В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, одужали - 755, виявили менш, ніж 500 нових випадків зараження
В Україні станом на ранок неділі, 20 червня, зафіксовано 479 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали - 755 осіб, померли - 24.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 19 червня 2021 року в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 15 дітей та 6 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 544 особа;
◾️ летальних випадків – 24;
◾️ одужало – 755 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 13 865 осіб,
◾️ методом ІФА – 2 958 осіб,
◾️ експрес-тестами – 8 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 229 523 особи;
◾️ одужало – 2 151 463 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 016;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.
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