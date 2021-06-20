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Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу

Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу

У зв'язку з аварією на водопровідній очисній станції окупованої Ялти, водопостачання здійснюється по окремих районах міста по дві години на добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

"Час подачі води залежить від наповнення резервуарів чистої води, що забезпечують водопостачання окремих районів міста. Підвіз води буде здійснюватися водовозкою згідно із заявками протягом доби", - попереджає "міська влада" з посиланням на "Водоканал ПБК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас все гаразд, тільки крокодили гуляють": В окупованій Ялті затопило крокоділяріум. ВIДЕО

повінь (172) Ялта (103)


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Топ коментарі
+31
вам мало води?
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20.06.2021 09:51
+27
от балувані )))) все на так...)))
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20.06.2021 09:54
+20
Ее вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?" (с)
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20.06.2021 10:12
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вам мало води?
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20.06.2021 09:51 Відповісти
от балувані )))) все на так...)))
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20.06.2021 09:54 Відповісти
Та коли ж вони вже нап"ються!
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20.06.2021 09:57 Відповісти
Жителям отдельных районов оккупированной Ялты подают воду по два часа в сутки - Цензор.НЕТ 8701
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20.06.2021 10:05 Відповісти
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20.06.2021 10:41 Відповісти
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Ялта вчера
Почему госдура не приняла в срочном порядке закон о принудительном туристическом труде? Лазят, мешают... лопату в руки и греби, турЫст!

Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 508
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20.06.2021 11:18 Відповісти
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Купил мерс - и в Ялту))
ну а так ИЗ Ялты проводил Крым

Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 6253
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20.06.2021 11:30 Відповісти
Вам же сказали, что это зависит от наполнения резервуара чистой воды! А пока вся эта срань не стекла в водохранилище она чистой не станет, а вот как только туда попадет сразу очистится и ее можно будет пить ведрами
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20.06.2021 14:28 Відповісти
Хай їм там відра видадуть,чи їм там ще води мало😂
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20.06.2021 09:52 Відповісти
Шо там вёдра. Им крокодилов выдали!!!

Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 4034
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20.06.2021 10:52 Відповісти
😁👍
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20.06.2021 10:54 Відповісти
єто всо биндеры затопили
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20.06.2021 09:52 Відповісти
Та да...но камней с неба нет,так что пока так.
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20.06.2021 09:59 Відповісти
ох ти ж бозє ти моє! окупантів тобі шкода? то звіздуй до них.
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20.06.2021 10:08 Відповісти
та то крысчанин .он и так у них...пособник
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20.06.2021 10:14 Відповісти
ты точно знаешь историю послевоенного Крыма ??? сколько там оставалось после депорта-
ции татар кого и откуда туда завозили... МММММ ??? или сам из тех же ??? ста лет не прош
ло как лаптеногих завозили как скотину в Крым после войны и донбасс после голодомора....
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20.06.2021 10:38 Відповісти
кто ходил на рифирендум, прессовал и даже убивал патриотически настроенных не скрываю
щих это людей особенно татар ??? кто ввёл понятие "нароткрыма" и кто они такие на самом
деле ??? чей нарот оккупировал Крым и потом поехал воевать новососию ??? а 7 лет назад
все тугаменты по которым там можно было оставаться и поселяться были вытерты об анус
всемогущественного *****...... так что перепись кто там реально получит украинское граж-
данство будет с чистого листа ну а там не обессудте.....
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20.06.2021 11:49 Відповісти
люди там далеко не наши,товарищ,кроме татар людей там очень и очень немного..
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20.06.2021 10:40 Відповісти
нарот крыма страдает нарот дамбаса страдает кто виноват не вопрос.......
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20.06.2021 10:46 Відповісти
я тобі більше скажу, в мене до бувших 73% ненависть як і до крисчан які підтримали окупантів та кацапів.
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20.06.2021 11:03 Відповісти
ще побачимо ху із ху
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20.06.2021 11:20 Відповісти
тварь конченная
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20.06.2021 16:07 Відповісти
Дуже приємно тварь конченная, а я Олександр Іванович.
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21.06.2021 07:55 Відповісти
таганрог тоже Украина, но живут там не люди, так же как и во всей Расее, если что.
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20.06.2021 10:07 Відповісти
болван у нас в посёлке полный порядок. Наводи его в своей голове.
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20.06.2021 12:02 Відповісти
Ее вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, че там у хохлов?" (с)
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20.06.2021 10:12 Відповісти
в паркє Чаїр распускаюцца рози...
парк порубілі - накрило водой

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https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim RoksolanaKrim @RoksolanaKrim

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Кореиз
тут жуть жуткая
Аксенов бродит-спасает

