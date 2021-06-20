В Офісі Президента підтвердили, що на зустрічі з Дугарь були Єрмак і його заступники Смирнов і Машовець
Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь 19 червня прийшла до Офісу президента, щоб разом зі своїм адвокатом зустрітися з представниками Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Про це повідомили Радіо.Свобода в ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне її (ради. – Ред.) завдання – провести детальний аналіз усіх кримінальних справ та судових вироків з 2014 року проти ветеранів та суспільних діячів, які боролися з російською агресією та стали жертвами свавілля чиновників, правоохоронців, несправедливих рішень суддів чи недосконалості законодавства", – йдеться в повідомленні.
За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець.
В Офісі президента наголосили, що фахівці ради не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
"До Консультативної ради увійшли представники громадськості, які допомагають знаходити порушення прав захисників України. Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження", – йдеться в повідомленні.
Про результати зустрічі в ОП не повідомили.
Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.
19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч з підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.
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У п'ятницю, 18 червня, приватний літак, який пов'язують із Дмитром Фірташем, залишив Київ незадовго перед оголошенням про запровадження санкцій проти олігарха.
в порядке очереди*
1 Зеленский
2 Аваков
3...........
или Бубачка опять будет хороший, а виноват плохой сАбаков ?
забавные генетические дослиды
ПриСДуШа?
🤣
Украину спасет только Кровавая Хунта !
и еще, она единственная кто не провел в сизо ни дня.
Втрачене здоров*я - навряд чи.
При усій повазі.
І це використають для того, щоб вигнати Авакова.
А Зе не тільки зіскочить , а ще й буде піаритися на цій справі!
Ох і бидло косоголове володарює ! 😀
Я не думаю, що в бубочки чи єрмака проснулася совість. Вони шукають якусь вигоду для себе, і не виключено, що ця вигода обернеться проти Ріфа та Кузьменко...