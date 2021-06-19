Вища рада правосуддя у 2021 році отримала понад 5 тисяч скарг на суддів
Протягом січня - травня поточного року Вища рада правосуддя отримала понад 5 тисяч скарг на дії суддів.
Як передає Цензор.НЕТ, такі дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВСП, Дисциплінарних палат і секретаріату Вищої ради правосуддя за січень - травень 2021 року.
"Протягом перших п'яти місяців 2021 до Вищої ради правосуддя надійшло 5086 скарг щодо дисциплінарного проступку судді", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за цей період Дисциплінарні палати та члени ВСП повністю завершили розгляд 5306 дисциплінарних скарг включно з тими, що надійшли у попередні роки.
Дисциплінарні палати відкрили 92 дисциплінарні справи (за аналогічний період 2020 року - 209) і прийняли 134 рішення про повернення скарг (роком раніше - 90).
Водночас ВСП прийняв 347 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ (за аналогічний період 2020-го - 450), 36 рішень про відмову в залученні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження (31).
"Усього протягом січня – травня 2021 року Дисциплінарні палати ВРП прийняли 46 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 53 суддів", - інформують у відомстві.
Зазначається, що за результатами розгляду дисциплінарних справ 27 суддів отримали попередження, щодо 11 оголосили догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця, ще до 11 застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців. Відносно одного судді внесли подання про тимчасове відсторонення від правосуддя і трьох - подання про звільнення.
Як повідомлялося, протягом січня - травня 2021 року ВСП прийняв рішення звільнити 61 суддю.
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а усреднить все то "правосудие" - на душу правосуда ето скока?
мама любит сыну
- 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел;
- 27 судей получили предупреждения;
- 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца;
- 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев;
- 1 - представление о временном отстранении от правосудия;
- 3 - представление об увольнении;
- 4900 заявлений положили Х (возвратили заявителям).