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https://www.instagram.com/p/CQS7Zcgp293/
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20.06.2021 11:27 Відповісти
чудненько... оказаолось шо Бог тоже фошизд потому что фошыздам помогает.... а вот
сапожки первому положены с кракадиловой кожи и со шпорами золотыми а то както уж
больно скромновато.... как то не камильфо.....
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20.06.2021 11:53 Відповісти
ага, Борис Бабін уже розписав механізм змивання кримського мотлоху ру
https://m.facebook.com/borys.babin/posts/10226132253790856?__cft__%5B0%5D=AZWUdyAl6gALL8yGh9y2agsMFrWZeaZA-g-9zOksqqOZgTZOcb9VKCvxkHWKuy1FqC-bTHZ1xlfNi4Bqa4La12gDMZysphtRQOFToFadpwsWtdjgXhVJt1i74EVlNPDBqm8amPQ7d9GA0LBCqfUx0vqmd2YgIT8gZFXyTc1WOPUI5w&__tn__=R%5D-R
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20.06.2021 19:46 Відповісти
Крим - Україна , 100% . Але крисчанє ( крім татар ) не українці . Морячка пам'ятаєш ? .
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20.06.2021 10:16 Відповісти
Они не справляются с тем, что у них есть. О какой подаче воды из Украины вообще может идти речь?
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20.06.2021 09:57 Відповісти
З Святом Трійці, любі бандерівці!
💙💛❤️
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20.06.2021 09:58 Відповісти
разделить те 2 часа на 20 раз по 6 минут - шо бы ротами к крану присохли в ожидании струи.
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20.06.2021 10:01 Відповісти
А казали ж, будьте обережними зі своїми бажаннями. Хотіли води - отримали... Далі каміння?
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20.06.2021 10:06 Відповісти
Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 7997
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20.06.2021 11:31 Відповісти
а почему позавчера не запаслись? воды ведь было дохренище, прям под подъезами.

а главное на шару.
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20.06.2021 10:11 Відповісти
чисто фашиздское наводнение без воды с особым биндеровским цинизмом...
жалобу в УЕФА немедленно, бо они там еще шо та за ***** пели.
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20.06.2021 10:13 Відповісти
Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 7747особий цинізм - вимагати дотримання прав від окупантів
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20.06.2021 11:22 Відповісти
СОС от планеты Шелезяка У нас эпидемия , помогите , кто может ! Кто может - помогите (с)
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20.06.2021 12:35 Відповісти
Помнитца-калдуна с Зимбабвы приглашали дожди
накамлать несколька лет тому взад..
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20.06.2021 10:14 Відповісти
тот оправдал надежды
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20.06.2021 10:15 Відповісти
ну да...
"скоро сказка сказывается,
но не скоро дело делается"
забыли ,что любой приговор действует не сразу
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20.06.2021 10:31 Відповісти
поляки красавцы - примерно так и нужно вертерь всю ету португало-испанскую, суетящуюся под ногами, шелупонь!
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20.06.2021 10:29 Відповісти
поляки и правда красавцы,а шелупонь там одна - в группе В под ногами путается..
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20.06.2021 10:44 Відповісти
ну шо касабы вашу воду продают Украине..... но вы держитесь.... такнадо
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20.06.2021 10:33 Відповісти
Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 4310
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20.06.2021 10:39 Відповісти
бойся желаний в злобе говоримых)))
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20.06.2021 10:47 Відповісти
Так получается, что это Гоблин крокодилов на руссоМЧСников ловил?
Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 7620
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20.06.2021 11:01 Відповісти
Дед Мазай и зайцы
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20.06.2021 11:05 Відповісти
Скорее, Герасим...
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20.06.2021 11:08 Відповісти
три часа читаю Муму , пока ни одной Коровы
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20.06.2021 11:10 Відповісти
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Ров с крокодилами!
Все библейские казни в одном флаконе!
Тут видео прикольное Ялта
https://www.instagram.com/p/CQVOyH2JEIX/

Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 3854
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20.06.2021 11:28 Відповісти
Разбившийся самолет в Кузбассе принадлежал военным
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20.06.2021 11:04 Відповісти
В Белом доме сообщили о смерти одного из собак Джо Байдена, немецкой овчарки Чемпа, который прожил с семьей Байденов 13 лет.
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20.06.2021 11:08 Відповісти
У Меня тоже Джек овчар прожил 13 лет
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20.06.2021 11:09 Відповісти
Та похер.
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20.06.2021 11:28 Відповісти
А ЧОМУ ТАК ЧАСТО , ТАК І РОЗБАЛУВАТИ МОЖНА .
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20.06.2021 11:29 Відповісти
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Крымского оптимизма пост
Засуха.
Эпидемия.
Потоп.
Следом землетрясение?
Раз в 100 лет, последнее было в 1927.
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20.06.2021 11:33 Відповісти
А у меня нормально - вода всегда течет. Не понимаю, им воды не хватает? Так пусть вино пьют...
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20.06.2021 11:41 Відповісти
Сухой корм для крокодильчиков пусть не забудут.
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20.06.2021 11:43 Відповісти
Нет воды - плохо.
Есть вода - тоже плохо, не понять людей.
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20.06.2021 11:44 Відповісти
Сиволапые сами не знают шо они хотят. То им много воды , то мало....
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20.06.2021 11:45 Відповісти
ничего , крокодилы проголодаются и лаптей начнут кушать
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20.06.2021 11:50 Відповісти
Все єто фигня! А вот то, что некоторьім из них счастье в виде олгожданньіх камней с неба привалило, єто класс и єто радует!
Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 7228
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20.06.2021 12:07 Відповісти
Не забагато отого криса на сайті? Чекають мої співчуття? Не дочекаються!
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20.06.2021 12:09 Відповісти
Їм ще води мало???
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20.06.2021 13:37 Відповісти
Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу - Цензор.НЕТ 9960
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20.06.2021 16:41 Відповісти
 
 