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Разумков про вступ України в НАТО: За рік ми це зробити не зможемо, за 10 років - теоретично можливо

Разумков про вступ України в НАТО: За рік ми це зробити не зможемо, за 10 років - теоретично можливо

Україна не зможе реалізувати вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) найближчим часом. "Теоретично можливо", що це вдасться зробити протягом найближчих 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков у "Суботньому інтерв'ю для" Радіо свобода".

"Давайте бути відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей", - сказав Разумков.

Водночас, він додав, що НАТО - не тільки військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.

"Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростим, і сказати, що він буде короткий, неправильно ... 10 років - теоретично це можливо. Я намагаюся не обіцяти в тому, в чому я не впевнений", - додав Разумков.

Також читайте: Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський

НАТО (6429) членство в НАТО (1716) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+42
Через 10 лет вы ублюдки зелёные, все ещё будете сидеть по лагерям. Твари
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19.06.2021 16:13
+32
дайте им ещё, 100 лет
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19.06.2021 16:14
+32
Треба звернутися з проханням до США, щоб вони топили нахрін весь транспорт з Колумбії...

Разумков о вступлении Украины в НАТО: За год мы это сделать не сможем, за 10 лет - теоретически возможно - Цензор.НЕТ 3649
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19.06.2021 16:18
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А при Порошенко на цьому саміті вже отримали б ПДЧ
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20.06.2021 02:49 Відповісти
Порошенко в 2014 говорил, что к 2024 году! а теперь зеленые теоретически! через 10 лет. Разумков выполн\яе указания Московии
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20.06.2021 10:56 Відповісти
Нагадує історію про базу на місяці від голови російського роскосмосу
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20.06.2021 02:50 Відповісти
Разумков не совсем дебилков дело говорит
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20.06.2021 10:37 Відповісти
Конечно за десять лет !!Особенно если этот пророссийский хрен Разумков , специально забивает "гвозди" в программу вступления Украины в НАТО!!
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20.06.2021 13:00 Відповісти
снова сказки про НАТО.)) Не будет Украина и через 10 лет в НАТО....эту мантру слышу уже 30 лет что Украина вот вот вступит в НАТО....и двери открыты для Украины.))) Смешно. ...забавно это слышать от всяких чинуш Европы, балаболов.)

Германия, Франция, Италия не хотят и будут блокировать...да и США не особо хочет, что бы там была УКраина... если США бы хотели то могли бы уговорить, подключить свои связи, они это умеют. Политика она такая....
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20.06.2021 15:50 Відповісти
Замість епіграфа:-"...Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен"(Разумков).
І ця напівграмотна істота очолює парламент України??? Не обіцяти ТЕ, в чому я не впевнений!
А згадайте ще й заяву цього ексфюрера регоюгенда про те, що до пАртії рЕгіонів воно вступило через ідейні переконання! А саме ідейні переконання пАртії рЕгіонів завадили Україні заключити угоду з ЄС! А де зараз генфюрер пр? У рАшці! А рАзумков тут українцям спагеті на вуха розкидає!
Источник: https://censor.net/ru/n3272443
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20.06.2021 18:00 Відповісти
Скорее всего нет желания чтобы страна была в НАТО
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20.06.2021 19:26 Відповісти
Если убрать разумковых-тупаковых и зеленских-шмыгаленских, то сроки можно сократить в разы.
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20.06.2021 20:06 Відповісти
"10 лет - теоретически это возможно" - ключевое слово -ТЕОРЕТИЧЕСКИ. т.е. сделают ВСЕ, ЧТОБ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО - ясен пень, расея ж не потерпит!
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27.06.2021 09:27 Відповісти
Если 10 лет теоретически возможно, то только не с зеленой плесенью. С ними наоборот все отдаляется.
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27.06.2021 19:19 Відповісти
Где и этот разумков-тупаков взялся на наши головы. Не было о нем слышно раньше и дальше бы так. Пусть бы и дальше ломбардами занимался.
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27.06.2021 19:28 Відповісти
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