку "непередбачуваних обставин", куди саме, не кажуть.

США посилили військову присутність у Саудівській Аравії після атаки у вересні 2019 року на нафтові об’єкти країни Іраном, котрий заблокував світову поставку палива. Вашингтон направив у країну тисячі військовослужбовців, а також дві батареї Patriot та одну протитанкову систему.

Читайте також: Росія поставить Ірану сучасний супутник-шпигун для відстеження потенційних військових цілей, - The Washington Post

США направили до Іраку ракетні батареї Patriot для захисту американських військ після вбивства Касема Сулеймані та у зв’язку з погрозами з боку Ірану.

Виведення військ із Саудівської Аравії та сусідніх держав є частиною ширшого скорочення чисельності американців у регіоні. США планують завершити виведення всіх сил з Афганістану до 11 вересня. У країні залишилось менше1500 військовослужбовців. За часів Трампа їхню кількість в Іраку було скорочено до 2,5 тис. осіб.

Водночас адміністрація Байдена хоче зосередити військові сили для протидії Китаю - головному супернику у сфері національної безпеки.

Читайте також: Білий дім спростував інформацію про заморожування військової допомоги Україні на 100 млн доларів

Автор: 

Китай (4546) Пентагон (1417) росія (64984) США (22614) Близький Схід (47)


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Топ коментарі
+8
А яка реальна загроза для США від московитів, закриють Макдональдси в Чебоксарах?
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19.06.2021 14:53
+7
Начинается раздувание "Китайской угрозы", ей так удобно прикрыть импотенцию Байдена по отношению к реальной угрозе агрессии РФ
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19.06.2021 14:47
+7
Мда уж.. Рейгана и Буша старшего Америке ещё долго ждать
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19.06.2021 15:13
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кто же уменьшением противодействует ,? шоу "байден квартала"
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19.06.2021 14:45 Відповісти
Начинается раздувание "Китайской угрозы", ей так удобно прикрыть импотенцию Байдена по отношению к реальной угрозе агрессии РФ
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19.06.2021 14:47 Відповісти
А яка реальна загроза для США від московитів, закриють Макдональдси в Чебоксарах?
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19.06.2021 14:53 Відповісти
Штурм Капитолия показал слабость США, если бы этот штурм сопровождался массированной хакерской атакой на стратегические объекты инфраструктуры и штурмующие "нашли" бы в шахтах тяжёлое вооружение, то США погрузились бы в затяжную гражданскую войну
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20.06.2021 15:50 Відповісти
Без України та українців не існувало би ніякої россійської імперії, есереру та теперішньої рф...без Америки та Європи не існувало би Китаю у такому вигляді, а було би щось на зразок Північної Кореї...це називається покращили на свою голову...треба зробити, як було.
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19.06.2021 15:05 Відповісти
Уменьшение военного присутствия США на Ближнем Востоке это противодействие России? Геополитическое ноу-хау дедушки Байдена. Скорее всего, он не в курсе, что Сирия, где вольготно расположились и продолжают наращивать силы кацапы, это Ближний Восток.
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19.06.2021 15:09 Відповісти
Если от врага убегать, но только быстро, его можно загнать. Он растянет свои коммуникации, тылы отстанут, логистическое плечо увеличится. Так победим.
Вы академий не заканчивали, не надо умничать. Они все так делают.
https://newsinfo.inquirer.net/1447959/france-slams-russian-seizure-of-power-in-central-african-republic France slams Russian 'seizure of power' in Central African Republic В Центральноафриканской Республике есть форма захвата власти, в частности военной, российскими наемниками, - заявил BFM TV министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан - Мы боремся с этим, и это заставило нас принять меры по выводу определенного количества наших военнослужащих
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19.06.2021 18:18 Відповісти
Може в обмін на відсотки з ПП2?
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19.06.2021 15:13 Відповісти
Скоріш за все будуть чекати, доки все само по собі розсмокчеться. ))
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19.06.2021 16:25 Відповісти
Они так и из Очакова свалят, поближе Тайваню. Мы все об этом должны знать и быть к этому готовы.

