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Новини
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В Офісі Президента підтвердили, що на зустрічі з Дугарь були Єрмак і його заступники Смирнов і Машовець

В Офісі Президента підтвердили, що на зустрічі з Дугарь були Єрмак і його заступники Смирнов і Машовець

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь 19 червня прийшла до Офісу президента, щоб разом зі своїм адвокатом зустрітися з представниками Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Про це повідомили Радіо.Свобода в ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне її (ради. – Ред.) завдання – провести детальний аналіз усіх кримінальних справ та судових вироків з 2014 року проти ветеранів та суспільних діячів, які боролися з російською агресією та стали жертвами свавілля чиновників, правоохоронців, несправедливих рішень суддів чи недосконалості законодавства", – йдеться в повідомленні.

За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець.

Також читайте: Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський

В Офісі президента наголосили, що фахівці ради не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

"До Консультативної ради увійшли представники громадськості, які допомагають знаходити порушення прав захисників України. Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження", – йдеться в повідомленні.

Про результати зустрічі в ОП не повідомили.

Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.

19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч з підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.

Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+29
На каком основании Ермак и его помощники встречаются с обвиненной бубочкой Дугарь? Юридический треш от Зели и его холуев.
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20.06.2021 01:18
+21
то что дугарь и ее адвокат соврали что не встречались с ермаком для меня говорит о многом
и еще, она единственная кто не провел в сизо ни дня.
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20.06.2021 01:52
+19
Украина на данный момент лишена всякой власти. Ее попросту нет. Зеленский президент на бумаге, Данилов, Ермак и вся эта шобла вообще никто. Смещение дело времени. Власти нет( Очевидно, на 1000000%/
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20.06.2021 01:19
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20.06.2021 01:10 Відповісти
Авакову риють відставку ?, але - он так много знал!!!про цю шоблу а вони про нього...
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20.06.2021 01:12 Відповісти
"Главная его (совета. - Ред.) задача - провести детальный анализ всех уголовных дел и судебных приговоров с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и стали жертвами произвола чиновников, правоохранителей, несправедливых решений судей или несовершенства законодательства", Источник: https://censor.net/ru/n3272471

в порядке очереди*
1 Зеленский
2 Аваков
3...........

или Бубачка опять будет хороший, а виноват плохой сАбаков ?
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20.06.2021 01:33 Відповісти
сделать сАбакина козлом ?

забавные генетические дослиды
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20.06.2021 01:40 Відповісти
АВАКОВ ЗНАЄ І ТЗВ ШОБЛО ЗНАЄ, АЛЕ ЩОБ НЕ БУТИ СПІВУЧАСНИКАМИ ВСІ МОВЧАТИМУТЬ.
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20.06.2021 06:49 Відповісти
Аваков сам кого угодно зароет и Зелю тоже. Это "отмывают" Дугарь, правильно тут говорят - Надя Савченко 2
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20.06.2021 07:26 Відповісти
Ну що ж, маємо другу Гадю Савченко? Цікаво, навіщо Яні і її адвокатам брехати? І взагалі - що це було?
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20.06.2021 01:16 Відповісти
Похоже что скоро будет новая партия -- Притула, Стерненко, Дугарь, Шабунин и т.д. Список можете продолжить.
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20.06.2021 01:20 Відповісти
Скорочено:
ПриСДуШа?
🤣
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20.06.2021 01:41 Відповісти
І гадю савченко туди додати... А ще - гнапа, серлеща з гордончіком і мосійчучку. Во! коМАНДА буде! Усі парламенти світу "обзавидуются".
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20.06.2021 07:11 Відповісти
Да тоже что и всегда делает ермак и вообще любая g2, включая зе - они предложили или сотрудничать с ними и их пиарить или будет дана команда посадить. Но "патриотам", особенно украиноговорящим это очень сложно осилить.
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20.06.2021 01:39 Відповісти
На каком основании Ермак и его помощники встречаются с обвиненной бубочкой Дугарь? Юридический треш от Зели и его холуев.
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20.06.2021 01:18 Відповісти
Сделали предложение, от которого отказаться трудно. А какой будет результат время покажет.
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20.06.2021 01:42 Відповісти
Украина на данный момент лишена всякой власти. Ее попросту нет. Зеленский президент на бумаге, Данилов, Ермак и вся эта шобла вообще никто. Смещение дело времени. Власти нет( Очевидно, на 1000000%/
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20.06.2021 01:19 Відповісти
"над всей Испанией безоблачное небо !"

