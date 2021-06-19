Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський

В Офісі президента на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України відбулася зустріч за участю підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокат Дугарь Микола Ореховський заперечив інформацію ЗМІ про начебто розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Не знаю, що це за ЗМІ злили якусь дезінформацію про якусь приватну зустріч з Єрмаком. Ми пішли зустрітися з членами ради (консультативної ради. – Ред.). Можливо, він (Єрмак. – Ред.) був, коли нас не було в цей час, але ми ( з членами консультативної ради. – Ред.) зустрічалися в окремому, спеціально відведеному залі, де завжди з ними зустрічаємося", – сказав Ореховський.

За його словами, під час сьогоднішньої зустрічі обговорювали питання щодо виплати грошового забезпечення Дугарь.

"У нас є питання, пов’язані з грошовими виплатами. Є накази міністра оборони з приводу виплат, які суперечать закону та презумпції невинуватості. Наприклад, людину, яку ще суд не визнав винною, їй суттєво обрізали грошову винагороду тільки тому що вона була підозрювана і до неї застосували запобіжний захід", – розповів захисник Дугарь.

Він зазначив, що його підзахисна служила за контактом у ЗСУ і мала право на отримання зарплатні, однак через судовий процес її суттєво урізали.

"Стояло питання соціально характеру, але людям, яких обвинувачують, треба лікуватися, за щось жити. Я не розумію, чому ЗМІ роблять якесь диво дивне з того що громадяни України, які потребують вирішення певних своїх проблем і шукають справедливості, звертаються до тих чи інших органів влади, в тому числі до Офісу президента та його консультативних органів", – підсумував Ореховський.

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Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.

19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч з підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.