Клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у вигляді назального спрея почалися в Австралії

Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти COVID-19, яка буде вводитися за допомогою назального спрея.

Вчені з брісбенської компанії Nucleus Network припускають, що нова вакцина може виявитися більш ефективною в порівнянні з препаратами AstraZeneca і Pfizer, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Крім того, на вакцинацію тоді зможуть зважитися багато людей, які бояться ін'єкційних голок.

Досі програма вакцинації в Австралії відбувалася повільними темпами в порівнянні з іншими країнами. Серед причин - проблеми з поставками, недолік планування з боку урядових органів і нерішучість самих австралійців, "заспокоєних" відносно низьким рівнем зараженням коронавірусом у країні.

Доктор Пол Гріффін, медичний директор Nucleus Network, дослідницької організації, яка починає випробування нового типу вакцини у вигляді назального спрею, каже, що в той час, як вже існуючі вакцини в основному захищають людей від ускладнень COVID-19, австралійський препарат націлений на зниження ризику зараження.

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"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність ... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - заявив Гріффін.

Незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень. Вчені кажуть, що вакцина у вигляді назального спрея стане доступна пацієнтам приблизно через пару років.

Зараз в Австралії схвалені для використання дві вакцини проти COVID-19 - AstraZeneca і Pfizer. На цьому тижні керівництво громадської охорони здоров'я країни заявило, що препарат AstraZeneca тепер буде рекомендуватися для використання людям у віці 60 років і старше. Це пов'язано з досить рідкісним ризиком розвитку тромбозу у молодих людей.

Влада країни планує завершити вакцинацію до кінця 2021 року. На сьогодні в Австралії зареєстровано близько 30 тисяч випадків зараження коронавірусом, жертвами якого стали понад 900 осіб.

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