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Новини Коронавірус і карантин
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Клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у вигляді назального спрея почалися в Австралії

Клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у вигляді назального спрея почалися в Австралії

Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти COVID-19, яка буде вводитися за допомогою назального спрея.

Вчені з брісбенської компанії Nucleus Network припускають, що нова вакцина може виявитися більш ефективною в порівнянні з препаратами AstraZeneca і Pfizer, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Крім того, на вакцинацію тоді зможуть зважитися багато людей, які бояться ін'єкційних голок.

Досі програма вакцинації в Австралії відбувалася повільними темпами в порівнянні з іншими країнами. Серед причин - проблеми з поставками, недолік планування з боку урядових органів і нерішучість самих австралійців, "заспокоєних" відносно низьким рівнем зараженням коронавірусом у країні.

Доктор Пол Гріффін, медичний директор Nucleus Network, дослідницької організації, яка починає випробування нового типу вакцини у вигляді назального спрею, каже, що в той час, як вже існуючі вакцини в основному захищають людей від ускладнень COVID-19, австралійський препарат націлений на зниження ризику зараження.

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"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність ... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - заявив Гріффін.

Незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень. Вчені кажуть, що вакцина у вигляді назального спрея стане доступна пацієнтам приблизно через пару років.

Зараз в Австралії схвалені для використання дві вакцини проти COVID-19 - AstraZeneca і Pfizer. На цьому тижні керівництво громадської охорони здоров'я країни заявило, що препарат AstraZeneca тепер буде рекомендуватися для використання людям у віці 60 років і старше. Це пов'язано з досить рідкісним ризиком розвитку тромбозу у молодих людей.

Влада країни планує завершити вакцинацію до кінця 2021 року. На сьогодні в Австралії зареєстровано близько 30 тисяч випадків зараження коронавірусом, жертвами якого стали понад 900 осіб.

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Австралія (428) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Мас-медіа нав'язують думку, що ти в меншості, якщо не щеплений. В реальності навіть за офіційною (брехливою) статистикою за півроку неймовірно бурхливої діяльності під назвою "масова в@кцин@ція" менше 10% населення планети "повністю щеплено". Не дай себе надурити цими маніпуляціями!
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20.06.2021 00:56
+5
Надійшла душе цікава (та водночас дещо сумна) новина у вигляді нового дослідження. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647
Отже 86-річний чоловік з Німеччини, що проживав в будинку для літніх людей, 9 січня отримав дозу пф@йзера. Протягом двох тижнів все було добре, але на 18й день він був шпиталізований із страшенною, вибачте, діареєю. Через 6 днів нещасний помер.
Подальше дослідження показало (увага!), що вірусна ДНК ("спайк-протеїни") міститься у великій кількості абсолютно в усіх органах померлого.
Таким чином робимо елементарний логічний висновок:
1) в@кцин@ як мінімум не діє (про що давно є "здогадки");
2) що набагато гірше, в@кцин@ в прямому розумінні допомагає вірусу дуже швидко через реплікацію поширитися по всьому тілу щепленого (той самий ефект "антитіло-залежного посилення").

Про те, що "жижа" вимикає природний імунітет, вже заявляла низка вчених, що не продалися за 30 срібняків. І ось таке реальне, практичне тому підтвердження.
Тому із середини серпня варто чекати "нову хвилю", поств@кцин@льну, коли будь-яка ГРВІ доводитиме вколотих мало не до смерті. І про цю "хвилю", необхідність підготовки до неї, до речі, вже активно заявляють шахраї при владі в різних країнах, але, звичайно, звинувачують "новий дуже заразний дельта-штам з Індії" і тому подібне.

