Вища рада правосуддя у 2021 році отримала понад 5 тисяч скарг на суддів

Протягом січня - травня поточного року Вища рада правосуддя отримала понад 5 тисяч скарг на дії суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВСП, Дисциплінарних палат і секретаріату Вищої ради правосуддя за січень - травень 2021 року.

"Протягом перших п'яти місяців 2021 до Вищої ради правосуддя надійшло 5086 скарг щодо дисциплінарного проступку судді", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за цей період Дисциплінарні палати та члени ВСП повністю завершили розгляд 5306 дисциплінарних скарг включно з тими, що надійшли у попередні роки.

Дисциплінарні палати відкрили 92 дисциплінарні справи (за аналогічний період 2020 року - 209) і прийняли 134 рішення про повернення скарг (роком раніше - 90).

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Водночас ВСП прийняв 347 рішень про відмову у відкритті дисциплінарних справ (за аналогічний період 2020-го - 450), 36 рішень про відмову в залученні суддів до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарного провадження (31).

"Усього протягом січня – травня 2021 року Дисциплінарні палати ВРП прийняли 46 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 53 суддів", - інформують у відомстві.

Зазначається, що за результатами розгляду дисциплінарних справ 27 суддів отримали попередження, щодо 11 оголосили догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця, ще до 11 застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців. Відносно одного судді внесли подання про тимчасове відсторонення від правосуддя і трьох - подання про звільнення.

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Як повідомлялося, протягом січня - травня 2021 року ВСП прийняв рішення звільнити 61 суддю.