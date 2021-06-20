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Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу
У зв'язку з аварією на водопровідній очисній станції окупованої Ялти, водопостачання здійснюється по окремих районах міста по дві години на добу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
"Час подачі води залежить від наповнення резервуарів чистої води, що забезпечують водопостачання окремих районів міста. Підвіз води буде здійснюватися водовозкою згідно із заявками протягом доби", - попереджає "міська влада" з посиланням на "Водоканал ПБК".
Топ коментарі
+31 саша паламарчук
показати весь коментар20.06.2021 09:51
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.06.2021 09:54
+20 Гыг с Вами
показати весь коментар20.06.2021 10:12
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Ялта вчера
Почему госдура не приняла в срочном порядке закон о принудительном туристическом труде? Лазят, мешают... лопату в руки и греби, турЫст!
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Купил мерс - и в Ялту))
ну а так ИЗ Ялты проводил Крым
ции татар кого и откуда туда завозили... МММММ ??? или сам из тех же ??? ста лет не прош
ло как лаптеногих завозили как скотину в Крым после войны и донбасс после голодомора....
щих это людей особенно татар ??? кто ввёл понятие "нароткрыма" и кто они такие на самом
деле ??? чей нарот оккупировал Крым и потом поехал воевать новососию ??? а 7 лет назад
все тугаменты по которым там можно было оставаться и поселяться были вытерты об анус
всемогущественного *****...... так что перепись кто там реально получит украинское граж-
данство будет с чистого листа ну а там не обессудте.....
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?" (с)
парк порубілі - накрило водой
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Кореиз
тут жуть жуткая
Аксенов бродит-спасает
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https://www.instagram.com/p/CQS7Zcgp293/
сапожки первому положены с кракадиловой кожи и со шпорами золотыми а то както уж
больно скромновато.... как то не камильфо.....
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💙💛❤️
а главное на шару.
жалобу в УЕФА немедленно, бо они там еще шо та за ***** пели.
накамлать несколька лет тому взад..
"скоро сказка сказывается,
но не скоро дело делается"
забыли ,что любой приговор действует не сразу
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Ров с крокодилами!
Все библейские казни в одном флаконе!
Тут видео прикольное Ялта
https://www.instagram.com/p/CQVOyH2JEIX/
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Крымского оптимизма пост
Засуха.
Эпидемия.
Потоп.
Следом землетрясение?
Раз в 100 лет, последнее было в 1927.
Есть вода - тоже плохо, не понять людей.