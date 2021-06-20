Верховна Рада до кінця сесії розгляне в першому читанні законопроєкт про олігархів, - Разумков

Верховна Рада України до кінця поточної сесії розгляне в першому читанні проєкт закону про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаний з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в житті суспільства (олігархів) (№5599) та альтернативні законопроєкти (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3).

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"На наступному пленарному тижні або через тиждень, в залежності від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроєкт в залі", - сказав він.

За словами Разумкова, такий закон допоможе упорядкувати суспільні відносини між чиновниками і представниками великого бізнесу.

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Він зазначив, що підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей з представниками великого бізнесу. Разом з тим голова парламенту переконаний, що формувати реєстр олігархів повинен не РНБО, а спеціальний державний орган.

"Закон прописаний на 10 років. Сьогодні у нас один президент, і ми розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції повинні бути запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави", - сказав Разумков.

Водночас він наголосив на необхідності створення в Україні законодавства про лобіювання. "Мені здається, що повинен бути закон про лобіювання. Не в тому негативному сенсі, який зараз в суспільстві. А в тому варіанті, який ми можемо бачити в США, в Європі, де лобісти відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон, вони декларують свої доходи, свої контакти. Це допоможе вивести в публічну площину те негативне, що поки присутнє в українській політиці", - пояснив спікер парламенту.

Він також додав, що підготовка відповідної законодавчої ініціативи - питання недалекої перспективи. "Ми будемо займатися цим законопроєктом. І незабаром він з'явиться в стінах Верховної Ради України", - зазначив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували спільний законопроєкт "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних дій і соціальної відповідальності бізнесу".