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Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції

Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору

Міжнародні організації повинні отримати безперешкодний доступ до місць незаконного утримання людей на тимчасово окупованих Росією територіях України (ТОТ), особливо до таємної в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За його словами, питання порушення норм гуманітарного та міжнародного гуманітарного права на ОСЬ стоїть дуже гостро. Особливо це стосується місць незаконного тримання осіб.

"Україна неодноразово порушувала і порушує питання забезпечення безперешкодного доступу ООН та МКЧХ до таких місць на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі - кожного засідання Тристоронньої контактної групи, на зустрічах із міжнародними партнерами. Вчора це питання ми обговорювали також із пані Матільдою Богнер - головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Окремої уваги потребує моніторинг ситуації у концтаборі "Ізоляція", в якому роками застосовують тортури до незаконно утримуваних людей. Міжнародні організації повинні отримати безперешкодний доступ до концтабору "Ізоляція" в тимчасово окупованому Донецьку. Я радий, що наші партнери це розуміють, адже представники Місії висловили готовність максимально сприяти висвітленню порушених проблем та активно реагувати на подальші порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях", - наголосив він.

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Яременко зазначив, що партнери України це розуміють.

"Представники Місії висловили готовність максимально сприяти висвітленню піднятих проблем і активно реагувати на подальші порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях", - додав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також він нагадав, що Мінреінтеграціі працює над створенням системи моніторингу та документування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права на ОСЬ, адже це є обов'язковою умовою впровадження заходів перехідною юстиції - частини перехідного періоду, а також реалізації політики реінтеграції.

Донецьк (946) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+10
А международные организации и не пытаются навести порядок с правами человека на оккупированных паРашей территориях. Они долбят Украину за невыплату пенсий этим территориям...Украине выкручивают руки и кремлёвская нечисть, и западные "союзники", подгавкивающие кремлю...
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19.06.2021 23:51
+10
эти "международные организации" с каждым годом всё больше показывают мировому пиплу, что они импотенты, это сборище продажных жырных котов, которые пляшут под дудку фуйла, когда он - показывает им дешёвые углеводороды ,
эти коты, которым есть что терять - предпочитают ежесуточную гибель наших солдат, намазав её на какую -то, посильную "помощь" (с процентами), вместо того чтобы один раз серьёзно помочь и , не позволить развиваться ,а провести эфтаназию рашистской паРаши, а Украине разрешить произвести и иметь своё ЯО ...
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19.06.2021 23:57
+6
на це шансів мало, особливо після зустрічі американського "світового жандарма" з куйлом.
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19.06.2021 23:48
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на це шансів мало, особливо після зустрічі американського "світового жандарма" з куйлом.
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19.06.2021 23:48 Відповісти
А международные организации и не пытаются навести порядок с правами человека на оккупированных паРашей территориях. Они долбят Украину за невыплату пенсий этим территориям...Украине выкручивают руки и кремлёвская нечисть, и западные "союзники", подгавкивающие кремлю...
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19.06.2021 23:51 Відповісти
эти "международные организации" с каждым годом всё больше показывают мировому пиплу, что они импотенты, это сборище продажных жырных котов, которые пляшут под дудку фуйла, когда он - показывает им дешёвые углеводороды ,
эти коты, которым есть что терять - предпочитают ежесуточную гибель наших солдат, намазав её на какую -то, посильную "помощь" (с процентами), вместо того чтобы один раз серьёзно помочь и , не позволить развиваться ,а провести эфтаназию рашистской паРаши, а Украине разрешить произвести и иметь своё ЯО ...
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19.06.2021 23:57 Відповісти
Після повернення в ПАРЄ РФ, все ясно з цими захисниками ЛГБТ ідей, хто їм платить той їх і має
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20.06.2021 16:07 Відповісти
"Международные организации должны получить беспрепятственный доступ к местам незаконного содержания людей на времен..."
Ага. Да. Размечтались...
Получите доступ если там будет сидеть *****. ...Источник: https://censor.net/ru/n3272467
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20.06.2021 00:10 Відповісти
Нк и что? Спрячут пыточные комнаты и инструменты. Меня до ужаса удивояет это та пироженная мягкая слабая колбасная Европа. Какими недалекими нужно быть ?
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20.06.2021 00:10 Відповісти
Стало известно что Суркова путин вновь вернул на "украинское направление" вместо Козака. Напомню Сурков - это аннексия и война против Украины. "Минские капитуляции Украины" - так же его перо. По непровереной информации именно Сурков от кремля и Нуланд от США займутся Украиной..... Перспективы и предчувствие плохое..(с)
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20.06.2021 00:15 Відповісти
Если вычленить главное из этих заявлений, то они крутятся вокруг четырех тезисов: США согласны с тем, что Донбасс должен получить особый статус.Главное условие для американцев - выход российских войск и нынешнего руководства "республик". По этому вопросу начинаются "очень интенсивные" разговоры с Украиной. Штаты сразу предупреждают, что не факт, что там вообще можно что-то решить.

То есть пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям.
И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции.(с)
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20.06.2021 00:24 Відповісти
Вибачте, що не по темі.... Помер український блогер та письменник Святослав Носов, більш відомий як Gorky Look.

Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9433
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20.06.2021 00:18 Відповісти
RIP
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20.06.2021 00:22 Відповісти
Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6781
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20.06.2021 00:22 Відповісти
Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7238
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20.06.2021 00:24 Відповісти
Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 1000
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20.06.2021 11:01 Відповісти
RIP
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20.06.2021 03:26 Відповісти
пичалька.... и бегунья погибла.....
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20.06.2021 19:22 Відповісти
Меня и не только, впечатляют слова Лаврова об ущемлении русскоязычных в Украине, в то же время Украина молчит , что в России нет ни одной украиноязычной школы, а в Донецке и Луганске нет и даже классов таких. Более того, за украинский язык в Лыдыныры могут и убить просто. Вопрос. Почему лошадь преапокойно дергает скулами лошадинвми и ни кто ей из Украины не возражает?
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20.06.2021 00:23 Відповісти
нет большего ненавистника Украины чем хохол уехавший в рашку.
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20.06.2021 01:07 Відповісти
В 2014 году вата верищала что укрохвашисты строят конслагеря для русскоязычных мирных жителей дамбаса!а оказалось не строили,зато построили эти лагеря в "народных республиках".непонятно только хвашисты?
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20.06.2021 09:07 Відповісти
и доступ в библиотеку откройте
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20.06.2021 11:47 Відповісти
во это дело - обаесешников наподвал
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20.06.2021 19:23 Відповісти
 
 