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Новини
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Вища рада правосуддя у 2021 році отримала понад 5 тисяч скарг на суддів

Вища рада правосуддя у 2021 році отримала понад 5 тисяч скарг на суддів

Протягом січня - травня поточного року Вища рада правосуддя отримала понад 5 тисяч скарг на дії суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВСП, Дисциплінарних палат і секретаріату Вищої ради правосуддя за січень - травень 2021 року.

"Протягом перших п'яти місяців 2021 до Вищої ради правосуддя надійшло 5086 скарг щодо дисциплінарного проступку судді", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за цей період Дисциплінарні палати та члени ВСП повністю завершили розгляд 5306 дисциплінарних скарг включно з тими, що надійшли у попередні роки.

Дисциплінарні палати відкрили 92 дисциплінарні справи (за аналогічний період 2020 року - 209) і прийняли 134 рішення про повернення скарг (роком раніше - 90).

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Водночас ВСП прийняв 347 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ (за аналогічний період 2020-го - 450), 36 рішень про відмову в залученні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження (31).

"Усього протягом січня – травня 2021 року Дисциплінарні палати ВРП прийняли 46 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 53 суддів", - інформують у відомстві.

Зазначається, що за результатами розгляду дисциплінарних справ 27 суддів отримали попередження, щодо 11 оголосили догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця, ще до 11 застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців. Відносно одного судді внесли подання про тимчасове відсторонення від правосуддя і трьох - подання про звільнення.

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Як повідомлялося, протягом січня - травня 2021 року ВСП прийняв рішення звільнити 61 суддю.

скарга (134) суддя (1582) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+7
Результат розгляду 5300 скарг на суддів:
- 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел;
- 27 судей получили предупреждения;
- 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца;
- 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев;
- 1 - представление о временном отстранении от правосудия;
- 3 - представление об увольнении;
- 4900 заявлений положили Х (возвратили заявителям).
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19.06.2021 19:27
+5
5306 жалоб и всего 3 адекватных решения. круговая порука.

Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей - Цензор.НЕТ 8657
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19.06.2021 18:37
+3
а шо получил низший совет правосудия? - желательно в долларах...
а усреднить все то "правосудие" - на душу правосуда ето скока?
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19.06.2021 18:24
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а шо получил низший совет правосудия? - желательно в долларах...
а усреднить все то "правосудие" - на душу правосуда ето скока?
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19.06.2021 18:24 Відповісти
в стране, где способны "по приколу", количество жалоб на суд - не показатель.
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19.06.2021 18:24 Відповісти
здравсвуй майбах!
мама любит сыну
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19.06.2021 18:36 Відповісти
5306 жалоб и всего 3 адекватных решения. круговая порука.

Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей - Цензор.НЕТ 8657
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19.06.2021 18:37 Відповісти
если тетка судья? - то санитары напрасно жрут свой хлеб....
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19.06.2021 19:30 Відповісти
... и таких там 99,9%
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19.06.2021 21:19 Відповісти
Вся судова влада встановлена без повноважень від народу нелегітимна.
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19.06.2021 18:42 Відповісти
До дупи ті жалоби та заяви. Вони кримінально ноподсудні. до речі, це порушення Конституційії України (ст. ст. 6,21, 24). Все інше від "лукавого" та є підзаконними актами, котрі протирічать основополагаючому Закону України - Коеституції.
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19.06.2021 18:45 Відповісти
А шо там харант со своими рехвормами, а, я забыл, Порошенко виноват))))
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19.06.2021 18:53 Відповісти
КПД нулевое, за что деньги получаете из гос. бюджета, ироды?
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19.06.2021 19:09 Відповісти
...."іроди" чи моральні УРОДИ?
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20.06.2021 17:57 Відповісти
Они уже уровень моральных уродов уже давно прошли, достигнув уровня иродов за что будет более серьезная кара.
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20.06.2021 18:24 Відповісти
Результат розгляду 5300 скарг на суддів:
- 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел;
- 27 судей получили предупреждения;
- 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца;
- 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев;
- 1 - представление о временном отстранении от правосудия;
- 3 - представление об увольнении;
- 4900 заявлений положили Х (возвратили заявителям).
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19.06.2021 19:27 Відповісти
++
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19.06.2021 19:56 Відповісти
За залет судьи - наказание в виде выговор либо лишения премии. Звиздец.
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19.06.2021 19:29 Відповісти
была такая пословица " Выговор не сифилис"...
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19.06.2021 19:56 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Факт, что вместо судебной системы у нас преступная круговая порука.
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19.06.2021 21:19 Відповісти
В течение января - мая текущего года Высший совет правосудия получил свыше 5 тысяч жалоб на действия судей.-сдали на макулатуру
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19.06.2021 21:19 Відповісти
Банда под названием "Украинские суды" должна быть ликвидирована. Всех этих "судей" и врп в том числе, нужно объявить вне закона и лишить всех прав и состояний!
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20.06.2021 00:19 Відповісти
Не всі судді подонки! Неважко віднайти очевидно недостойних, - тільки КОМУ це треба біля "кормушки"? Поболтали і далі крадуть та допомагають добивати трударів....,.добивати виробництва...
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20.06.2021 18:02 Відповісти
Ну лишили их доплат, ну и что? Те доплаты у них, как пособие на помаду любовницам. Основной доход у них - взятки, а зарплата и доплаты жля "пожизненных", это, как говорил тупицкицй-сидеть на подсосе.
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20.06.2021 13:51 Відповісти
Ну и что? Каков результат? Или в "совете" сидят иные судьи? Там такие же взяточники , которые свято чтут клановую солидарность и своих не сдают. А то ведь завтра можно оказаться на их месте.
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21.06.2021 09:41 Відповісти
Усім завникам відповідь під копірку: порушень немає.
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22.06.2021 15:33 Відповісти
 
 