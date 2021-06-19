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Новини Убивство Шеремета
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Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський

Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський

В Офісі президента на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України відбулася зустріч за участю підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокат Дугарь Микола Ореховський заперечив інформацію ЗМІ про начебто розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Не знаю, що це за ЗМІ злили якусь дезінформацію про якусь приватну зустріч з Єрмаком. Ми пішли зустрітися з членами ради (консультативної ради. – Ред.). Можливо, він (Єрмак. – Ред.) був, коли нас не було в цей час, але ми ( з членами консультативної ради. – Ред.) зустрічалися в окремому, спеціально відведеному залі, де завжди з ними зустрічаємося", – сказав Ореховський.

За його словами, під час сьогоднішньої зустрічі обговорювали питання щодо виплати грошового забезпечення Дугарь.

"У нас є питання, пов’язані з грошовими виплатами. Є накази міністра оборони з приводу виплат, які суперечать закону та презумпції невинуватості. Наприклад, людину, яку ще суд не визнав винною, їй суттєво обрізали грошову винагороду тільки тому що вона була підозрювана і до неї застосували запобіжний захід", – розповів захисник Дугарь.

Він зазначив, що його підзахисна служила за контактом у ЗСУ і мала право на отримання зарплатні, однак через судовий процес її суттєво урізали.

"Стояло питання соціально характеру, але людям, яких обвинувачують, треба лікуватися, за щось жити. Я не розумію, чому ЗМІ роблять якесь диво дивне з того що громадяни України, які потребують вирішення певних своїх проблем і шукають справедливості, звертаються до тих чи інших органів влади, в тому числі до Офісу президента та його консультативних органів", – підсумував Ореховський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Шеремета": Кузьменко продовжили домашній арешт, у Дугарь залишаються зобов'язання

Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.

19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч з підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.

Офіс Президента (2021) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+17
зелені намагаються втягнути Яну в свої мутки, не ведись, дівчинко!
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19.06.2021 19:13
+11
конечно - легенду надо объявить
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19.06.2021 19:12
+11
Ти в це віриш? Тварі тягнуть її в якесь незрозуміле лайно.
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19.06.2021 19:20
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конечно - легенду надо объявить
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19.06.2021 19:12 Відповісти
легенда стара как мир: "Стокгольмский синдром" - взять в заложники и заставить себя любить
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19.06.2021 20:34 Відповісти
Єрмак у МОЙДОДИРІ від ОПУ - моєм моєм ПР(о)рашіста чісто-чісто чісто чісто...
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19.06.2021 21:43 Відповісти
я ж казав, що з адвокатом у Яни все має бути добре.
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19.06.2021 19:13 Відповісти
Ти в це віриш? Тварі тягнуть її в якесь незрозуміле лайно.
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19.06.2021 19:20 Відповісти
адвокатам - вірю. Не всім, але тим, які в цьому процесі - довіряю. Бо їх рекомендували з офісу Європейської Солідарності.
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19.06.2021 19:29 Відповісти
Зрозумиле.Дерьмак хочет скинуть Авакяна.Татаров уже заждался
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19.06.2021 20:16 Відповісти
Сидеть девке...шансов нет
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19.06.2021 21:22 Відповісти
казнить нельзя помиловать... это точно
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19.06.2021 21:42 Відповісти
зелені намагаються втягнути Яну в свої мутки, не ведись, дівчинко!
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19.06.2021 19:13 Відповісти
ну мог бы один адвокат и представить ее интересы, как впрочем, почему только он один, ведь еще двое проходят по одному делу, т.е. еще как минимум двое адвокатов могло присутствовать... ( сомневаюсь что у их подзащитных все нормально материально и они не требуют консультации в этом совете.)..
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19.06.2021 19:22 Відповісти
Протасевич в юбке.
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19.06.2021 19:26 Відповісти
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19.06.2021 19:35 Відповісти
засохни говно

Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський - Цензор.НЕТ 6314
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19.06.2021 19:48 Відповісти
Офіс преЗедента повідомив

