Пентагон значно зменшує військову присутність на Близькому Сході для протидії Китаю та Росії

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки значно зменшує військову присутність у Саудівській Аравії та інших країнах Близького Сходу, щоб протидіяти зростаючому впливу з боку КНР та Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі CNN повідомив глава оборонного відомства.

Виведення військ зачепить, зокрема, згортання засобів протиповітряних засобів безпеки.

Ллойд Остін доручив вивести 8 батарей Patriot із регіону вже цього літа. Деяке військове обладнання повернеться до Сполучених Штатів для подальшого ремонту, інші засоби переведуть в інші регіони, щоб ті були готові у випадку "непередбачуваних обставин", куди саме, не кажуть.

США посилили військову присутність у Саудівській Аравії після атаки у вересні 2019 року на нафтові об’єкти країни Іраном, котрий заблокував світову поставку палива. Вашингтон направив у країну тисячі військовослужбовців, а також дві батареї Patriot та одну протитанкову систему.

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США направили до Іраку ракетні батареї Patriot для захисту американських військ після вбивства Касема Сулеймані та у зв’язку з погрозами з боку Ірану.

Виведення військ із Саудівської Аравії та сусідніх держав є частиною ширшого скорочення чисельності американців у регіоні. США планують завершити виведення всіх сил з Афганістану до 11 вересня. У країні залишилось менше1500 військовослужбовців. За часів Трампа їхню кількість в Іраку було скорочено до 2,5 тис. осіб.

Водночас адміністрація Байдена хоче зосередити військові сили для протидії Китаю - головному супернику у сфері національної безпеки.

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