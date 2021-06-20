В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, одужали - 755, виявили менш, ніж 500 нових випадків зараження

В Україні станом на ранок неділі, 20 червня, зафіксовано 479 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали - 755 осіб, померли - 24.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"​За добу 19 червня 2021 року в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 15 дітей та 6 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

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Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 544 особа;

◾️ летальних випадків – 24;

◾️ одужало – 755 осіб;



За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 13 865 осіб,

◾️ методом ІФА – 2 958 осіб,

◾️ експрес-тестами – 8 514 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 229 523 особи;

◾️ одужало – 2 151 463 осіб;

◾️ летальних випадків – 52 016;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

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