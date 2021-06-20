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На Одещині двоє малюків випали з вікон квартир - із другого і дев'ятого поверхів, обоє вижили, - поліція

На Одещині двоє малюків випали з вікон квартир - із другого і дев'ятого поверхів, обоє вижили, - поліція

В Одеській області дворічний хлопчик і чотирирічна дівчинка випали з вікон квартир на другому і дев'ятому поверхах. Обидва дивом вижили, зараз малюки перебувають в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, випадки сталися в різних населених пунктах регіону в суботу, 19 червня.

Як повідомили журналістам в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, дворічний хлопчик постраждав в передмісті обласного центру на території колишнього Біляївського району - він випав з вікна другого поверху.

"Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставлено дворічного хлопчика, який випав з вікна другого поверху", - повідомили в главку.

Попередньо встановлено, що мама дитини в цей час поралася на кухні, а хлопчик грав в кімнаті. Він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Зараз малюк перебуває в реанімації, його стан лікарі оцінюють як важкий.

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Чотирирічна дівчинка випала з балкона дев'ятого поверху багатоповерхівки на масиві Райдужному в передмісті Одеси, в Лиманці.

"За попередніми даними, вона грала на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном", - повідомили в поліції.

Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій і вирішують питання про їх кваліфікації.

Правоохоронці також просять батьків, займаючись домашніми справами, не залишати малолітніх дітей без нагляду.

"Пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон і пам’ятайте, що москітні сітки не здатні витримати вагу дитини. Тільки ваша увага може запобігти трагедії", - зазначили в поліції.

