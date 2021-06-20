Меркель у промові про напад Німеччини на СРСР нагадала про агресію Росії проти України
Напередодні 80-річчя вторгнення вермахту в СРСР канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про постійну відповідальність за злочини нацистської Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Для нас, німців, це - привід для сорому", - зазначила очільниця німецького уряду. Не можна забувати, що "ми - в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками", додала канцлерка.
При цьому вона нагадала, що попри жахливі події війни, багато хто простягнув Берліну руку примирення. За це Німеччина відчуває глибоку вдячність, підкреслила вона.
Анґела Меркель особливо відзначила політику президента СРСР Михайла Горбачова, завдяки якій Німеччина змогла мирно возз'єднатися в 1990 році. У своєму подкасті канцлерка ФРН торкнулася й недавніх подій на пострадянському просторі. З великим жалем вона висловилася про те, що "активність громадянського суспільства в Росії, а також в Білорусі, останнім часом обмежена - навіть більше, стала неможливою".
"Коли мирні демонстранти і неугодні (владі. - Ред.) представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини", - підкреслила Меркель. Вона також додала, що анексія Росією українського Криму та підтримка сепаратистів на Сході України - порушення міжнародного права. Для Німеччини, як і для всього Європейського Союзу, це неприйнятно, наголосила канцлерка. Водночас, як додала вона, діалог з Росією потрібен.
Вісімдесят років тому війська вермахту вторглися на територію Радянського Союзу. Експерт з питань історії Східної Європи Франк Гольчевскі раніше відзначав в бесіді з DW, що війна з СРСР стала тоді для більшості німців несподіванкою.
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Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
Да, диды тогда дилили-дилили Европу и неподилили ***** - подрались подельнички. Фюрер, который был в стопицот раз умнее чуркана Сралина, гениальным зейхером киданул кореша и почти таки отжал его долю. Если бы не грев Омэрики, врага сегодняшней *********, то на троне Хренла сегодня сидел бы какой-нибудь Фюрер.
Взагалі - русофобія має бути нормою життя - як мінімум на усьому пострадянському просторі. Кожний має запитити себе- чи ненавиджу я росіян як ненавидять їх напр. Поляки
Насправді , в будь який країні завжди знайдеться кілька асоціальних елементів , які за гроші й зі броєю стануть гвалтувати й вбивати населення . Але це не "
сепаратисти" , це кріміналітет у владі й це усе називається не " сепаратизм" , а колоборація з ворогом .
Ну нема взагалом ніякого сепаратизму , ніяких "
сепаратистів" . Є виключно колоборанти , тобто на зрозумілому побутовому рівні це МЕРЗОТНІ ЗРАДНИКИ ! сепаратизмомє є природною частиною т.з. "гибридної війни" . Це наротиви Лубянки .
в средние века, одна из самых культурных и развитых наций ударившись в нарциссизм унич
тожала гос.политикой менее развитые рассы неся с собой рабство.... не знаю как сейчас их
потомкам об этом думать если твой дед такой красивый на фото такой настоящий ариец и ты
и семья его так любят, заживо сжигал и травил тысячами людей ну хоть бы и каких то там не
правильных по их понятиям но людей......
PS Московська орда таки захопила (пардон - "асвабаділа") Європу, захопивши (так між іншим) Варшаву, Прагу, Берлін, Братиславу, Будапешт, Бухарест, Софію, Відень Белград... і ТАК МІЖ ІНШИМ, ВИПАДКОВО, ЗАЛИШИВШИСЬ ТАМ НА ПІВ СТОРІЧЧЯ. Насиливши московські соціалістичні режими і відкинувши народи у економічному і культурному розвитку на віки.
Але то таке... закриємо очі і вуха і продовжуємо клясти Гітлера, щоб не бачити і не чути, чого натворили і до чого довели світ на сьгоднішній день "пабєдітєлі". Німці такого бардака у світі би не допустили навіть у страшному сні.