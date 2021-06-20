За вчора проти COVID-19 вакцинувалися майже 26 тисяч українців, першу дозу отримали вже 1 722 325 осіб

За минулу добу, 19 червня, в Україні зробили ще 25 603 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу вакцини від коронавируса отримали 21 616 осіб, другу - 3 987 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вчора вакцинацію населення проводили 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення і 46 центрів вакцинації. До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 715 211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

Також читайте: "Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах