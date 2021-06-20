На Одещині двоє малюків випали з вікон квартир - із другого і дев'ятого поверхів, обоє вижили, - поліція

В Одеській області дворічний хлопчик і чотирирічна дівчинка випали з вікон квартир на другому і дев'ятому поверхах. Обидва дивом вижили, зараз малюки перебувають в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, випадки сталися в різних населених пунктах регіону в суботу, 19 червня.

Як повідомили журналістам в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, дворічний хлопчик постраждав в передмісті обласного центру на території колишнього Біляївського району - він випав з вікна другого поверху.

"Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставлено дворічного хлопчика, який випав з вікна другого поверху", - повідомили в главку.

Попередньо встановлено, що мама дитини в цей час поралася на кухні, а хлопчик грав в кімнаті. Він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Зараз малюк перебуває в реанімації, його стан лікарі оцінюють як важкий.

Також дивіться: 15-річну дівчинку, яку розшукували п'ять днів у Нікополі, знайшли мертвою. ВІДЕО+ФОТО

Чотирирічна дівчинка випала з балкона дев'ятого поверху багатоповерхівки на масиві Райдужному в передмісті Одеси, в Лиманці.

"За попередніми даними, вона грала на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном", - повідомили в поліції.

Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій і вирішують питання про їх кваліфікації.

Правоохоронці також просять батьків, займаючись домашніми справами, не залишати малолітніх дітей без нагляду.

"Пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон і пам’ятайте, що москітні сітки не здатні витримати вагу дитини. Тільки ваша увага може запобігти трагедії", - зазначили в поліції.