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Посол Угорщини Ійдярто про освітній закон: Наразі позиції Києва та Будапешта все ближче і ближче одна до одної

Посол Угорщини Ійдярто про освітній закон: Наразі позиції Києва та Будапешта все ближче і ближче одна до одної

Позиції України та Угорщини в питанні середньої освіти для угорської громади стали "ближчими одина до одної".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Він зазначив, що ні українська, ні угорська сторони "ніколи не були крайніми радикалами" в питаннях освіти.

"Зараз наші позиції все ближче і ближче одна до одної... Ми вже зрозуміли, що українська сторона хоче, щоб діти, які закінчуватимуть школу, вільно володіли українською. Угорська сторона хоче зберегти, наскільки це можливо, позитивні моменти старого закону про освіту, що стосуються нацменшин. Є гарне поле для компромісу. Ми хочемо, щоб сама громада вирішувала, якою мовою відбуватиметься освітній процей у школах", - сказав Ійдярто.

Уже відбулося два засідання україно-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. На них, за словами Ійдярто, "відбувається реконструкція взаємної довіри".

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"Ця робоча група займається складним - питаннями освіти нацменшин в Україні, зокрема угорської... Вона має в межах закону, який існує, знайти механізм зберегти таку освіту для угорців, яку вони отримували і раніше", - зазначив посол Угорщини.

У межах роботи цієї групи були поставлені "професійні питання", на які Будапешт отримав "професійні відповіді", підкреслив Ійдярто.

"Ми боялися, що наприкінці шкільної освіти діти втратять можливість вчити угорську мову і вчитися угорською мовою. На сьогодні можна сказати, що на 100% угорські студенти і учні шкіл вчать всі предмети угорською мовою, крім української мови і літератури", - розповів дипломат.

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Автор: 

Угорщина (2265) закон (2825) Ійдярто Іштван (21)


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Топ коментарі
+12
значит зелибоба все сдал венграм
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19.06.2021 15:00
+12
Зельцман уже и перед мадьярами прогнулся. А, шо , то ж не его язык, а гоев, которым ссы в очи - все божья благодать
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19.06.2021 15:02
+10
Что хорошего ты придурь увидела в том что в украинских школах дети граждан Украины будут обучаться на иностранном языке??
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19.06.2021 15:16
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значит зелибоба все сдал венграм
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19.06.2021 15:00 Відповісти
Зельцман уже и перед мадьярами прогнулся. А, шо , то ж не его язык, а гоев, которым ссы в очи - все божья благодать
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19.06.2021 15:02 Відповісти
можно смело посылать мадьяр в жопу
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19.06.2021 15:05 Відповісти
Нужно
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19.06.2021 15:09 Відповісти
Это хорошо. При предводителе дворянства только ругались и не хотели слышать друг друга
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19.06.2021 15:10 Відповісти
Что хорошего ты придурь увидела в том что в украинских школах дети граждан Украины будут обучаться на иностранном языке??
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19.06.2021 15:16 Відповісти
Если тебе, клавиша, по кайфу что за твой счет в украинских школах будут готовить для венгрии специалистов, то ты или дебил, или свинособака под украинским флагом
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19.06.2021 15:21 Відповісти
..Украина-Унитарная Страна!..и все обучение по всей территории страны-на государственном украинском языке, и ни на каком другом и это константа!...изучение других языков не возбраняется, вплоть до языков племен тумба-юмба, угро-финнов или говоров вурдалацких племен междуреченских, андрофаков и фтирофаков, предков нынешних руцке!)...
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19.06.2021 15:14 Відповісти
І це сильно насторожує. За два роки пліснява нічого путнього, для України, НЕ зробила.
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19.06.2021 15:18 Відповісти
Угорцям "чешеться"обрубок імперського хвоста,відтак,сепаратизм у Закарпатті вони будуть продукувати як і Росія на сході! "Община" може вирішувати які лавочки ставити у парку! Навчатися угорською-в Угорщину!
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19.06.2021 15:18 Відповісти
Нельзя отделить венгерский от рускага...следовательно если разрешить обучение на венгерском...то оно автоматом будет разрешено и на рускам...
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19.06.2021 15:19 Відповісти
Так діло дійде й до сексу-раз "бліже і бліже!"
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19.06.2021 15:19 Відповісти
Блище і блище це означає що мадярота і далі буде отримувати паспорти громадян України не володіючи мовою а громадяни України вивертаючись з дупи навиворот вчать мадярську аби отримати омріяний утлевел, ось так тепер називається зближення позицій))
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19.06.2021 15:44 Відповісти
Це не Європа, це твоя хитрозроблена мадярія яка смокче расєянам, у Європі спочатку вчать мову державну, недоумку, а потім вже решту по бажанню, вилупок мадярський...
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19.06.2021 16:06 Відповісти
вас, дикунів ханте-мансі, вчить путєн з орбаном))) Європою воно себе називає))
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19.06.2021 16:29 Відповісти
Посол Угорщини Ійдярто про освітній закон: Наразі позиції Києва та Будапешта все ближче і ближче одна до одної - Цензор.НЕТ 6665
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19.06.2021 15:57 Відповісти
 
 