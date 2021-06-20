Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції
Міжнародні організації повинні отримати безперешкодний доступ до місць незаконного утримання людей на тимчасово окупованих Росією територіях України (ТОТ), особливо до таємної в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.
Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
За його словами, питання порушення норм гуманітарного та міжнародного гуманітарного права на ОСЬ стоїть дуже гостро. Особливо це стосується місць незаконного тримання осіб.
"Україна неодноразово порушувала і порушує питання забезпечення безперешкодного доступу ООН та МКЧХ до таких місць на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі - кожного засідання Тристоронньої контактної групи, на зустрічах із міжнародними партнерами. Вчора це питання ми обговорювали також із пані Матільдою Богнер - головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Окремої уваги потребує моніторинг ситуації у концтаборі "Ізоляція", в якому роками застосовують тортури до незаконно утримуваних людей. Міжнародні організації повинні отримати безперешкодний доступ до концтабору "Ізоляція" в тимчасово окупованому Донецьку. Я радий, що наші партнери це розуміють, адже представники Місії висловили готовність максимально сприяти висвітленню порушених проблем та активно реагувати на подальші порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях", - наголосив він.
Яременко зазначив, що партнери України це розуміють.
"Представники Місії висловили готовність максимально сприяти висвітленню піднятих проблем і активно реагувати на подальші порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях", - додав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Також він нагадав, що Мінреінтеграціі працює над створенням системи моніторингу та документування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права на ОСЬ, адже це є обов'язковою умовою впровадження заходів перехідною юстиції - частини перехідного періоду, а також реалізації політики реінтеграції.
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эти коты, которым есть что терять - предпочитают ежесуточную гибель наших солдат, намазав её на какую -то, посильную "помощь" (с процентами), вместо того чтобы один раз серьёзно помочь и , не позволить развиваться ,а провести эфтаназию рашистской паРаши, а Украине разрешить произвести и иметь своё ЯО ...
Ага. Да. Размечтались...
Получите доступ если там будет сидеть *****. ...Источник: https://censor.net/ru/n3272467
То есть пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям.
И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции.(с)