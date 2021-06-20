Майже 5,5 млрд грн буде потрібно для реалізації запланованих до 30-ї річниці незалежності заходів, - ЗМІ

На організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 мільйона гривень.

Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну, яким володіє ЕП, передає Цензор.НЕТ.

У графі "Вартісна величина впливу на показники бюджетів", Мінфін зазначає, що реалізація всіх передбачених в розпорядженні заходів та відзначення 30-ї річниці потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн грн.

"За результатами опрацювання зазначеної інформації додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проеєкту плану заходів, становить 1,6 млрд грн", - йдеться у документі.

У відомстві вважають, що до проекту плану заходів мають бути включені лише заходи, що мають відповідне фінансове забезпечення. Водночас їх реалізація має здійснюватися за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, Кабмін своїм розпорядженням від 31 травня 2021 року № 583-р затвердив план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України.

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