На Одещині двоє малюків випали з вікон квартир - із другого і дев'ятого поверхів, обоє вижили, - поліція
В Одеській області дворічний хлопчик і чотирирічна дівчинка випали з вікон квартир на другому і дев'ятому поверхах. Обидва дивом вижили, зараз малюки перебувають в лікарні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, випадки сталися в різних населених пунктах регіону в суботу, 19 червня.
Як повідомили журналістам в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, дворічний хлопчик постраждав в передмісті обласного центру на території колишнього Біляївського району - він випав з вікна другого поверху.
"Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню доставлено дворічного хлопчика, який випав з вікна другого поверху", - повідомили в главку.
Попередньо встановлено, що мама дитини в цей час поралася на кухні, а хлопчик грав в кімнаті. Він заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Зараз малюк перебуває в реанімації, його стан лікарі оцінюють як важкий.
Чотирирічна дівчинка випала з балкона дев'ятого поверху багатоповерхівки на масиві Райдужному в передмісті Одеси, в Лиманці.
"За попередніми даними, вона грала на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном", - повідомили в поліції.
Співробітники Одеського районного управління поліції №2 з'ясовують повні обставини подій і вирішують питання про їх кваліфікації.
Правоохоронці також просять батьків, займаючись домашніми справами, не залишати малолітніх дітей без нагляду.
"Пильнуйте, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон і пам’ятайте, що москітні сітки не здатні витримати вагу дитини. Тільки ваша увага може запобігти трагедії", - зазначили в поліції.
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Они-то могут, только это будет сильно дороже обычных и покупать их, ессно, будут единицы.
если уж на то пшло, то вообще дизайн окна менят нужно, собенно для школ и садов: окрьіваться должна только верхняя часть окна, а не правая или левая или все окно.
Семенники - парные органы, расположенные у мужчин не в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC полости тела , а в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 мошонке .
Але дуже недбалі батьки.
В Австрии до 10 лет запрещено детям быть без присмотра старших на улице и дома - по закону родителей наказывают и даже судят . А штрафы в Австрии от 500 евро и до 3000 евро обычное явление
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
А з 9-го поверха - народилося у соротці
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКНАХ НЕ ВИТРИМУЄ ВАГИ МАЛЯТ І ТОМУ ІЇ ТРЕБА
АРМУВАТИ ТОВСТИМ ПЛАСТИКОМ? Це по Україні коїться вже з того часу як з явились
м/п вікна, а люди нічого не запам ятовують.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663693280325707&id=100000552442435