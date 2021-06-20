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Новини
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Мінекономіки планує, що до кінця року Україна підпише "промисловий безвіз" із ЄС, - Шмигаль

Мінекономіки планує, що до кінця року Україна підпише

Україна може підписати "промисловий безвіз" з Європейським союзом уже до кінця 2021 року.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Саме такі прогнози дає наше Міністерство економіки після позитивної оцінки першого етапу оцінювання української інфраструктури якості. Укладання Угоди АСАА ("промисловий безвіз" з ЄС) стане сигналом усьому світу, що в Україні якісне промислове виробництво, якому можна довіряти.

Також "промисловий безвіз" дасть можливість українським виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не шукати офіційного представника в Євросоюзі.

Підписання відповідної угоди полегшить доступ частини української продукції на європейські ринки та поліпшить конкурентні позиції України на ринках інших країн", - підсумував  Шмигаль.

Також читайте: Від початку роботи безвізового режиму з ЄС українці скористалися ним понад 50 млн разів, - МВС

промисловість (593) безвізовий режим (1336) Євросоюз (13359) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+8
Напомню.

2 года ЗЕбанарии надеялись на транш МВФ.
МВФ заслуженно поводил ЗЕ по губам...

Тепер ЗЕ рассказывает, что и так сойдет и одалживает бабло у кого попало под 11% вместо 3% у МВФ.
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20.06.2021 02:32
+5
.. клоуны решили Нас посмешить на ночь !!! зачет..шутка удалась...
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20.06.2021 01:22
+5
"промышленный безвиз" -- новое словечко для Безуглы и остальных туповатых социопатов из слуг народа.
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20.06.2021 01:31
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.. клоуны решили Нас посмешить на ночь !!! зачет..шутка удалась...
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20.06.2021 01:22 Відповісти
п.с. Клоунов вокруг все больше и больше - а мне почему-то не смешно...
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20.06.2021 01:23 Відповісти
"промышленный безвиз" -- новое словечко для Безуглы и остальных туповатых социопатов из слуг народа.
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20.06.2021 01:31 Відповісти
Минэкономики планирует, что к концу года Украина подпишет "промышленный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6202
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20.06.2021 01:34 Відповісти
Это типа иномарки начнут продавать без ввозных пошлин ?
А проституцию легализуют и сделают уважаемым бизнесом ?
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20.06.2021 01:36 Відповісти
Po krajne mere s drugogo mesiaca ES vodit poslenyje na liubyje posylki ili pisma s Ukraini v tom cysle.
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20.06.2021 01:53 Відповісти
Напомню.

2 года ЗЕбанарии надеялись на транш МВФ.
МВФ заслуженно поводил ЗЕ по губам...

Тепер ЗЕ рассказывает, что и так сойдет и одалживает бабло у кого попало под 11% вместо 3% у МВФ.
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20.06.2021 02:32 Відповісти
А якщо не підпише? Тоді це одоробло на прізвище Шмигаль відповість за свій трьоп? Чи, як це прийнято у СН, буде чергова типова заяватипу: "Ну обісрались і що?"
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20.06.2021 06:09 Відповісти
Когда будет транш от МВФ , тогда и будет "промышленный безвиз". А корупция, кидалово, наезды рэкетеров, несовместимы с "промышленным безвизом". Напрасно СН народ дурят.
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20.06.2021 07:34 Відповісти
Шмыгаль жжёт.
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20.06.2021 07:47 Відповісти
А что там с нянями,хоть одна работает,крышует инвестора от наших взяточников или все глухо?
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20.06.2021 08:08 Відповісти
Есть уже бабушка рабочая - фамилия Каломойская
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20.06.2021 08:53 Відповісти
Вот меня тоже интересует , иномарки из Европы не нужно будет растомаживать и цена будет, как в Польше ? Вообще по классическим канонам экономики ,пошлины вводятся ,когда хотят сохранить своего производителя ,вопрос почему взымаються пошлины с товаров которые Украина не производит , украинских типа экономистов со степенями ,надо отправлять доучиваться ,из-за повальной неграмотности 😡
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20.06.2021 08:29 Відповісти
Конченая мразь. Как всегда, все высеры в будущем времени
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20.06.2021 08:52 Відповісти
Этот безвиз означает только то, что товары имеющие европейский сертификат качества смогут поставляться в Европу.
Таких товаров практически ноль.
Самая крутая группа с хозяином в виде пепси - Сандора, давно прекратила попытки получить сертификат на свое пойло. Качество воды в нем чуть хуже ослиной мочи.
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20.06.2021 09:52 Відповісти
Шмыгалеоны товаров уже готовятся пересекать границу!
Бызнесмены волнуются:
-А способны ли банки оперировать суммами денег прогнозируемой размерности?
Жители Судана шлют поздравления!
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20.06.2021 10:02 Відповісти
З такою політикою клоунів звичайний безвіз під питанням, а вони якусь дурню мелють...
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20.06.2021 10:02 Відповісти
Ура! Когда сельскохозяйственный безвиз ждать? набор букв для тупых
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20.06.2021 16:48 Відповісти
 
 