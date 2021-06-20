Російські терористи на Донбасі поранили мирного жителя Авдіївки, за добу - сім обстрілів, - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі протягом суботи, 19 червня, сім раз порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу з боку окупантів був поранений житель Авдіївки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

Окупанти вчора обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів, поранивши чоловіка, 1989 року народження. Медичну допомогу пораненому надали українські військові, вони ж його і доставили в лікарню.

Також під ворожі обстріли потрапляли українські позиції поблизу Луганського, Новотошківського і Водяного. Бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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А поблизу Зайцевого і Жовтого окупаційні війська запускали через лінію розмежування безпілотники типу "Орлан-10". Українські військові їх вчасно помітили і придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Українські військові на провокації бойовиків відкривали у відповідь вогонь. Крім того, українська сторона повідомила про всі випадки порушення режиму припинення вогню представникам місії ОБСЄ.

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