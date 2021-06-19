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Єрмак доручив прискорити реалізацію Меморіалу в Бабиному Яру. Це прямий тиск на КМДА, а також відкрите лобіювання проєкту, де є російські гроші, - волонтерка Михайлова

Єрмак доручив прискорити реалізацію Меморіалу в Бабиному Яру. Це прямий тиск на КМДА, а також відкрите лобіювання проєкту, де є російські гроші, - волонтерка Михайлова

Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив Київській міській державній адміністрації (та іншим) вжити заходів для прискорення реалізації БФ "Меморіал Голокосту "Бабин Яр", що є прямим тиском на КМДА і міськраду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтерка Аліна Михайлова.

За її словами, це відкрите лобіювання виняткового одного проєкту меморіалу - де є російські гроші та, загрозливий в умовах 8 років російсько - української війни, російський вплив.

"Ні для кого не секрет, що росіяни вже занесли вагомий чємоданчік як в ОП так і в КМР. Не майте сумніву, що і за членство в наглядовій раді також платяться гроші. Саме тому ви там бачите і "хороших" (сумнівна теза) людей разом з відкритими ворогами України.

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Питань у мене нема. Є лише твердження, що ті, хто топить за російський проєкт БЯ,  вороги України. Особливо ті лицеміри, які розказують про червоні лінії та те як вони в інфо просторі воюють з росіянами.

Проєкт Бабиного Яру став таким собі лакмусовим папірцем. І цей лист Єрмака (такого ж ворога України) - тому пряме підтвежнння. Ви всі в одній упряжці. І ми вас всіх запам’ятали", - пише Михайлова.

Вона також звернулася до президента: "Володимире Зеленський, все що сьогодні робиться МБЯ навколо Бабиного Яру, направлено виключно на дискридитацію та розпалювання внутрішніх протистоянь. Це ось та сама "підпільна" ідеологічна війна. Ви впевнені, що ви в ній хочете брати участь і підігравати як президент ворогу?

У киян та всієї громади, інтелігенції Є КУПА ПИТАНЬ ДО МБЯ БАБИН ЯР. Тільки чомусь ви з командою закриваєте на це очі. Ми їх відкриємо".

Єрмак доручив прискорити реалізацію Меморіалу в Бабиному Яру. Це прямий тиск на КМДА, а також відкрите лобіювання проєкту, де є російські гроші, - волонтерка Михайлова 01
Єрмак доручив прискорити реалізацію Меморіалу в Бабиному Яру. Це прямий тиск на КМДА, а також відкрите лобіювання проєкту, де є російські гроші, - волонтерка Михайлова 02

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також читайте: Державний проєкт меморіального комплексу "Бабин Яр" буде запроваджено в дію в 2021 році, - Ткаченко

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства з колективним закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру і додаткові заходи щодо дальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак визначені співголовами організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Бабин Яр (160) меморіал (148) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+44
Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова - Цензор.НЕТ 8189
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19.06.2021 16:35
+38
Нарідний прізєдєнт! Як і його маладая ******* малоромів! Дякую вам дебіли 73 процентні.
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19.06.2021 16:34
+34
ЗЕбидло чекає виконання ЗЕбанатом передвиборчих обіцянок...

Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова - Цензор.НЕТ 9098
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19.06.2021 16:36
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каганович не тільки був ідейним, але і практичним куратором. за його спогадами внучатому племіннику, він з 1930 по 1937 рік був куратором НКВД від ПБ і мав свій кабінет на Лубянці. і , Крім того, очолював КПК і був секретарем по кадрам ЦК, Колька Єжов був в нього був заввідділом ОРПО та зам по КПК. А для більшої достовірності слід взяти керівний склад Полесского(Гомель) обкома РСДРП. Там зібралися всі бузовіри Голодомору. Більшість з них була в родинних звязках між собою. Не згаданий Якір, друг Кагановича, А Постишев,хоча і мокшанець, спеціально в 1932 році присланний в Україну, щоб "закрутити гайки" і страждав алкоголізмом та буйством в розправах. Саме лазарь був автором "знаменитих трійок" він з 1932 року нашіптував сталіну про їх необідність, а з 1934 вони запрацювали. А апофеозом був 1937 рік коли розстріляли всіх куркулів, які вижили та повернулись. Жоден український історик до і після Незалежності ніколи не згадує про керівну роль саме Кагановича. І він єдиний, хто залишився живий, з цієї "Братви", яка похоронена в Биківні або в Москві на Комунарці.
Переграв судьбу.і помер " в беславии и в безвестності"
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19.06.2021 23:04 Відповісти
Щоб агент фсб Єрмак і не допомогав Кремлядським проектам в Україні - це нонсенс
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19.06.2021 21:55 Відповісти
Главная цель этого "росийского проекта" - закатать там в бетон все подряд, что бы не дай бог ни кому из украинцев не пришла вголову мысл провести там раскопки и эксгумацию. Иначе сказочке конец. Ну и конечно же отлить в бетоне саму эту сказку, о том что там иничтожались исключительно евреи.
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19.06.2021 22:17 Відповісти
по прикиду к носу - утверждается что там расстреляно 100.000-150.000 именно евреев и
именно киевских.... население Киева на 1941 было ок 800.000-900.000..... опа..... тоисть
если допустить что был расстрелян каждый третий киевский еврей то их на тот момент
проживало в столице Украины.... треть!!! осталось выяснить в каком месте напи_дели....
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20.06.2021 10:28 Відповісти
есть простая математика, если в Киеве проживало условно 900 тысяч из низ 30-33% евреи, то перед наступлением немцев с Киева эвакуировались 50% населения из эвакуированных 50 % были евреи, значит в городе их осталось 20-30 тысяч, из этого количества многие уцелели... от куда цифры 100-150 тысяч евреев???? 100-150 т. это общая численность убиенных в Яру. Львинная часть убиенных - Украинцы. Когда будет мемориал убиенным Украинцам????
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20.06.2021 13:18 Відповісти
встречный вопрос откуда 50% эвакуированных евреи ??? кто пересчитывал в этой неразбе-
рихе и почему не 90% что гдето даже логично
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20.06.2021 13:45 Відповісти
цифры брал с инетовских ресурсов а откуда ещё.... сам погугли
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20.06.2021 13:46 Відповісти
и на счёт простой маиематики - хабадники настаивают на 100.000 евреев каждый третий
100.000Х3=300.000 от 900.000 это какбэ треть.........
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20.06.2021 13:49 Відповісти
и ещё немного "математики" треть от 900.000 это 300.000 если 50% (но это ты сказал что 50)
уехало 150.000 осталось и кадый третий убитый тогда 50.000 а не 20-30........... а ещё и мно-
гие уцелели.... ты погугли документальные съёмки как тела бульдозером в овраги сгребают
ну и сам попробуй так "уцелеть" под слоями трупов и земли
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20.06.2021 14:05 Відповісти
50% равняется условно 450 тысячам жителей - эвакуированные заводы с работниками, уреждения со служащими, самостоятельно уезжающие люди.... 50% от эвакуированых евреи, это, если верить, что их изначально было 300 тысяч, 250 тысяч, осталось в Киеве около 30 тысяч, многие спаслись... от куда зашкальные цифры их жертв???? зачем забивать голову их трагедией, у нас была своя и во много раз больше, вот это должно нам болеть.
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20.06.2021 19:28 Відповісти
и это можно реально установить сколько там кого ? я себе это плохо представляю а то что
100.000 евреев там расстреляно пи_дёжь понятно и коню но такое утверждение есть
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20.06.2021 19:54 Відповісти
реально невозможно.... разве что сохранились немецкие архиві... а их немцы уничтожили.... приходится включать логику и сопоставлять извесные и усредненные цифры, и опровергать некоторые фантазии по количеству убиенных евреяв... могу навести даже некоторые примеры из рассказов деда, он сидел в 41-м в сырецком концлагере, это рядом с Яром, в лагере были военнопленные, которые умирали в большом количестве, был каннибализм, всех каннибалов немцы расстреливали перед строем... все трупы свозили в Яр... евреев среди военнопленных практически не было... кстати, многих украинцев, особенно нужных специалистов(например, машинистов паровозов...) немцы отпускали домой...
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21.06.2021 04:53 Відповісти
собственно и я о том же нам стеной плача подменяют нашу трагедию и наши потери
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21.06.2021 06:48 Відповісти
как пишет еврей Ходос, евреи искуственно создают в обществе антисемитизм, чтоб быть в истоках этого процесса и тем самым, полностью его контролировать... и все время быть плакальщиками которым постоянно, все другие, что то должны... смешно.
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21.06.2021 10:21 Відповісти
Лишние деньги в бюджете?
Так пора отменить "субсидии", перегоняющие бюджет страны в карман Ахметова.
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19.06.2021 23:15 Відповісти
Кто это такой, чтобы что-то поручать? Кто его выбирал? Кто-то помнит кто при Порошенко был главой офиса Президента?
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20.06.2021 00:17 Відповісти
Так Порошенко был Президентом и выполнял обязанности в полном объеме, а Зеленский это просто сценический персонаж, в реальности представленный человеком, который не может трех слов связать. И это без набросов, это даже по его подготовленным интервью видно.
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20.06.2021 01:49 Відповісти
А как вы думаете, российский агент должен лоббировать чьи интересы?
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20.06.2021 08:42 Відповісти
может он не только российский..., а и еврейский. Двойной ахент
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20.06.2021 15:33 Відповісти
А как вы думаете, российский агент должен лоббировать чьи интересы?
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20.06.2021 08:43 Відповісти
я так думаю что все мемориалы надо ставить под носом тех кто евреев уничтожал то есть в
Германии и Австрии
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20.06.2021 10:30 Відповісти
Чому важливі питання нашої держави мають вирішувати наші недруги? Гнати їх у три шиї не соромлячись.
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20.06.2021 10:42 Відповісти
Чому поляки відмовили кацапам фінансувати будівництво меморіалу Собібор, а наші наполягають на їхній участі у будівництві Бабиного Яру? Чому? А тому що поляки добре знають та пам'ятають історію і не хочуть мати нічого спільного з козломордими. А наша ОПа просто на них працює. От в чому різниця між європейською Польщею та проросійською владою України.
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20.06.2021 10:56 Відповісти
І знову гроші із тумбочки (за Януковичем)
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20.06.2021 11:15 Відповісти
Верховная Рада 3 июня приняла за основу законопроект №5109 о борьбе с антисемитизмом. "За" высказались 252 народных избранника.

