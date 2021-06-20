Мінекономіки планує, що до кінця року Україна підпише "промисловий безвіз" із ЄС, - Шмигаль

Україна може підписати "промисловий безвіз" з Європейським союзом уже до кінця 2021 року.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Саме такі прогнози дає наше Міністерство економіки після позитивної оцінки першого етапу оцінювання української інфраструктури якості. Укладання Угоди АСАА ("промисловий безвіз" з ЄС) стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти.

Також "промисловий безвіз" дасть можливість українським виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не шукати офіційного представника в Євросоюзі.

Підписання відповідної угоди полегшить доступ частини української продукції на європейські ринки та поліпшить конкурентні позиції України на ринках інших країн", - підсумував Шмигаль.

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