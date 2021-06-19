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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог тричі порушив "тишу" на Донбасі, - пресцентр ОС

Від початку доби ворог тричі порушив

Біля Луганського по позиціях ЗСУ відкривали вогонь з станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Зайцевого і Жовтого зафіксовані прольоти ворожих БПЛА.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. Від початку цієї доби, 19 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру Об'єднаних сил.

Уточнюється, що біля Луганського ворог вів вогонь з станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Зайцевого і Жовтого зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь.

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У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів.

Від початку доби ворог тричі порушив тишу на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, за минулу добу, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

обстріл (28296) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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дай Боже...чтоб такая тишина стояла во всех руцких городах и деревнях...
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19.06.2021 19:23 Відповісти
Тиші як не було, так і немає, для українських військових.
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19.06.2021 19:25 Відповісти
"Росийско-окупационные войска...". В принципе так и должна называться эта территория с лаптями-"РОВ" ..и власовская тряпка.
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19.06.2021 19:36 Відповісти
В Лугандоне нарисовалась такая обманчивая тишина на фронте, что в нее уже почти никто не верит кроме Зекодла.
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19.06.2021 19:59 Відповісти
 
 