Гегемон уже не тот. Спросите у курдов, спросите у афганцев. Это из последних брошенных "друзей".
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19.06.2021 18:21 Відповісти
Не думаю,что они к Тайваню переберутся, уж больно миролюбивая политика у гегемона сейчас.
Скорее всего будут китайцев плюшками ублажать, как сейчас с Ираном пытаются.
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19.06.2021 18:57 Відповісти
Змея обычно кусает себя за хвост. Основы сегодняшних проблем Гегемона заложил сильный Президент Рейган. Экономической политикой "рейгономикой" был дан старт росту могущества Китая. Вывоз производства к дешевой рабочей силе дал средства для сокрушения "империи зла". Сейчас идёт откат.
"Будь же ты вовек благословенно, что пришло расцвесть и умереть"
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19.06.2021 19:22 Відповісти
"Рейгономика" дала толчок не только Китаю, но и всей Юго-Восточной Азии в целом. Теперь уже поздно откат делать, Поднебесная нарастила существенный экономический вес. А весь нынешний левый мировой политический истеблишмент сейчас нацелен на всемирную глобализацию. Только не понятной, как они в этом вопросе с "националистом" товарищем Си общий язык найдут.
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19.06.2021 19:49 Відповісти
Мда уж.. Рейгана и Буша старшего Америке ещё долго ждать
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19.06.2021 15:13 Відповісти
Буш-старший, між іншим, був категорично проти незалежності України.
Може, ви не пам'ятаєте, а я пам'ятаю його ганебну промову "котлета по-київські" у Верховній Раді України. Комуняки стоячи аплодували словам американського президента про "самовбивчий націоналізм"...
Промова «Котлета по-київськи» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Chicken Kyiv speech) - жартівлива назва, під якою увійшла в історію промова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президента США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша-старшого , виголошена ​​https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , за декілька місяців до проведення в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1991) референдуму і за 3 тижні до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України від Радянського Союзу . У цій промові Буш застерігав українців від «суїцидального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-wash_times-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-2 [2] .Вона була написана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізою Райс - пізніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державним секретарем США при президенті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджі Буш-молодшому - коли вона обіймала посаду директора (а потім старшого директора) відділу у справах СРСР і Східної Європи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Ради національної безпеки США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-monk-3 [3] . Ця промова обурила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українських націоналістів і американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80 Вільям Сафайр , редактор газети https://uk.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times , обізвав цю промову «котлетою по-київськи», звинувативши Буша в колосальному прорахункуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-putin_ru-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-putin_en-5 [5] .
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19.06.2021 16:27 Відповісти
Ну потім вже Рижик виправився: -Богрітеся, побгорете!
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19.06.2021 17:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485243 Мда уж.. Рейгана и Буша старшего Америке ещё долго ждать

Хорошие времена порождают слабых людей.
Слабые люди порождают плохие времена.
Плохие времена рождают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена
https://www.inpearls.ru/
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19.06.2021 18:24 Відповісти
Чем дальше, тем сильнее США начинают напоминать маленький кусочек масла, какой пытаются размазать по огромному батону.
Мир меняется, доля США в его экономике падает, но вести себя им хочется как при Рейгане. А ресурсов для этого уже нет. Да ещё 20 лет назад США запросто начинали широкомасштабные войны в том же Афгане или Ираке, где были задействованы десятки тысяч солдат. При том НЕ снимая для этого войска с других мест.
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19.06.2021 18:49 Відповісти
Ближнем Востоке Турция будет рулить они справятся . А Америка освобождает силы для услиления в Европе и Азии что не понятно ?????
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19.06.2021 17:20 Відповісти
Американский военный инструктор из грязи поднял местного афганца натравил его на соседа - талиба. И как только талибы стали одолевать, он - инструктор свалил заявляя шо дальше эт твои проблемы. Талиб вырежет афганца под корень. А инструктор в Очаков переехал.
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19.06.2021 18:29 Відповісти
Афганистан на фоне вывода войск США столкнулся с масштабным наступлением талибов.

Афганистан столкнулся с https://www.rbc.ua/rus/news/afganistan-gotovitsya-atake-talibov-otvoda-1623121708.html масштабным наступлением
https://www.rbc.ua/rus/news/afganistan-gotovitsya-atake-talibov-otvoda-1623121708.html боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

Боевики наступают в 28 из 34 провинций Афганистана, а в последние недели талибы начали нападать и на другие территории. Окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.
https://www.rbc.ua/rus/news/afganistan-fone-vyvoda-voysk-ssha-stolknulsya-1624187653.html
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20.06.2021 15:41 Відповісти
Турцию назначали от НАТО решить там все вопросы и они заверили что справятся со всеми проблемами
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20.06.2021 16:09 Відповісти
 
 