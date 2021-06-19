Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва

Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за поставки високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі.







Він провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Петро Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім, президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Сторони відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони. Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Під час зустрічі відзначена важлива роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу. Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску Кримської платформи.

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Петро Порошенко також подякував турецьким партнерам за продовження започаткованої у 2015 році програми реабілітаціі українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.