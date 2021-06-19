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Новини Коронавірус і карантин
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У Кличка заявили про спад захворюваності на коронавірус у Києві: додаткові COVID-лікарні згортають роботу

У Кличка заявили про спад захворюваності на коронавірус у Києві: додаткові COVID-лікарні згортають роботу

Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві зменшується. Наразі в стаціонарі столичних лікарень із цим діагнозом перебувають 322 пацієнти.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ.

"А от наприкінці березня - на початку квітня перебували на ліжках понад 5 тисяч хворих, за добу було близько 850 виїздів лише на підозру COVID-19 і пневмонії… Це була безвідмовна госпіталізація, і ті цифри госпіталізації свідчать самі за себе. Сьогодні на ранок перебувають 322 пацієнти", - сказала Гінзбург.

Вона уточнила, що, зокрема, у 17-й лікарні, в дитячій лікарні №1, у пологовому будинку немає нині жодного пацієнта. "Навіть в Олександрівській лікарні, де розгорнуто 650 ліжок, загалом 102 пацієнти. У четвертій лікарні, яка у нас виступала як шпиталь, 70 пацієнтів на ранок (тут і далі – цифри станом на 18.06.2021. – Ред.).

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Тому в столиці згортають роботу додаткові COVID-лікарні, однак, як запевнила Гінзбург, у разі нової хвилі захворювання допомога буде швидко розгорнута знову.

"Все, що стосується централізованого киснепостачання, залишається у лікарнях. Це капітальні видатки, це потребувало проєкту, певних дій, і воно залишається. Що стосується забезпеченості препаратами. У нас є залишки медикаментів, витратних матеріалів, які були закуплені за кошти, виділені місцевим бюджетом. Тобто вони мають певний запас. Це була значна підтримка для наших закладів", - акцентувала Гінзбург.

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Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) КМДА (2367) Київ (19429) Гінзбург Валентина (17) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
В Москве максимальное количество COVID-случаев за сутки с начала пандемии
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19.06.2021 15:29
+3
Ща ломанутся в Турцию и нахватаются от кацапни, будет невесело ((((
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19.06.2021 15:30
+2
на орді пішов падьож оленів...рано булки розслабляти.
За останню добу в Росії зафіксували 17 906 нових випадків коронавірусного захворювання.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-covid/31316019.html
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19.06.2021 15:35
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В Москве максимальное количество COVID-случаев за сутки с начала пандемии
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19.06.2021 15:29 Відповісти
9 120 ,
предыдущий антирекорд был установлен 18 июня, тогда число новых заразившихся составило 9 056.
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19.06.2021 15:31 Відповісти
Якась дивна москальська вакцина, після масового вацинування такий спалах.
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19.06.2021 15:37 Відповісти
Ща ломанутся в Турцию и нахватаются от кацапни, будет невесело ((((
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19.06.2021 15:30 Відповісти
нас какцапский КОВИД не берет
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19.06.2021 15:31 Відповісти
ну и слава Богу
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19.06.2021 15:31 Відповісти
на орді пішов падьож оленів...рано булки розслабляти.
За останню добу в Росії зафіксували 17 906 нових випадків коронавірусного захворювання.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-covid/31316019.html
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19.06.2021 15:35 Відповісти
А был ли мальчик? вирус?
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19.06.2021 15:41 Відповісти
витамины делают свое дело
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19.06.2021 15:44 Відповісти
Виталя - оставайся с Киевом,
криворогатые идут взад в свою криворогатию..
надо если будет? - один твои хук слева успокоит навсегда бубенца...
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19.06.2021 15:58 Відповісти
Ща дамбасня навезет новый московитский штамм через открырые КПВВ...
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19.06.2021 16:13 Відповісти
Спад? А у кого мозгов хватило отменить тесты для въезда в Украину? Со стороны РФ огромные очереди на въезд из "дву-граждан" и им тесты не нужны. Идиоты... или вредители
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19.06.2021 17:19 Відповісти
Не спешите! Скоро развернетесь Вас не смутило спешное решение ЗЕ-ублюдков дать зеленый свет турЫстам из Индии? Объясняю: все прививки пох для дельта штамма: хоть файзер хоть спутник- все говно!!!
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19.06.2021 17:28 Відповісти
Еще несколько недель назад кричали о том, что ситуация критическая. А тут уже все отлично, больнички закрываются...
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19.06.2021 20:52 Відповісти
 
 