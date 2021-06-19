Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський
В Офісі президента на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України відбулася зустріч за участю підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Адвокат Дугарь Микола Ореховський заперечив інформацію ЗМІ про начебто розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
"Не знаю, що це за ЗМІ злили якусь дезінформацію про якусь приватну зустріч з Єрмаком. Ми пішли зустрітися з членами ради (консультативної ради. – Ред.). Можливо, він (Єрмак. – Ред.) був, коли нас не було в цей час, але ми ( з членами консультативної ради. – Ред.) зустрічалися в окремому, спеціально відведеному залі, де завжди з ними зустрічаємося", – сказав Ореховський.
За його словами, під час сьогоднішньої зустрічі обговорювали питання щодо виплати грошового забезпечення Дугарь.
"У нас є питання, пов’язані з грошовими виплатами. Є накази міністра оборони з приводу виплат, які суперечать закону та презумпції невинуватості. Наприклад, людину, яку ще суд не визнав винною, їй суттєво обрізали грошову винагороду тільки тому що вона була підозрювана і до неї застосували запобіжний захід", – розповів захисник Дугарь.
Він зазначив, що його підзахисна служила за контактом у ЗСУ і мала право на отримання зарплатні, однак через судовий процес її суттєво урізали.
"Стояло питання соціально характеру, але людям, яких обвинувачують, треба лікуватися, за щось жити. Я не розумію, чому ЗМІ роблять якесь диво дивне з того що громадяни України, які потребують вирішення певних своїх проблем і шукають справедливості, звертаються до тих чи інших органів влади, в тому числі до Офісу президента та його консультативних органів", – підсумував Ореховський.
Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.
19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч з підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.
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"За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-duhar/31316158.html
"Во встрече с госпожой Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Константин Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Андрей Ермак - на короткое время перед другим совещанием", - добавил он.
За словами Дугарь, в будівлі ОПУ вона разом зі своїми адвокатами зустрілася з представниками "Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України".
Дугарь нагадала, що є військовослужбовцем (військовою медсестрою). Вона також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що начебто мала зустрітися на Банковій з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.
"Сьогоднішню зустріч намагаються політизувати, озвучуючи те, що у мене з Андрієм Єрмарком відбулась особиста бесіда. ЗМІ та політичним діячам цікаво, про що говорили… Так от… Сьогодні я дійсно познайомилася з ним у стінах ОП. Знайомство, так звана "зустріч", відбулася випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, оскільки Єрмак біг на якесь засідання… За цей час він встиг лише запитати, як у мене справи, і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам", - написала Дугарь.
Смирнов, Машовець, Єрмак входять до складу Консультативної ради?
финансирование всего остановлено до особого распоряжения
на празднование 30-ти летия зеленые обмудки выделяют 5.5 млрд и уже почти лям перегнали в офшорку зели на разработку сценария шоу
Ну, это так, чтобы никто не сомневался,что ЗеЧмо не вмешивается в вопросы следствия 😄😃
это орган прокуратуры, МВД или прочих законных участников дела ?
отвечать необязательно......
Контору ермака-Козыря (ОПу) неприемлемо посещать для защитников и патриотов Украины. Так как контора ермака-Козыря это ставка гауляйтера Украины от руSSкого мира.