У ОРДЛО 18-річних хлопців намагаються "призвати" до лав НЗФ, - заступник міністра Яременко

Окупаційна влада в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) намагається "призвати" до лав незаконних збройних формувань (НЗФ) 18-річних хлопців.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Досі гостро стоїть проблема примусової паспортизації населення на території ОРДЛО. Рф й надалі демонструє небажання дотримуватись Мінських домовленостей особливо зважаючи на те, що вже близько 500 000 осіб на цих територіях отримали російські паспорти, і темпи паспортизації лише зростають. Крім того, дітей, що досягли 18 років, намагаються "призвати" до лав бойовиків і це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права в частині захисту цивільного населення", - додав він.

Токож Яременко нагадав, що в найгіршому становищі опинились діти 14-16 років, які, у зв’язку з введенням окупантами нових "правил", більше не мають змоги перетнути лінію дотику на підставі свідоцтва про народження.

"На окупованій території проживає багато молоді, яка хоче вирватися з-під окупації, адже для них вступ до українського ЗВО - це шанс покинути "гетто", яке там створила Росія і її окупаційні адміністрації. Однак окупанти спеціально тримають в неволі 60 тисяч дітей, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських університетах. Саме під час вступної кампанії окупаційна влада почала застосовувати "норму", яка унеможливлює перетин лінії дотику на підставі свідоцтва про народження. Безумовно їх політика пов’язана з нашою програмою реінтеграції молоді з ТОТ, яка передбачає адаптацію дітей і підготовку дітей до навчання в українських ЗВО, з нашими підготовчими курсами із стипендією та гуртожитком. Вони шукають будь-які формальні приводи, аби діти залишалися в ізоляції. Просто позбавляють їх права на гідне життя", - наголосив Яременко.

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