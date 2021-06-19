У ОРДЛО 18-річних хлопців намагаються "призвати" до лав НЗФ, - заступник міністра Яременко
Окупаційна влада в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) намагається "призвати" до лав незаконних збройних формувань (НЗФ) 18-річних хлопців.
Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко під час зустрічі з главою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Досі гостро стоїть проблема примусової паспортизації населення на території ОРДЛО. Рф й надалі демонструє небажання дотримуватись Мінських домовленостей особливо зважаючи на те, що вже близько 500 000 осіб на цих територіях отримали російські паспорти, і темпи паспортизації лише зростають. Крім того, дітей, що досягли 18 років, намагаються "призвати" до лав бойовиків і це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права в частині захисту цивільного населення", - додав він.
Токож Яременко нагадав, що в найгіршому становищі опинились діти 14-16 років, які, у зв’язку з введенням окупантами нових "правил", більше не мають змоги перетнути лінію дотику на підставі свідоцтва про народження.
"На окупованій території проживає багато молоді, яка хоче вирватися з-під окупації, адже для них вступ до українського ЗВО - це шанс покинути "гетто", яке там створила Росія і її окупаційні адміністрації. Однак окупанти спеціально тримають в неволі 60 тисяч дітей, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських університетах. Саме під час вступної кампанії окупаційна влада почала застосовувати "норму", яка унеможливлює перетин лінії дотику на підставі свідоцтва про народження. Безумовно їх політика пов’язана з нашою програмою реінтеграції молоді з ТОТ, яка передбачає адаптацію дітей і підготовку дітей до навчання в українських ЗВО, з нашими підготовчими курсами із стипендією та гуртожитком. Вони шукають будь-які формальні приводи, аби діти залишалися в ізоляції. Просто позбавляють їх права на гідне життя", - наголосив Яременко.
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И ещё вопрос: С каких это пор линия разграничения превратилась в линию соприкосновения?
Хочу з цього приводу поділитися своєю позицією і я…
А) «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними!
1. «Мінських угод», як міжнародно-правового акту - не існує! Але існують і досі кілька редакцій їх проекту, які не набули чинності як угода, оскільки вони (у відповідності до міжнародних норм і усталеної практики) не були ратифікованими парламентами країн-підписантів.
2. А про те, що вони мали бути обов'язково ратифікованими парламентом свідчить те, що президент і його представники, які «підписували» названі Угоди, - в них неправомомірно «зобов'язали» парламент внести зміни в Конституцію України… Що є нонсенсом, оскільки парламент України не є підпорядкованим ні президенту, а тим більше - його представнику на мінських переговорах ! Бо реалізація низки положень Мінських угод перебуває поза компетенцією президента України. А Верховна Рада є окремою і незалежною від президента гілкою влади. Верховна Рада вправі не приймати рішень щодо реалізації положень Мінських угод без ратифікації самих домовленостей.
3. Більше того, президент навіть не вніс т.зв «угоди» до парламенту для їх ратифікації…
4. «Угоди» не передані в міжнародний депозитарій, хоча це не могло б стати суттєвою перепоною для їх виконання, чи Не виконання ...
Б) «Мінські угоди» є недійсними, тому що є оспорюваними!
-Ще з епохи римського права (ius civile) недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:
1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства (лат. vis absoluta) та
2. Погрози насильством (лат. metus)
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання "угод", як і сама суть «мінських угод», як виявилося нині - наявні.
В). Виявився наявним обман росії - стати "посередником" в той час, коли вона де-факто являлася стороною конфлікту. Обман, продиктований грабіжницькими намірами росії ... в умовах конфлікту інтересів між Україною та росією…
-Росія, цинічно зловживаючи своїм статусом члена Ради Безпеки ООН як і міжнародною довірою, внесла для прийняття проект Резолюції Ради Безпеки ООН, яка й була нею прийнята (Резолюція № S/RES/2202 (2015, від 17.03.2015 р) в якій ніби-то було надано «офіційний та міжнародний статус» т. зв. «мінським угодам». В чому ж її цинізм та обман?
-В тому, що до певного моменту весь світ був впевнений: «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні.
