Від початку доби ворог тричі порушив "тишу" на Донбасі, - пресцентр ОС

Біля Луганського по позиціях ЗСУ відкривали вогонь з станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Зайцевого і Жовтого зафіксовані прольоти ворожих БПЛА.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. Від початку цієї доби, 19 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру Об'єднаних сил.

Уточнюється, що біля Луганського ворог вів вогонь з станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Зайцевого і Жовтого зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь.

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У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.