Єрмак доручив прискорити реалізацію Меморіалу в Бабиному Яру. Це прямий тиск на КМДА, а також відкрите лобіювання проєкту, де є російські гроші, - волонтерка Михайлова

Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив Київській міській державній адміністрації (та іншим) вжити заходів для прискорення реалізації БФ "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", що є прямим тиском на КМДА і міськраду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтерка Аліна Михайлова.

За її словами, це відкрите лобіювання виняткового одного проєкту меморіалу - де є російські гроші та, загрозливий в умовах 8 років російсько - української війни, російський вплив.

"Ні для кого не секрет, що росіяни вже занесли вагомий чємоданчік як в ОП так і в КМР. Не майте сумніву, що і за членство в наглядовій раді також платяться гроші. Саме тому ви там бачите і "хороших" (сумнівна теза) людей разом з відкритими ворогами України.

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Питань у мене нема. Є лише твердження, що ті, хто топить за російський проєкт БЯ, вороги України. Особливо ті лицеміри, які розказують про червоні лінії та те як вони в інфо просторі воюють з росіянами.

Проєкт Бабиного Яру став таким собі лакмусовим папірцем. І цей лист Єрмака (такого ж ворога України) - тому пряме підтвежнння. Ви всі в одній упряжці. І ми вас всіх запам’ятали", - пише Михайлова.

Вона також звернулася до президента: "Володимире Зеленський, все що сьогодні робиться МБЯ навколо Бабиного Яру, направлено виключно на дискридитацію та розпалювання внутрішніх протистоянь. Це ось та сама "підпільна" ідеологічна війна. Ви впевнені, що ви в ній хочете брати участь і підігравати як президент ворогу?

У киян та всієї громади, інтелігенції Є КУПА ПИТАНЬ ДО МБЯ БАБИН ЯР. Тільки чомусь ви з командою закриваєте на це очі. Ми їх відкриємо".





Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

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Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо дальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак визначені співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".