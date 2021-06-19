Посол Угорщини Ійдярто про освітній закон: Наразі позиції Києва та Будапешта все ближче і ближче одна до одної

Позиції України та Угорщини в питанні середньої освіти для угорської громади стали "ближчими одина до одної".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Він зазначив, що ні українська, ні угорська сторони "ніколи не були крайніми радикалами" в питаннях освіти.

"Зараз наші позиції все ближче і ближче одна до одної... Ми вже зрозуміли, що українська сторона хоче, щоб діти, які закінчуватимуть школу, вільно володіли українською. Угорська сторона хоче зберегти, наскільки це можливо, позитивні моменти старого закону про освіту, що стосуються нацменшин. Є гарне поле для компромісу. Ми хочемо, щоб сама громада вирішувала, якою мовою відбуватиметься освітній процей у школах", - сказав Ійдярто.

Уже відбулося два засідання україно-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. На них, за словами Ійдярто, "відбувається реконструкція взаємної довіри".

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"Ця робоча група займається складним - питаннями освіти нацменшин в Україні, зокрема угорської... Вона має в межах закону, який існує, знайти механізм зберегти таку освіту для угорців, яку вони отримували і раніше", - зазначив посол Угорщини.

У межах роботи цієї групи були поставлені "професійні питання", на які Будапешт отримав "професійні відповіді", підкреслив Ійдярто.

"Ми боялися, що наприкінці шкільної освіти діти втратять можливість вчити угорську мову і вчитися угорською мовою. На сьогодні можна сказати, що на 100% угорські студенти і учні шкіл вчать всі предмети угорською мовою, крім української мови і літератури", - розповів дипломат.

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