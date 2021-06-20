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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, одужали - 755, виявили менш, ніж 500 нових випадків зараження

В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, одужали - 755, виявили менш, ніж 500 нових випадків зараження

В Україні станом на ранок неділі, 20 червня, зафіксовано 479 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали - 755 осіб, померли - 24.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"​За добу 19 червня 2021 року в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 15 дітей та 6 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

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Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 544 особа;
◾️ летальних випадків – 24;
◾️ одужало – 755 осіб;

За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 13 865 осіб,
◾️ методом ІФА – 2 958 осіб,
◾️ експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 229 523 особи;
◾️ одужало – 2 151 463 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 016;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

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карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Главное орков не пускать, занесут дельту
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20.06.2021 08:57 Відповісти
Чемпіон боротьби святкує пірімогу?
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20.06.2021 09:02 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, одужали - 755, виявили менш ніж 500 нових випадків зараження - Цензор.НЕТ 1875
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20.06.2021 11:07 Відповісти
ні.
ПРОСТО ВИХІДНІ В ЛАБОРАТОРІЯХ.
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21.06.2021 06:25 Відповісти
 
 