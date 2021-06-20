УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини
1 256 18

Верховна Рада до кінця сесії розгляне в першому читанні законопроєкт про олігархів, - Разумков

Верховна Рада до кінця сесії розгляне в першому читанні законопроєкт про олігархів, - Разумков

Верховна Рада України до кінця поточної сесії розгляне в першому читанні проєкт закону про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаний з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в житті суспільства (олігархів) (№5599) та альтернативні законопроєкти (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3).

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"На наступному пленарному тижні або через тиждень, в залежності від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроєкт в залі", - сказав він.

За словами Разумкова, такий закон допоможе упорядкувати суспільні відносини між чиновниками і представниками великого бізнесу.

Також читайте: Законопроєкт Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет ВР з питань інтеграції України в ЄС

Він зазначив, що підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей з представниками великого бізнесу. Разом з тим голова парламенту переконаний, що формувати реєстр олігархів повинен не РНБО, а спеціальний державний орган.

"Закон прописаний на 10 років. Сьогодні у нас один президент, і ми розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції повинні бути запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави", - сказав Разумков.

Водночас він наголосив на необхідності створення в Україні законодавства про лобіювання. "Мені здається, що повинен бути закон про лобіювання. Не в тому негативному сенсі, який зараз в суспільстві. А в тому варіанті, який ми можемо бачити в США, в Європі, де лобісти відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон, вони декларують свої доходи, свої контакти. Це допоможе вивести в публічну площину те негативне, що поки присутнє в українській політиці", - пояснив спікер парламенту.

Він також додав, що підготовка відповідної законодавчої ініціативи - питання недалекої перспективи. "Ми будемо займатися цим законопроєктом. І незабаром він з'явиться в стінах Верховної Ради України", - зазначив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували спільний законопроєкт "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних дій і соціальної відповідальності бізнесу".

законопроєкт (3584) олігарх (931) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Удобная работка у Розумкова. Ни за что не отвечает. Просто интерфэйс между презиком- дилетантом и стадом в Раде. Таким образром он расчитывает остаться непричастным, когда наступит момент истины для Зе.
показати весь коментар
20.06.2021 01:43
+4
Поржал
показати весь коментар
20.06.2021 03:38
+4
Потомственный саботажник -щур спускает в долгий ящик всю борьбу с коррупцией и обещает долгую дорогу в НАТО.Як тебе не любити, Дмитро ти наш
показати весь коментар
20.06.2021 05:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Удобная работка у Розумкова. Ни за что не отвечает. Просто интерфэйс между презиком- дилетантом и стадом в Раде. Таким образром он расчитывает остаться непричастным, когда наступит момент истины для Зе.
показати весь коментар
20.06.2021 01:43 Відповісти
скользкий как мыло хитрый как ломбардник - в обчем незаменимыйкадыр...........
показати весь коментар
20.06.2021 05:46 Відповісти
Поржал
показати весь коментар
20.06.2021 03:38 Відповісти
Потомственный саботажник -щур спускает в долгий ящик всю борьбу с коррупцией и обещает долгую дорогу в НАТО.Як тебе не любити, Дмитро ти наш
показати весь коментар
20.06.2021 05:55 Відповісти
Один откладывал на 10 лет, второй откладывает на 10 лет. Как в совке где обещали коммунизм каждые 20 лет.
показати весь коментар
20.06.2021 05:56 Відповісти
Леонид Данилыч против уничтожения его Детища под названием ОЛИГАРХАТ....,дед строил строил старался не щадя пуза своего...,а нашелся Земляк Зеля и хочет разрушить Империю...нихарашо єто
показати весь коментар
20.06.2021 06:23 Відповісти
Борис Абрамович Березовский,вот єто біл Олигарх,всем на зависть,сначала Ельцина усадил в кресло президента,а потом и Путлера...,вот єто я понимаю ОЛИГАРХ...., даже фильм сняли по єтому случаю,назівается Олигарх...,в главной роли Андрей Машков,друг сегодняшнего президента РАБссии Андрея Панинану типа Путлера
показати весь коментар
20.06.2021 06:31 Відповісти
Давай, рванина, обсуждай олигархов. А цена газа - повышена втихаря...
показати весь коментар
20.06.2021 06:51 Відповісти
Прикро, що українці сприймають зєкодлан звичайних ворюг як реальну владу країни((( хоча своє ставлення до цього лайна виказали і США і ЄС, а 💩43 ніхто і бачити не бажає.
Питання, з якою метою ми їх тримаємо/годуємо, якщо верещук прилюдно корупційно насцяла кожному в тапки?
показати весь коментар
20.06.2021 07:03 Відповісти
Дык,сначала надо закупить за бюджетные деньги все конфеты Рошен, а потом заставить Порошенко их разворовать ,иначе зачем такой закон нужен!,,
показати весь коментар
20.06.2021 07:52 Відповісти
Не вийде, не зрозуміють. Спочатку треба заявити що Рошен виробляє вакцину від ковидли під виглядом цукерок і тільки тоді ... )))
показати весь коментар
20.06.2021 08:41 Відповісти
Точнее олигархи рассмотрят законопроекты о себе.
показати весь коментар
20.06.2021 08:10 Відповісти
Закон о борьбе с кондитером. Ни на что другое он не годится. Надеюсь, кондитер еще даст им пососать леденца фабрики Рошен...
показати весь коментар
20.06.2021 08:36 Відповісти
А шо, гарний закон. Разведуть олігархів на бабло як лохів. )))
показати весь коментар
20.06.2021 08:37 Відповісти
А хитрый, как лис! Его болтовня направлена только на затягивание принятия закона. послушайте Сергея Лещенко..https://www.youtube.com/watch?v=5gNQH2lZOeQ.. там есть полное разоблачение Розумкова... Интересно за кого он поет, Ахметов? а может за Порошенко? Или сам хочет в президенты пролезть, Правильно написали скользкий и липкий
показати весь коментар
20.06.2021 12:15 Відповісти
Закон повинен бути коротким :"Повна заборона олігархам і представникам їх олігархічних кланів працювати у будь якій гілці Державної Влади . Або бізнес, або державна діяльність ! Цей Вічний Закон Державотворення 2500років тому вивів аксіому : Якщо в одних руках об'єднується Влада (+) і великій капітал ,то це завжди =корупція = рабство населення = знищення Держави. І тому 30-літня зміна Прізвищ олігархічних кланів-хижаків в результаті веде Країну до знищення.
показати весь коментар
20.06.2021 14:59 Відповісти
Тимошенко сказало коротко и ясно о этом законе - АБСУРД И ПРОФАНАЦИЯ !!!
показати весь коментар
01.07.2021 21:32 Відповісти
 
 