Дай Боже розуму та сил тим, хто вагається, почути цю інформацію та зробити правильний вибір.
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20.06.2021 00:58
+3
Привился от одной короны, потом привился от другой,
и как то знаете втянулся - стал прививаться просто так.. (с)
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20.06.2021 00:45
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Ви завжди пишете саме в ковідних темах.Може підете піддослідним кроликом?
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20.06.2021 11:22 Відповісти
Мене цілком влаштовує інтраназальне введення. Пропозицію ректального введення Ви висунули - Вам і карти в руки і все інше в ... ну, туди, куди Ви так хочете.
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20.06.2021 11:31 Відповісти
І що назальне введення краще за укол?
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20.06.2021 11:37 Відповісти
Якби це було відомо апріорі, то випробувння не проводили б. Це так складно зрозуміти? За умови рівної ефективності - інтраназальне введення краще за парентеральне. Особливо для людей з гемофілією, або тих, хто приймає антиагреганти чи антикоагулянти. Ну і в плані швидкості масової вакцинації інтраназальний шлях має незаперечні переваги.
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20.06.2021 11:46 Відповісти
А яке дозування буде? Два рази пшикнув і все? Чи потрібно тиждень пшикати.Бо коли у вас закладений ніс,то в більшості ви самі дивитеся,скільки пшикати.
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20.06.2021 12:09 Відповісти
Ви мене сплутали з розробником інтраназальноъ вакцини. Пошукайте інформаціє про неї від її справжніх розробників. А тим, у кого закладений ніс, можна і відкласти вакцинацію на пару тижнів.
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20.06.2021 12:18 Відповісти
тебе, фактчекере гнилий, ні з ким не сплутати
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20.06.2021 12:57 Відповісти
Брехуни і маніпулятори ненавидять фактчекерів. Ви тут не виключення.
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20.06.2021 13:13 Відповісти
В тебе ніс, мабуть, вже десятиметровий, Буратінка.
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20.06.2021 17:08 Відповісти
За що вас "любити"? За те що, не маючи ніякої освіти, ви за брудні гроші вішаєте на правду ярлик "брехня" і навпаки? Орвел в труні перевертається.
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20.06.2021 17:09 Відповісти
Ти вже зовсім забрехався
https://censor.net/ua/user/487387

я не вірусолог, мені можна помилятися
а тобі, спеціалісте з дупи Сороса висраний, - зась
https://censor.net/ua/comments/locate/3272468/01921447-2f58-708a-bde7-285469470657
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20.06.2021 17:41 Відповісти
можеш повісити наліпку "відсутній контекст"
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20.06.2021 17:44 Відповісти
можеш повісити собі на лоба наліпку "відсутній мозок", хоча це і так помітно.
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20.06.2021 17:47 Відповісти
Тобі до мене ще повзти і повзти, нещастя.
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20.06.2021 17:51 Відповісти
А как вы прокомментируете это? Если бы вы были правы, то это не имело бы смысла.

Клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у вигляді назального спрея почалися в Австралії - Цензор.НЕТ 2737
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20.06.2021 12:54 Відповісти
Ну вот это концептуально правильно......
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20.06.2021 09:49 Відповісти
Главное, чтобы купюра была тысячной: болезни снимает как рукой.
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20.06.2021 17:09 Відповісти
Тут вот ещё какая комбинация может быть. Сам коронавирус всего лишь ...СРЕДА, ну как правильно сказать, ОБОЛОЧКА! Т.е. программный продукт, создающий основу, базу для дальнейшего внедрения, других программных кодов.
Т.е. вы поняли? Часть умерла или не умерла - не важно, главное переболела, и даже не важно как. Главное создана среда, где потом внедряется уже сам собственно вирус уничтожающий людей. Собственно Апокалипсис, ну назовите его мукормикоз или мортеммикоз, какая разница.
Главное, правильная технологическая цепочка прграммных шагов-событий,...и...если это так,то не стоит расслабляться.
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20.06.2021 23:06 Відповісти
Толпе настойчево под разными соусами пытаются втюхать шмурдяки от одной из разновидностей гриппа.
Но даже до самых упоротых уже стало доходить шо барановирус это разводняк всемирного масштаба.
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20.06.2021 19:52 Відповісти
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