Украину спасет только Кровавая Хунта !
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20.06.2021 01:35 Відповісти
приближаемся к Аргентине но хотелось тобы приближались к Чили
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20.06.2021 05:48 Відповісти
то что дугарь и ее адвокат соврали что не встречались с ермаком для меня говорит о многом
и еще, она единственная кто не провел в сизо ни дня.
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20.06.2021 01:52 Відповісти
А ТИ ЗА НЕ СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН,СКІЛЬКИ ДНІВ ПРОВІВ У СІЗО.
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20.06.2021 06:52 Відповісти
Антоненко 500 дней и потерянное здоровье с репутацией , спасибо твоим зеублюдкам
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20.06.2021 08:57 Відповісти
500 днів - так.
Втрачене здоров*я - навряд чи.
При усій повазі.
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20.06.2021 10:56 Відповісти
а де татаров, це ж його однокласник і кореш фальсифікував разом з іншими цю справу. І призвіще його цуцкерідзе. А Єрмак просто прогулювався? Скоруше за все Авакову лапті плетуть. То справа Стерненка, то справа в Херсоні, то справа Шеремета. Незабагато фальсифікацій для цуцкерідзе.
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20.06.2021 02:01 Відповісти
Те, що сьогодні Яна Дугарь була в ОПУ, свідчить,що справа Шеремета повністю розвалилася.
І це використають для того, щоб вигнати Авакова.
А Зе не тільки зіскочить , а ще й буде піаритися на цій справі!
Ох і бидло косоголове володарює ! 😀
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20.06.2021 03:06 Відповісти
А не хрен было рюкзакову связываться с педе… хитросделанными , хотя и он не лучше ! Пусть сожрут мразюки друг- друга !
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20.06.2021 09:00 Відповісти
Плетут историю, банальную как жизнь: царь (гринпоц) хороший, бояре (рюкзаков) плохие. А исполнять будет Дугарь. Бридко якось((((
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20.06.2021 06:50 Відповісти
Були чіткі обіцянки--порушу закон.піду добровільно у відстаку. АГОВ---ДЕ ЗАЯВА ПРО ВІДСТАВКУ!!!, Чи лохам таке базікання подобається.
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20.06.2021 06:52 Відповісти
Подозреваемая в убийстве, прямо из СИЗО пошла в Офис Президента??? Или она не в СИЗО? Или она не сильно подозреваемая? Страна - идиотия...
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20.06.2021 06:54 Відповісти
Даже не подозреваемая, а обвиняемая. Могли бы для "полноты картины" пригласить ещё Рифа и Кузьменко.
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20.06.2021 08:40 Відповісти
Почему Дугарь еще не сидит? Кто знает? Зеленский? Аваков? Венедиктова? ФСБ? Кто?!
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20.06.2021 08:40 Відповісти
А за что ей сидеть стесняюсь спросить?
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20.06.2021 08:41 Відповісти
Авакова не тільки у відставку, але ще й судити.
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20.06.2021 08:50 Відповісти
Щось усе це негарно пахне.
Я не думаю, що в бубочки чи єрмака проснулася совість. Вони шукають якусь вигоду для себе, і не виключено, що ця вигода обернеться проти Ріфа та Кузьменко...
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20.06.2021 09:25 Відповісти
Какая может быть совесть у гауляйтера Украины от руSSкого мира?, что вы в самом деле?
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20.06.2021 14:41 Відповісти
Первые лица Украины устраивают посиделки с подозреваемой в заказном убийстве.Как мило!Вершина демократии - или дно идиотизма?
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20.06.2021 10:37 Відповісти
Гримаси демократії ...
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20.06.2021 10:58 Відповісти
Позор! Дугарь, как жертва сфальсифицированного обвинения, со сторону системы "коллективного януковича" имени портнова-татарова, должна за 100 км. обходить контору ермака-Козыря, гауляйтера Украины от руSSкого мира и держатся от его самого подальше.
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20.06.2021 14:39 Відповісти
 
 