-Навіть Резолю́ція Генера́льної Асамбле́ї ОО́Н про територіа́льну ці́лісність Украї́ни № 68/262 була ухвалена ще 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та не кваліфікувала дії росії ні як посередника, ні як агрессора … а лише визнала незаконним т.зв. референдум в Криму.
-За «Мінськими угодами" отримала статус посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України.
-Але з часом стали відомими ті факти, що росія в конфлікті має подвійний статус - як посередника, так і співучасника конфлікту, коли на території ОРДЛО виявили в складі учасників бандформувань т.зв. республік людей (добровольців) з російськими паспортами…
- А ще невдовзі після цього було встановлено, що в протистоянні з Україною приймають участь і кадрові військові та їх групи РФ.
-Це зовсім змінило ситуацію, змінило розуміння того, що РФ під маскою «посередника» була і є повноцінним учасником конфлікту як на Півдні, так на Сході України.
-Вперше у законодавстві України росію визнали агресором та окупантом через її дії у Криму та на Донбасі й закріпили це законом лише в 2018 році.
-Низка (47) країн ООН з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
-В зв'язку з виявленою «підробкою» статусу РФ лише нині, країни-члени НАТО, країни ЄС і США (під час поїздки Байдена в Європу) визнали РФ і окупантом і агресором одночасно, не посередником, а учасником, тобто стороною конфлікту в Україні.
В) Дії України в умовах нововиявленого факту обману та признаного цивілізованими країнами істинного статусу РФ, - в якості агресора та окупанта, сторони конфлікту.
-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. g, ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії».
-Україна й нині має повне право вийти з «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, - на підставі Статті 49 «Обман», Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.
-Звернутися до країн - членів РадБезу ООН, країн-членів НАТО з цим повідомленням ( бажано його більш деталізувати та розширити), з метою роз'яснення свої позиції для того, щоб вони підтримували позицію України на всіх наступних етапах боротьби України проти росії за визволення з-під агресії та окупації тих частин її території, які тимчасово, вимушено та цілеспрямовано діями росії опинилися де-факто поза юрисдикцією України.
-Україна має звернутися з позовом до Міжнародного Суду на предмет відшкодування росією нанесених своїми діями збитків.
Г) Дії міжнародної спільноти на підставі встановленого обману РФ з її «статусом» на момент підписання т.зв. «мінських угод».
-Надалі не визнавати «Мінські угоди» чинними, тим більше - миротворчим документом, а на цій підставі і формулювати наступні свої дії та кроки.
-Весь спектр санкцій застосованих до росії, за невиконання нею її частини «мінських угод» - вважати санкціями накладеними за невиконання нею Гельсінських Угод.
-Ніякі санкції, застосовані країнами чи їх інстанціями до росії за невиконання нею її частини «мінських угод», не можуть бути скасованими чи зменшеними , а навпаки- мають бути посиленими ще й за обман росією міжнародної спільноти стосовно свого удаваного статусу «посередника» та «миротворця» у врегулюванні конфлікту на південному сході України!
-Слід переглянути статус росії, як члена РадБезу ООН, оскільки а) вона сама порушила міжнародне право невиконанням та ігноруванням нею Хельсінських Угод, б) на законодавчому рівні «узаконила» примат національного законодавства над міжнародним правом, в) є регулярним та свідомим порушником як духу так і букви Статуту ООН. Який же ж приклад вона подає іншим країнам міжнародної спільноти?
-Слід уточнити статус членів РадБезу ООН і їх «право голосу», коли в їх діях є наявним конфлікт інтересів. (Уточнити та ширше розтлумачити п.3. Ст. 27 Статуту ООН)
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PS: 1.Поширюйте, якщо зацікавлені в тому щоб "дати шпаргалку" нинішній "владі" для її наступних дій, бо ні МЗС України, ні її Мінюст - її дати були і не спроможними і нездатними.
2. Поширюйте, якщо зацікавлені в прискоренні закінчення російсько-української війни з позитивним для України фіналом
Подрастает сын…"
В отличие от их родителей и бабок на пенсии
Пусть решают сами...