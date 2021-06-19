У Кличка заявили про спад захворюваності на коронавірус у Києві: додаткові COVID-лікарні згортають роботу

Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві зменшується. Наразі в стаціонарі столичних лікарень із цим діагнозом перебувають 322 пацієнти.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ.

"А от наприкінці березня - на початку квітня перебували на ліжках понад 5 тисяч хворих, за добу було близько 850 виїздів лише на підозру COVID-19 і пневмонії… Це була безвідмовна госпіталізація, і ті цифри госпіталізації свідчать самі за себе. Сьогодні на ранок перебувають 322 пацієнти", - сказала Гінзбург.

Вона уточнила, що, зокрема, у 17-й лікарні, в дитячій лікарні №1, у пологовому будинку немає нині жодного пацієнта. "Навіть в Олександрівській лікарні, де розгорнуто 650 ліжок, загалом 102 пацієнти. У четвертій лікарні, яка у нас виступала як шпиталь, 70 пацієнтів на ранок (тут і далі – цифри станом на 18.06.2021. – Ред.).

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Тому в столиці згортають роботу додаткові COVID-лікарні, однак, як запевнила Гінзбург, у разі нової хвилі захворювання допомога буде швидко розгорнута знову.

"Все, що стосується централізованого киснепостачання, залишається у лікарнях. Це капітальні видатки, це потребувало проєкту, певних дій, і воно залишається. Що стосується забезпеченості препаратами. У нас є залишки медикаментів, витратних матеріалів, які були закуплені за кошти, виділені місцевим бюджетом. Тобто вони мають певний запас. Це була значна підтримка для наших закладів", - акцентувала Гінзбург.

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