Мінекономіки планує, що до кінця року Україна підпише "промисловий безвіз" із ЄС, - Шмигаль
Україна може підписати "промисловий безвіз" з Європейським союзом уже до кінця 2021 року.
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Саме такі прогнози дає наше Міністерство економіки після позитивної оцінки першого етапу оцінювання української інфраструктури якості. Укладання Угоди АСАА ("промисловий безвіз" з ЄС) стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти.
Також "промисловий безвіз" дасть можливість українським виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не шукати офіційного представника в Євросоюзі.
Підписання відповідної угоди полегшить доступ частини української продукції на європейські ринки та поліпшить конкурентні позиції України на ринках інших країн", - підсумував Шмигаль.
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А проституцию легализуют и сделают уважаемым бизнесом ?
2 года ЗЕбанарии надеялись на транш МВФ.
МВФ заслуженно поводил ЗЕ по губам...
Тепер ЗЕ рассказывает, что и так сойдет и одалживает бабло у кого попало под 11% вместо 3% у МВФ.
Таких товаров практически ноль.
Самая крутая группа с хозяином в виде пепси - Сандора, давно прекратила попытки получить сертификат на свое пойло. Качество воды в нем чуть хуже ослиной мочи.
Бызнесмены волнуются:
-А способны ли банки оперировать суммами денег прогнозируемой размерности?
Жители Судана шлют поздравления!