Наказание за антисемитизм предлагают прировнять к наказанию в соответствии со статьей 161 Уголовного Кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, религии, инвалидности и по другим признакам").
За антисемитские действия в законопроекте предлагают штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен) или ограничением свободы на срок до 5 лет.
В случае, если действия сопровождались насилием, обманом или угрозами, виновнику грозит штраф от 500 до 1000 минимумов (8 500-1 7000 гривен) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
За антисемитизм, совершенный группой лиц, повлекший тяжелые последствия, будут сажать на срок от 5 до 8 лет.https://realist.online/news/rada-opredelila-ponjatie-antisemitizm-za-chto-khotjat-shtrafovat-na-17-tysjach
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20.06.2021 11:57 Відповісти
" Західний цивілізаційний вибір." https://www.youtube.com/watch?v=vdXkNvl2Zk4
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20.06.2021 12:17 Відповісти
Андрюха не скромничай, расписывайся на весь лист А-4, а не на пол листа как клерк какой-то.
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20.06.2021 12:36 Відповісти
іуда засвітився і гарно відпрацьовує рублі а Зеленському доведеться відбілюватисяя від рублів.......звичайний совок де сумніви і коротка память .....про наслідки попереджують тільки дисиденти на жаль
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20.06.2021 13:53 Відповісти
ТА КОЛИ Ж МИ ВЖЕ ПОЗБАВИМОСЯ, ЗДИХАЄМОСЯ ЦІЄЇ "БРАТСЬКОЇ ЛЮБОВІ" ВІД РФ??? МИ ЩО НЕ СПРОМОЖНІ САМІ ПОСТАВИТИ МЕМОРІАЛ??? ЧИ ЗНОВУ ЛІЗЕМО В ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РАШІ!!!
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20.06.2021 14:21 Відповісти
якщо хтось досі не зрозумів - ЗЕлений блазень на посту президента це кацапський проект, котрий розроблявся та втілювався кацапами дуже давно... З 2016 р. до цього проекту долучився ще й Бєня... ЗЕлена гнусава потвора це зрадник та ворог України , разом зі своїм найближчим оточенням (останні 2 роки нищення Війська та оборонних підприємств України, - тому доказ), а так звана "партія" так званих "слуг" це просто юрба безбатьченків-кнопкодавів, котрих утримують лише для легалізації кацапського "ЗЕленого" проекту через ВР України, мета якого - повернення України будь-яким шляхом в орбіту московської азіатської орди...
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20.06.2021 14:33 Відповісти
проект касабский а нос еврейский..... слуга двух господ взялся поделить Украину где по
средине....
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21.06.2021 06:50 Відповісти
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