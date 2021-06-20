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За вчора проти COVID-19 вакцинувалися майже 26 тисяч українців, першу дозу отримали вже 1 722 325 осіб
За минулу добу, 19 червня, в Україні зробили ще 25 603 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу вакцини від коронавируса отримали 21 616 осіб, другу - 3 987 українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Вчора вакцинацію населення проводили 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення і 46 центрів вакцинації. До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 715 211 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.
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В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
і тут дивись https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
У китайской вакцины нет доказанной еффективности, она очень низкая.
Российские ученые изобрели... справку от короновируса.
Для правильной вакцины реакция организма обязательно должна быть, вырабатываются антитела. Соронавак - фуфло.