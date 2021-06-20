Клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у вигляді назального спрея почалися в Австралії
Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти COVID-19, яка буде вводитися за допомогою назального спрея.
Вчені з брісбенської компанії Nucleus Network припускають, що нова вакцина може виявитися більш ефективною в порівнянні з препаратами AstraZeneca і Pfizer, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Крім того, на вакцинацію тоді зможуть зважитися багато людей, які бояться ін'єкційних голок.
Досі програма вакцинації в Австралії відбувалася повільними темпами в порівнянні з іншими країнами. Серед причин - проблеми з поставками, недолік планування з боку урядових органів і нерішучість самих австралійців, "заспокоєних" відносно низьким рівнем зараженням коронавірусом у країні.
Доктор Пол Гріффін, медичний директор Nucleus Network, дослідницької організації, яка починає випробування нового типу вакцини у вигляді назального спрею, каже, що в той час, як вже існуючі вакцини в основному захищають людей від ускладнень COVID-19, австралійський препарат націлений на зниження ризику зараження.
"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність ... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - заявив Гріффін.
Незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень. Вчені кажуть, що вакцина у вигляді назального спрея стане доступна пацієнтам приблизно через пару років.
Зараз в Австралії схвалені для використання дві вакцини проти COVID-19 - AstraZeneca і Pfizer. На цьому тижні керівництво громадської охорони здоров'я країни заявило, що препарат AstraZeneca тепер буде рекомендуватися для використання людям у віці 60 років і старше. Це пов'язано з досить рідкісним ризиком розвитку тромбозу у молодих людей.
Влада країни планує завершити вакцинацію до кінця 2021 року. На сьогодні в Австралії зареєстровано близько 30 тисяч випадків зараження коронавірусом, жертвами якого стали понад 900 осіб.
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я не вірусолог, мені можна помилятися
а тобі, спеціалісте з дупи Сороса висраний, - зась
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Т.е. вы поняли? Часть умерла или не умерла - не важно, главное переболела, и даже не важно как. Главное создана среда, где потом внедряется уже сам собственно вирус уничтожающий людей. Собственно Апокалипсис, ну назовите его мукормикоз или мортеммикоз, какая разница.
Главное, правильная технологическая цепочка прграммных шагов-событий,...и...если это так,то не стоит расслабляться.
Но даже до самых упоротых уже стало доходить шо барановирус это разводняк всемирного масштаба.