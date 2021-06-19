Єрмак доручив прискорити реалізацію Меморіалу в Бабиному Яру. Це прямий тиск на КМДА, а також відкрите лобіювання проєкту, де є російські гроші, - волонтерка Михайлова
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив Київській міській державній адміністрації (та іншим) вжити заходів для прискорення реалізації БФ "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", що є прямим тиском на КМДА і міськраду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтерка Аліна Михайлова.
За її словами, це відкрите лобіювання виняткового одного проєкту меморіалу - де є російські гроші та, загрозливий в умовах 8 років російсько - української війни, російський вплив.
"Ні для кого не секрет, що росіяни вже занесли вагомий чємоданчік як в ОП так і в КМР. Не майте сумніву, що і за членство в наглядовій раді також платяться гроші. Саме тому ви там бачите і "хороших" (сумнівна теза) людей разом з відкритими ворогами України.
Питань у мене нема. Є лише твердження, що ті, хто топить за російський проєкт БЯ, вороги України. Особливо ті лицеміри, які розказують про червоні лінії та те як вони в інфо просторі воюють з росіянами.
Проєкт Бабиного Яру став таким собі лакмусовим папірцем. І цей лист Єрмака (такого ж ворога України) - тому пряме підтвежнння. Ви всі в одній упряжці. І ми вас всіх запам’ятали", - пише Михайлова.
Вона також звернулася до президента: "Володимире Зеленський, все що сьогодні робиться МБЯ навколо Бабиного Яру, направлено виключно на дискридитацію та розпалювання внутрішніх протистоянь. Це ось та сама "підпільна" ідеологічна війна. Ви впевнені, що ви в ній хочете брати участь і підігравати як президент ворогу?
У киян та всієї громади, інтелігенції Є КУПА ПИТАНЬ ДО МБЯ БАБИН ЯР. Тільки чомусь ви з командою закриваєте на це очі. Ми їх відкриємо".
Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.
На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.
У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.
Також читайте: Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко
Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.
Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.
До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.
Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.
Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.
28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.
У грудні Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо дальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак визначені співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Переграв судьбу.і помер " в беславии и в безвестності"
именно киевских.... население Киева на 1941 было ок 800.000-900.000..... опа..... тоисть
если допустить что был расстрелян каждый третий киевский еврей то их на тот момент
проживало в столице Украины.... треть!!! осталось выяснить в каком месте напи_дели....
рихе и почему не 90% что гдето даже логично
100.000Х3=300.000 от 900.000 это какбэ треть.........
уехало 150.000 осталось и кадый третий убитый тогда 50.000 а не 20-30........... а ещё и мно-
гие уцелели.... ты погугли документальные съёмки как тела бульдозером в овраги сгребают
ну и сам попробуй так "уцелеть" под слоями трупов и земли
100.000 евреев там расстреляно пи_дёжь понятно и коню но такое утверждение есть
Так пора отменить "субсидии", перегоняющие бюджет страны в карман Ахметова.
Германии и Австрии
Наказание за антисемитизм предлагают прировнять к наказанию в соответствии со статьей 161 Уголовного Кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, религии, инвалидности и по другим признакам").
За антисемитские действия в законопроекте предлагают штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен) или ограничением свободы на срок до 5 лет.
В случае, если действия сопровождались насилием, обманом или угрозами, виновнику грозит штраф от 500 до 1000 минимумов (8 500-1 7000 гривен) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
За антисемитизм, совершенный группой лиц, повлекший тяжелые последствия, будут сажать на срок от 5 до 8 лет.https://realist.online/news/rada-opredelila-ponjatie-antisemitizm-za-chto-khotjat-shtrafovat-na-17-tysjach
средине....