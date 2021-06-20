Помер український блогер і письменник, військовий парамедик Святослав Носов, відомий як Gorky Look

Помер український блогер і письменник, військовий парамедик Святослав Носов (Волков), більш відомий під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).

Як передає Цензор.НЕТ, про смерть блогера повідомляють в соцмережах люди, з якими він був знайомий.

За даними волонтера Миколи Будерацького, у блогера відмовили нирки. Точна інформація про причини смерті невідома.

Український телеведучий Андрій Булгаров зазначив, що "наче ще вчора спілкувався з людиною, ще вчора домовлялися про зустріч, а тепер його немає".

"Горький Лук віддав себе без залишку. До нього по-різному можна ставитися як до людини, але в своїх текстах він був генієм. Власне тільки тексти і залишилися, слава Всевишньому. Чимало, але все одно недостатньо", - додав Булгаров.

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У коментарях до посту телеведучого користувачі писали, що блогер важко переніс коронавірусну інфекцію. Булгаров підтвердив. За його даними, Носов помер в лікарні.





Як пише liga.net, Волков були філологом за освітою, викладав в школі.

Він став відомим після того, як в 2014 році завів сатиричний блог на платформі Живого журналу, де в іронічній формі висміював відсталість "русского мира". Всього за кілька місяців проєкт вийшов в топи блогів, новин і оглядів, збираючи рекордну кількість переглядів і коментарів.

У 2015 році вийшла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написана на основі постів у ЖЖ. Перший тираж був розкуплений ще до надходження в продаж.