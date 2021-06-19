У рамках підготовки до участі Польщі в "Кримській платформі" готується візит делегації кримських татар до Варшави, - "ЄС"
У рамках участі в Анатолійському дипломатичному форумі високого рівня п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків у відновленні територіальної цілісності України, протидії російській агресії, реалізації європейського та євроатлантичного курсу нашої держави.
"Це був дуже важливий обмін думками, для нас це було надзвичайно принципово, бо Польща є учасником Саміту ЄС і Саміту НАТО. Ми отримали важливу інформацію щодо перебігу подій, безпосередньо як проходили переговори на цих двох важливих самітах", – розповів журналістам Порошенко.
П’ятий Президент наголосив на важливості забезпечення належної участі країн-партнерів та союзників України у саміті Кримської платформи. Він також ініціював поїздку делегації кримських татар до Варшави для координації позицій.
"Польща теж буде брати участь на найвищому рівні в Кримській платформі. Ми домовилися про можливий візит делегації кримських татар в країни-учасниці Кримської платформи для того, щоб якісніше підготувати позицію, з якою приїдуть наші гості на 30-ту річницю Незалежності і на Саміт Кримської платформи. Для того, щоб це зробити більш продуктивно", – пояснює п’ятий президент.
Порошенко та Рау висловили стурбованість планами щодо запуску політичного проекту Північний потік-2, що суттєво підірве енергетичну безпеку України та Польщі і загалом країн Центрально-Східної Європи. Окрему увагу приділили розвитку ситуації в Білорусі та її впливу на безпеку в Європі.
"З 9 серпня 2020-го року в нас кардинально змінюється ситуація з безпекою україно-білоруського і польсько-білоруського кордону. І для цього нам потрібні дуже важливі координації дій і на рівні президентів, і на рівні Рад безпеки, і на рівні міжпарламентського формату", – говорить Порошенко.
Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.