Разумков про вступ України в НАТО: За рік ми це зробити не зможемо, за 10 років - теоретично можливо
Україна не зможе реалізувати вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) найближчим часом. "Теоретично можливо", що це вдасться зробити протягом найближчих 10 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков у "Суботньому інтерв'ю для" Радіо свобода".
"Давайте бути відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей", - сказав Разумков.
Водночас, він додав, що НАТО - не тільки військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.
"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростим, і сказати, що він буде короткий, неправильно ... 10 років - теоретично це можливо. Я намагаюся не обіцяти в тому, в чому я не впевнений", - додав Разумков.
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Германия, Франция, Италия не хотят и будут блокировать...да и США не особо хочет, что бы там была УКраина... если США бы хотели то могли бы уговорить, подключить свои связи, они это умеют. Политика она такая....
І ця напівграмотна істота очолює парламент України??? Не обіцяти ТЕ, в чому я не впевнений!
А згадайте ще й заяву цього ексфюрера регоюгенда про те, що до пАртії рЕгіонів воно вступило через ідейні переконання! А саме ідейні переконання пАртії рЕгіонів завадили Україні заключити угоду з ЄС! А де зараз генфюрер пр? У рАшці! А рАзумков тут українцям спагеті на вуха розкидає!
Источник: https://censor.net/ru/n3272443