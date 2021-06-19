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Новини
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Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва

Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за поставки високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі.

Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва 01
Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва 02
Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва 03

Він провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Петро Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім, президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Сторони відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони. Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Під час зустрічі відзначена важлива роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу. Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску Кримської платформи.

Також читайте: Порошенко зустрівся із президентом Туреччини Ердоганом: "Він справжній друг і союзник України"

Петро Порошенко також подякував турецьким партнерам за продовження започаткованої у 2015 році програми реабілітаціі українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

Порошенко Петро (15164) Туреччина (3494) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+32
Порошенко на встрече с Чавушоглу поблагодарил Турцию за усилия по деоккупации Крыма и за расширение военно-технического сотрудничества - Цензор.НЕТ 192
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19.06.2021 18:14
+28
Незрозуміло, у нас відбулась зміна президента? Де зелена мавпа?
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19.06.2021 18:04
+26
Батько повертайся! Украине нужен порох!
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19.06.2021 18:03
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Гетьман ТОП!!!!
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19.06.2021 18:00 Відповісти
топ чего? он такой же как и предыдущие и последующий..... свинарчуков вспомни
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19.06.2021 23:58 Відповісти
Не кажи ТОП, поки не перескочеш!
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20.06.2021 09:27 Відповісти
Тоже хочу выразить благодарность, чтобы благодарностей было еще больше, больше чем озабоченности.
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19.06.2021 18:01 Відповісти
Батько повертайся! Украине нужен порох!
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19.06.2021 18:03 Відповісти
что б кураторам в кремль было как звонить время Киева и Москвы почему-то в одном часовом поясе оказалось ..совсем не палится Ермак и ко
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19.06.2021 18:03 Відповісти
Незрозуміло, у нас відбулась зміна президента? Де зелена мавпа?
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19.06.2021 18:04 Відповісти
айкос долбит!
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19.06.2021 18:09 Відповісти
Шпіліт сосны , нюхает кокосы ...
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19.06.2021 18:21 Відповісти
На пальмі, в "джунглях" кабінету.
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19.06.2021 21:30 Відповісти
ясно, турки ложили на зелю, не то чтобы они за пороха, но намек красноречив.
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19.06.2021 18:07 Відповісти
в баре вывеска.....

не стреляите пианиста - он лабает чем умеет...
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19.06.2021 18:08 Відповісти
Звіт про діяльність президента України.. А що робить зараз пародія на президента?
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19.06.2021 18:08 Відповісти
Порошенко на встрече с Чавушоглу поблагодарил Турцию за усилия по деоккупации Крыма и за расширение военно-технического сотрудничества - Цензор.НЕТ 192
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19.06.2021 18:14 Відповісти
Шуток про зеро сча полно
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19.06.2021 21:53 Відповісти
проклятий Захід?
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19.06.2021 22:03 Відповісти
- московити стараються , аж з трусів вистрибують , щоби намочити нам порох ...
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20.06.2021 00:12 Відповісти
Опозиція України підтримує ініційовану Міністерством закордоних справ і чинним міністром Д.Кулебою ідею т.зв. "Кримської платформи" і допомагає ініціаторам організувати широке її представництво.
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19.06.2021 18:20 Відповісти
А Вовка Антимидас чем занят в это время?
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19.06.2021 18:23 Відповісти
вихідний день, відпустка, пікнік, - на вибір
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19.06.2021 18:24 Відповісти
Шашлики смажить зепотерпілий на свіжому повітрі 😀
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19.06.2021 18:58 Відповісти
Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва - Цензор.НЕТ 3031
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19.06.2021 19:05 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/19/poroshenko-pro-antalijskyj-forum-na-kozhnij-zustrichi-ya-govoryv-pro-posylennya-mizhnarodnoyi-koalicziyi-na-pidtrymku-********/ Порошенко про Анталійський форум: на кожній зустрічі я говорив про посилення міжнародної коаліції на підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
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19.06.2021 21:48 Відповісти
База НАТО в Азербайджані. https://www.dsnews.ua/ukr/world/sbyvayutsya-koshmary-putina-u-granic-rossii-poyavitsya-baza-chlena-nato-18062021-428751 Збуваються кошмари Путіна. У кордонів Росії з'явиться нова натовська база .
15 червня, на наступний день після саміту НАТО і зустрічі з Байденом, Ердоган прибув в деокупувану Шушу. У цьому невеликому азербайджанському містечку турецький лідер і його колега Ільхам Алієв підписали доленосну Шушінску декларацію. Даний документ являє собою, по суті, аналог 5-ї статті Північноатлантичного договору про колективну безпеку. Як і союзники по НАТО, Туреччина і Азербайджан зобов'язуються допомогти один одному в разі загрози або замаху третьої сторони на незалежність або територіальну цілісність будь-якої зі сторін.
Найголовніше в Шушінській декларації - це те, що вона дає можливість туркам обзавестися військовою базою в Азербайджані (і не однієї, якщо побажає). Про що, власне, Реджеп Ердоган і заявив турецьким журналістам у четвер, 17 червня.
На військовій базі буде нести службу спільний турецько-азербайджанській, контингент, оскільки в Шушінській декларації йдеться про створення об'єднаної армії. Плюс Баку також буде виробляти турецькі безпілотники, а це і суттєвий приплив коштів в казну, і цементування союзу з Туреччиною, яка, нагадаємо, є членом Організації Північноатлантичного договору.
Це неймовірно потужний, болісний удар по інтересам Росії на Південному Кавказі, яка тепер не може розраховувати на те, що Баку і Анкара погодяться на продовження миротворчої місії через п'ять років. Також це удар по інтересам Москви в Центральній Азії, включаючи Афганістан.
До того ж під носом у Росії з'явиться нова база або бази країни - члена НАТО. Загалом, кошмари Кремля, що чинить опір інтеграції України в Альянс під приводом посилення натовської присутності в безпосередній близькості біля своїх кордонів, здійснюються на Кавказі.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/sbyvayutsya-koshmary-putina-u-granic-rossii-poyavitsya-baza-chlena-nato-18062021-428751
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20.06.2021 01:17 Відповісти
"Тут в Анталії на міжнародному форумі, ми маємо єдиним фронтом захищати Україну.
І це була моя мета перебування тут, і це буде моя мета завтрашніх міжнародних зустрічей," - резюмував п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.
А Зеленський все ще збирається на зустріч з Путіним, в надії побачити в його очах мир.
Ну, кожному своє.
Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва - Цензор.НЕТ 4112
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20.06.2021 01:19 Відповісти
Порошенко на зустрічі з Чавушоглу подякував Туреччині за зусилля щодо деокупації Криму і за розширення військово-технічного співробітництва - Цензор.НЕТ 2613
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20.06.2021 01:19 Відповісти
 
 