"За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-duhar/31316158.html
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19.06.2021 20:08 Відповісти
Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".
"Во встрече с госпожой Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Константин Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Андрей Ермак - на короткое время перед другим совещанием", - добавил он.
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19.06.2021 20:50 Відповісти
Якф посади в Смирнова та Машовця?
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19.06.2021 21:03 Відповісти
посещала Офис президента в субботу для участия во встрече на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
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19.06.2021 21:24 Відповісти
Хто входить до складу Консультативної ради?
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19.06.2021 21:58 Відповісти
Про візит вона сама поінформувала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388352788214167&id=100011183774149 на своїй сторінці в Facebook . Коментар Офісу президента з цього приводу оприлюднили https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-duhar/31316158.html "Радіо Свобода" , агентства https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267552-dugar-v-op-zustrilasa-z-predstavnikami-konsultativnoi-radi-iz-zabezpecenna-prav-zahisnikiv.html "Укрінформ" та https://ua.interfax.com.ua/news/general/751131.html "Інтерфакс-Україна" .
За словами Дугарь, в будівлі ОПУ вона разом зі своїми адвокатами зустрілася з представниками "Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України".
Дугарь нагадала, що є військовослужбовцем (військовою медсестрою). Вона також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що начебто мала зустрітися на Банковій з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.
"Сьогоднішню зустріч намагаються політизувати, озвучуючи те, що у мене з Андрієм Єрмарком відбулась особиста бесіда. ЗМІ та політичним діячам цікаво, про що говорили… Так от… Сьогодні я дійсно познайомилася з ним у стінах ОП. Знайомство, так звана "зустріч", відбулася випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, оскільки Єрмак біг на якесь засідання… За цей час він встиг лише запитати, як у мене справи, і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам", - написала Дугарь.
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19.06.2021 22:04 Відповісти
Ви не даєте відповіді на мої питання.
Смирнов, Машовець, Єрмак входять до складу Консультативної ради?
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19.06.2021 22:06 Відповісти
* які посади?
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19.06.2021 21:04 Відповісти
кстати про воинов
финансирование всего остановлено до особого распоряжения
на празднование 30-ти летия зеленые обмудки выделяют 5.5 млрд и уже почти лям перегнали в офшорку зели на разработку сценария шоу

Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський - Цензор.НЕТ 2504
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19.06.2021 19:51 Відповісти
Яна Дугарь пошла на аудиенцию с ЗЕрмаком.
Ну, это так, чтобы никто не сомневался,что ЗеЧмо не вмешивается в вопросы следствия 😄😃
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19.06.2021 19:52 Відповісти
там не просто слідство... Слідство вже закінчилось. В цей час вже йде судове засідання по суті справи. Це навіть не втручання влади в слідство (якщо втручання було?); це вже втручання в суд (знов таки: якщо було...)
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19.06.2021 20:19 Відповісти
"білі нитки" справи Шеремета лише грубшають
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19.06.2021 20:39 Відповісти
Возможно предложат возглавить какую нибудь тему, чтобы загладить косяк нелоха с вмешательством фактически в следствие и судом над невиновными))))
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19.06.2021 20:05 Відповісти
А інші як ?
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19.06.2021 20:59 Відповісти
Інші вочевидь на співпрацю з ОПою категорично не погоджуються. Як бачимо, якось це все мутно.
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19.06.2021 22:57 Відповісти
Поки що про співпрацю говорити рано. Побачимо.
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20.06.2021 11:18 Відповісти
какова роль ОПы ЗЕли в расследовании дела "Шеремета" ?
это орган прокуратуры, МВД или прочих законных участников дела ?

отвечать необязательно......
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19.06.2021 20:38 Відповісти
не шукайте лайно, бо тупо заважаєте адвокатам будувати захист!🤬
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19.06.2021 20:38 Відповісти
Адвокат юлит, видимо Дугарь продалась ермаку-Козырю.
Контору ермака-Козыря (ОПу) неприемлемо посещать для защитников и патриотов Украины. Так как контора ермака-Козыря это ставка гауляйтера Украины от руSSкого мира.
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20.06.2021 00:11 Відповісти
копают яму Авакову - ходят там слухи им он мешает уже своей всесильностью серой
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20.06.2021 01:07 Відповісти
скорее всего им надо отмывать свои пятна - ну не вовиной же репутацией
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20.06.2021 01:08 Відповісти
Савченко 2:0????
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20.06.2021 08:53 Відповісти
Щось не зрозуміло із тією Дугар. Такого ще не бувало, щоб "вбивцю", про яких об"явив Зеленський, просто так запрошували в ОП. Може хочуть, щоб вона признала , що це вони підірвали Шеремета, а вона типу зовсім не при справах...
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20.06.2021 13:47 Відповісти
 
 