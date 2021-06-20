Жителям окремих районів окупованої Ялти подають воду по дві години на добу

У зв'язку з аварією на водопровідній очисній станції окупованої Ялти, водопостачання здійснюється по окремих районах міста по дві години на добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

"Час подачі води залежить від наповнення резервуарів чистої води, що забезпечують водопостачання окремих районів міста. Підвіз води буде здійснюватися водовозкою згідно із заявками протягом доби", - попереджає "міська влада" з посиланням на "Водоканал ПБК".

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