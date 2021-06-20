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Новини Боротьба з коронавірусом
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За вчора проти COVID-19 вакцинувалися майже 26 тисяч українців, першу дозу отримали вже 1 722 325 осіб

За вчора проти COVID-19 вакцинувалися майже 26 тисяч українців, першу дозу отримали вже 1 722 325 осіб

За минулу добу, 19 червня, в Україні зробили ще 25 603 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу вакцини від коронавируса отримали 21 616 осіб, другу - 3 987 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вчора вакцинацію населення проводили 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення і 46 центрів вакцинації. До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 715 211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

Також читайте: "Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах

вакцина (4419) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
А чому не пишуть чим штрикнулися? Щоб не лякати? Не усякий шмурдяк визнають у Европі.
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20.06.2021 09:27
+1
если это coronavac то толку.
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20.06.2021 09:30
+1
Штрикаються щоб не захворіти на Ковід, а не для визнання Європою.
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20.06.2021 09:41
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А чому не пишуть чим штрикнулися? Щоб не лякати? Не усякий шмурдяк визнають у Европі.
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20.06.2021 09:27 Відповісти
Штрикаються щоб не захворіти на Ковід, а не для визнання Європою.
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20.06.2021 09:41 Відповісти
То зебвлоїд,він штрикається,щоб на полунички в Польщу пустили😉але дуже турбується про якість.
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20.06.2021 09:46 Відповісти
Ботяра под прокси - так вакцинирование шмурдяками типа ковишидлы, на которых Степашка нехило поднялся , дают низкий уровень защиты от ковида, как и не дают возможность выехать в страны ЕС.
В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
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20.06.2021 10:04 Відповісти
тут дивись https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
і тут дивись https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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20.06.2021 12:26 Відповісти
Осталось ещё 40 дней и вся Украина будет провакцинирована! подумал лекторства Зебобика
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20.06.2021 09:28 Відповісти
Лекторат
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20.06.2021 09:29 Відповісти
если это coronavac то толку.
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20.06.2021 09:30 Відповісти
Спіцаліст?
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20.06.2021 09:38 Відповісти
консультировался со специалистом. врачом - вирусологом, который прошел через все это, включая то что он также переболел короной.
У китайской вакцины нет доказанной еффективности, она очень низкая.
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20.06.2021 10:21 Відповісти
Ты определись: "у китайской вакцины нет доказанной еффективности", или "она очень низкая". Пока ты сам себе противоречишь.
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20.06.2021 10:55 Відповісти
здесь имеется ввиду достаточно еффективной.
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20.06.2021 15:43 Відповісти
Блин, недосмотрел, они отдельно считают полностью привитых и наполовину привитых. Был неправ.
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20.06.2021 09:56 Відповісти
З такими темпами років через п'ять закінчать...
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20.06.2021 10:01 Відповісти
За вчора проти COVID-19 вакцинувалися майже 26 тисяч українців, першу дозу отримали вже 1 722 325 осіб - Цензор.НЕТ 8866
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20.06.2021 10:02 Відповісти
Сдается мне, что колят они физраствор... Нормального Пфайзера нет.
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20.06.2021 10:04 Відповісти
После нормальной вакцины подымается температура, чего в нашем случае не наблюдается.
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20.06.2021 10:05 Відповісти
Шутка не моя...
Российские ученые изобрели... справку от короновируса.
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20.06.2021 10:30 Відповісти
После Файзера на следующий день слегка колбасит. Так что не надо свистеть.
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20.06.2021 10:59 Відповісти
Пардон, допустил неточность, должно быть =Пфайзера нет=. Есть только для избранных.
Для правильной вакцины реакция организма обязательно должна быть, вырабатываются антитела. Соронавак - фуфло.
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20.06.2021 11:45 Відповісти
 
 