діти (5054) Одеса (5438) Одеська область (3188) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+9
родители...или кто вы там! сколько еще раз можно говорить даже кричать!!! (и сколько детей еще (не дай Бог) должно погибнуть чтоб до вас упоротых дошло !!!! что надо окна и балконы сделать БЕЗОПАСНЫМИ (т.е. москитная сетка никого не удержит) даже если вы на секунду отвели глаза !!!!
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20.06.2021 09:12
+6
Хай з дітками все буде добре.
Але дуже недбалі батьки.
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20.06.2021 09:30
+4
Жесть, дай бог, чтоб все было хорошо с детьми
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20.06.2021 09:13
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родители...или кто вы там! сколько еще раз можно говорить даже кричать!!! (и сколько детей еще (не дай Бог) должно погибнуть чтоб до вас упоротых дошло !!!! что надо окна и балконы сделать БЕЗОПАСНЫМИ (т.е. москитная сетка никого не удержит) даже если вы на секунду отвели глаза !!!!
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20.06.2021 09:12 Відповісти
Жесть, дай бог, чтоб все было хорошо с детьми
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20.06.2021 09:13 Відповісти
Вот родители олени...
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20.06.2021 09:15 Відповісти
Олени,лоси?А толку?Неужели наши инженеры не могут придумать такую антимоскитную сетку,которая удержит не то что ребенка,а и хозяйку,протирающую окно,или выпившего курильщика?Вот полно же безработных инженеров.Сколько детей бы спасли от травм...
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20.06.2021 10:13 Відповісти
Инженеры, мля, виноваты
Они-то могут, только это будет сильно дороже обычных и покупать их, ессно, будут единицы.
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20.06.2021 11:00 Відповісти
так один ребенок вьіпал из-за сетки, второй - нет. а у тебя только сетка втновата?
если уж на то пшло, то вообще дизайн окна менят нужно, собенно для школ и садов: окрьіваться должна только верхняя часть окна, а не правая или левая или все окно.
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20.06.2021 12:17 Відповісти
Так дешевле жеж! А сложную конструкцию с фрамугой под потолком или сложные дорогие противомоскитные конструкции покупать будуть ноль целых, хрен десятых покупателей
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20.06.2021 12:36 Відповісти
З другого поверху ... скоріше за все спроба втечі, а з дев'ятого - батькам треба гонади в двері, щоб слідкували за дитиною.
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20.06.2021 09:26 Відповісти
Що таке "гонади в двері"?
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20.06.2021 10:03 Відповісти
Гона́ды (половые железы, репродуктивные железы) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) органы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 животных , продуцирующие половые клетки - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0 гаметы . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0 Женские гонады называются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 яичниками , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86 мужские - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA семенниками .
Семенники - парные органы, расположенные у мужчин не в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC полости тела , а в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 мошонке .
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20.06.2021 12:44 Відповісти
Хай з дітками все буде добре.
Але дуже недбалі батьки.
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20.06.2021 09:30 Відповісти
нет у тех детей родитей - то какие то тупые твари...
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20.06.2021 09:33 Відповісти
Слава Богу, що діти живі.
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20.06.2021 09:37 Відповісти
За что "слава"-то? За жуткие психологические и физические травмы на всю жизнь?
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20.06.2021 12:38 Відповісти
Вывод напрашивается один:родаки-раздолбаи.Если стал родителем-сделай так,чтобы ЧП с ребенком физически и теоретически не смогло поизойти.Это газ,электрика,огонь и падения.Родителей этому надо учить.Маленькие могут что-то проглотить.Каждые новые родители учатся на своих ошибках.Последствия бывают очень жестоки.Никогда не останавливайтесь на 1м ребенке,минимум 2,а то и более.Тогда не будет так мучительно больно.У хорошего человека ,моего знакомого, было 2 прекрасных сына.Младшему было 18.Студент ,поссорился со своей девченкой и выпрыгнул из окна 10 этажа на смерть.Вывод- родители на смогли привить ему ценность жизни и воспитали эгоцентричным.Отец и мать в одночасье постарели на 20 лет.Радость навсегда исчезла из их жизни.Вот почему всегда больно слышать сводки с фронта.Погибают лучшие.А каково родным,близким?
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20.06.2021 10:20 Відповісти
Блин, пора уже уголовный закон ЗА НЕДОСМОТР за детьми вводить
В Австрии до 10 лет запрещено детям быть без присмотра старших на улице и дома - по закону родителей наказывают и даже судят . А штрафы в Австрии от 500 евро и до 3000 евро обычное явление
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20.06.2021 10:32 Відповісти
так є вже закон. просто його мало знають. як можна дотримуватись того, що у твоїй голові не існує?
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
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20.06.2021 12:20 Відповісти
Разница в том, что у нас есть множество хороших законов! Но! У них Законы исполняются и за нарушение - пожалте на лавочку к ответу(и есть кому пригласить)! А у нас - все и каждый кладут на них, даже если и не знают, что они есть!
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20.06.2021 12:44 Відповісти
Хотелось бы увидеть пару исполнений закона в действии . Хотя бы по этим родителям двух малышей .
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20.06.2021 14:07 Відповісти
загугли
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20.06.2021 14:08 Відповісти
Каждое лето читаю новости выпали дети с окна. Замок с тросом на окно стоит 150 грн. Что за беспечность.
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20.06.2021 10:50 Відповісти
а при чому тут замок і трос, коли діти випадають в момент провітрювання? ти пропонуєш жити у гробу і провітрювати помешкання? так можна від пилюки і плісняяви гигнуть. і ти знов будеш мудро винуватити інших.
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20.06.2021 12:22 Відповісти
Когда в окне фрамуга была под потолком никто не гнил и не задыхался! И вентиляция только через окно - это вообще звиздец!
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20.06.2021 12:47 Відповісти
розумні люди все давно придумали і створили тому живуть в безпеці і вікна у них на замку і в режимі провітрювання працюють.
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20.06.2021 12:52 Відповісти
ага, вікна по євростанарту, але випадають з них чомусь лише українські діти.
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20.06.2021 14:09 Відповісти
Моя бабуся : "Бог під дитятко завжди соломку стелить " ... Я би й засумнівався - таки правда .
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20.06.2021 12:10 Відповісти
вийшло, шо одній підстелив більше (деревом), а меншому - менше (тяжкий стан)
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20.06.2021 12:23 Відповісти
Ну з 2-го поверха ... ще якось ...
А з 9-го поверха - народилося у соротці
На Одещині двоє малюків випали з вікон квартир - із другого і дев'ятого поверхів, обоє вижили, - поліція - Цензор.НЕТ 1605
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20.06.2021 13:25 Відповісти
ЧИ БАТЬКАМ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПРОВОДИТИ КУРСИ ЩО СІТКИ НА

МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКНАХ НЕ ВИТРИМУЄ ВАГИ МАЛЯТ І ТОМУ ІЇ ТРЕБА

АРМУВАТИ ТОВСТИМ ПЛАСТИКОМ? Це по Україні коїться вже з того часу як з явились
м/п вікна, а люди нічого не запам ятовують.

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20.06.2021 12:49 Відповісти
а що із вчилками робити? скільки випадків освічується у змі про неадекватну поведуінку педкоронованих, а все рівно є нові і нові вчилки,що чудять не по дитячому. як на мене все із школи і йде. і вчилки і на курси підвищення кваліфікацій ходять, а все-рівно дурні як пробки і таких саме впускають. так чи буде толк від курсів батькам, які є продуктами такої школи?
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20.06.2021 14:12 Відповісти
Невже це так неймовірно важко? Разом з москітною сіткою ще й рабіцу натягнути.
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20.06.2021 15:37 Відповісти
Годину тому в Запоріжжі моя дружина врятувала сусідську дівчинку що на 5 поверсі стояла обпершись на сітку москітну, дитині 2+ роки. Фух... Нас трЯсе досить. Добре що з дитиною все ок.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663693280325707&id=100000552442435
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21.06.2021 00:46 Відповісти
 
 