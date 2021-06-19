Разумков про вступ України в НАТО: За рік ми це зробити не зможемо, за 10 років - теоретично можливо

Україна не зможе реалізувати вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) найближчим часом. "Теоретично можливо", що це вдасться зробити протягом найближчих 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков у "Суботньому інтерв'ю для" Радіо свобода".

"Давайте бути відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей", - сказав Разумков.

Водночас, він додав, що НАТО - не тільки військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.

"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростим, і сказати, що він буде короткий, неправильно ... 10 років - теоретично це можливо. Я намагаюся не обіцяти в тому, в чому я не впевнений", - додав Разумков.

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