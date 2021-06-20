УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7254 відвідувача онлайн
Новини
7 920 84

Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію

Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів.

"Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", -сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на висновок Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну повідомляли, що на організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 мільйона гривень.

День Незалежності (701) Мінфін (3632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Все как обычно, валим все в один котел, с которого легче потом разворовывать. Как с антиковидным фондом
показати весь коментар
20.06.2021 11:30
+21
строительство и модернизацию чего?
какое отношение аэропорты и трасса имеют к празднованию 30-ти летия?
опять врут зеленые шмаркли... как же это все уже достало
показати весь коментар
20.06.2021 11:55
+16
Тобто розпилюєм гроші з озброєння армії, з ракетних комплексів, "Стугни" і тому подібне!!!! МОЛОДЦІ!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2021 11:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все как обычно, валим все в один котел, с которого легче потом разворовывать. Как с антиковидным фондом
показати весь коментар
20.06.2021 11:30 Відповісти
Что то я тож так подумал. А покажите пожалуйста первичные документы, что, куда и сколько. Да и ещё странно, что в субботу разместили новость. У них там что, шестидневка?
показати весь коментар
20.06.2021 11:36 Відповісти
Воруют.Некогда отдыхать.
показати весь коментар
20.06.2021 11:49 Відповісти
Стройка - хорошая вещь для зеко.
Да и зебилам хуже не будет))
показати весь коментар
20.06.2021 11:35 Відповісти
Ворюги ЗЕленые.
показати весь коментар
20.06.2021 11:35 Відповісти
А про 5.5 это было чтобы верещук Байдена не поняла!
показати весь коментар
20.06.2021 11:36 Відповісти
А воно взагалі щось розуміє?????
показати весь коментар
20.06.2021 11:38 Відповісти
Оно ничего не понимает, но "новые лица" этого не знают!
показати весь коментар
20.06.2021 11:41 Відповісти
Тобто розпилюєм гроші з озброєння армії, з ракетних комплексів, "Стугни" і тому подібне!!!! МОЛОДЦІ!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2021 11:36 Відповісти
Кінець червня, а оборонний бюджет 2021 не затверджений.
показати весь коментар
20.06.2021 12:07 Відповісти
витратять 100 вкрадуть 5000
показати весь коментар
20.06.2021 11:38 Відповісти
Посетитель в кафе сначала заказал булочку, но потом передумал и обменял её на чашку кофе. Когда он допил кофе и направился к выходу, не заплатив, к нему подбежал официант:
- Вы не заплатили за кофе!
- Но я же взял его за счет того, что не съел булочку.
- Так ведь вы и за булочку не заплатили!
- Так я же её и не съел.
показати весь коментар
20.06.2021 11:40 Відповісти
Кто-нибудь, приведите Зеленского в чувство. Попытайтесь ему объяснить, что в стране - война. И нужны новейшие вооружения, средства ПВО, боепрпасы, беспилотники, киберзащита всех важнейших отраслей, вакцинация и многое другое.... А не вылизывание аэропортов, запуск скоростных малодоступных поездов и многое другое....
показати весь коментар
20.06.2021 11:41 Відповісти
хто це здатен зробити?
Нє, йому в FВ написати можна - але ж він не звертає уваги навіть на передбачені законодавством петиції!
показати весь коментар
20.06.2021 11:51 Відповісти
Вы абсолютно правы . Я много чего писал ему в ФБ, но был забанен кацапскими модераторами за проклятия кремлёвской крысе и прочую горькую правду... Поэтому , писать каломойской кукле не имею возможности. Он от меня отдыхает.... Но, я ищу варианты и способы.....
показати весь коментар
20.06.2021 12:05 Відповісти
Но, я ищу варианты и способы..... волшебный пэндэль мб?
показати весь коментар
20.06.2021 12:45 Відповісти
Співчуваю, друже ! Мене ці рускі свині, що контролюють ФБ, систематичноо блокують на місяць. Вже назбиралось дев"ять місяців. Ця паскуда ніби змагання зі мною веде. Для мене Фейсбук став не потрібним і я вийшов з нього.
показати весь коментар
20.06.2021 13:15 Відповісти
объяснять что-либо этой земрази - бесполезно.
а пендель давать нужно 73 идиотам
показати весь коментар
20.06.2021 17:07 Відповісти
***
- официант, рассчитайте нас пожалуйста... побыстрее..
- с удовольствием... значит так :два кофе по 40 уже 120, два эклера по 30 и кексик за столько же, еще 120, итого - 250...
- да? (достает калькулятор) и как же у вас так выходит?
- ну... значит... не выходит
показати весь коментар
20.06.2021 11:46 Відповісти
Модернізують вагон для трубадурів. зайчиків та інших сердючок.
показати весь коментар
20.06.2021 11:49 Відповісти
Типа выкрутились,построим дорогу к тридцатилетию,аэропорт к сорокалетию,больницу к пятидесятилетию,а нормальную страну к столетнему юбилею.
показати весь коментар
20.06.2021 11:51 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
показати весь коментар
20.06.2021 11:53 Відповісти
бо мізків не має
показати весь коментар
20.06.2021 11:59 Відповісти
Совісті. Мізків на вкрасти в "турборежимі" і збрехами, у них вистачає.
показати весь коментар
20.06.2021 12:07 Відповісти
строительство и модернизацию чего?
какое отношение аэропорты и трасса имеют к празднованию 30-ти летия?
опять врут зеленые шмаркли... как же это все уже достало
показати весь коментар
20.06.2021 11:55 Відповісти
Ну так оно как то связало ковидфонд и онкобольных с дорогами и авякяновскими чертями...
показати весь коментар
20.06.2021 13:10 Відповісти
одним предложением это звучит так: скомуниздим очень много...
показати весь коментар
20.06.2021 11:56 Відповісти
Праздничные торжества-всё как любит наш **********.Ожидаем яркого шоу с Сердючкой и зайцами.Про то что идет война не будем упоминать,что бы Бубочка не расстроился.
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 9387

Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 1532
показати весь коментар
20.06.2021 11:58 Відповісти
МОРДАнизацию..
Не лусне??
показати весь коментар
20.06.2021 12:00 Відповісти
Це якби я пішов купувати хліб, а крім цього, купив по дорозі автівку.
показати весь коментар
20.06.2021 12:01 Відповісти
А почему нет?Или "наши люди за хлебом на автівках не ездят?"И если к магазину нет дороги,почему ее не построить?Приземленно мыслите,нет фантазии и размаха мысли.Вот у нас в Виннице,под вывеской реконструкции АЛЛЕИ по ул.Баженова,втюхивают девятиэтажку между двумя уже построенными домами...Вот где мысль.А вы в магазин за хлебом ,пешком...
показати весь коментар
21.06.2021 07:21 Відповісти


Наші автолюбителі кажуть, що у туалет на автівці їздять.
показати весь коментар
21.06.2021 10:22 Відповісти
В том институте, где петухович и его енакиевская братва учились воровать деньги из бюджета, квартал95 преподавал. По-другому я не могу объяснить гигантские масштабы разворовывания бюджета зе-командой.
показати весь коментар
20.06.2021 12:02 Відповісти
Все намного проще и одновременно намного сложнее))) "Квартал" это выходцы из "простого" народа привыкшего воровать, все что плохо лежит) И при этом не несущего никакой материальной ответственности) Все это всегда перекрывали другие, естественно не забывающие и про себя))) И вот эти "простые" всегда считали, что те кто наверху, воруют по той же схеме) И вот они добрались до своих грез))))
показати весь коментар
21.06.2021 02:01 Відповісти
если новось шокируев всех и минфин тут же обьясняеться значить полнейший перебор и зашквар. сейчас найдут кто слил инфу и поставят раком. не тех кто украдет, а того кто слил.

А КАКАЯ РАЗНИЦА?

коррупция побеждена. и как понять что хотят сказать америкоси?
показати весь коментар
20.06.2021 12:03 Відповісти
и ничего что уволенный Степанов клянчил зимой как раз такую же сумму на вакцину
показати весь коментар
20.06.2021 12:07 Відповісти
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 8022
показати весь коментар
20.06.2021 12:07 Відповісти
отлично сказано !!!
показати весь коментар
20.06.2021 12:44 Відповісти
Дивно, що там у переліку Вінниця .... Тамтешній аеропорт здатний приймати літаки НАТО, що вже і було. https://postimg.cc/VrsZyKf7

Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 2827
показати весь коментар
20.06.2021 12:59 Відповісти
я понимаю, модернезировать танки ракеты самалеты беспилотники и вообще оружие.
а что модернизируеться и строиться для празднований?
показати весь коментар
20.06.2021 12:09 Відповісти
еропорты самолёт летит кварталь 95 пердит кошевой башкой юзику в зад залез
показати весь коментар
20.06.2021 12:18 Відповісти
экономика в жопе и воровство их жадное не остановить! на любой фигне найдут способ, как отмыть бабки и своровать. Украину никуда не возьмут, не в НАТО, не в ЕС, пока в стране воровство такое, что страна в нищите. Кому такие страны надо - нищие??? и все пропитано гнилью обворовывания государства. пол страны уехало от этой гнили и нищета будет усиливаться, пока народ будет это терпеть. 1% ворья будет богатеть, а 99% народа будет нищать! А война помогает им воровать и прикрываться войной, чтобы не мешали воровать. Путин этого ворья лучший союзник!
показати весь коментар
20.06.2021 12:10 Відповісти
на самом деле расися им не союзник и не крыша они её боятся а спасает их суверинитет
Украины и 73% долбо_бов..........
показати весь коментар
20.06.2021 12:49 Відповісти
" Західний цивілізаційний вибір." https://www.youtube.com/watch?v=vdXkNvl2Zk4
показати весь коментар
20.06.2021 12:13 Відповісти
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 6228
показати весь коментар
20.06.2021 12:20 Відповісти
Нафік нам хліб, зрєліщо давай!!(пєнси)
показати весь коментар
20.06.2021 12:20 Відповісти
А аэропорты зачем к дню Независимомти модернизировать? Ожидаенся огромный наплыв готей?
А охмадет каким боком к празднику?
показати весь коментар
20.06.2021 12:25 Відповісти
Мы выделяет 1 трлр. гривен на производство ракет, из них 100 млрд. на обеспеченя РНБО, 600 млрд. строительства дорог, качель и каруселей, 200 млрд. на соцопросы, 99 млрд. на закупку ручек в ОПу, это так стоит понимать выделения 5,5 млрд. на празднование праздника, но из низ 5,4 на стройку разных обьектов? Как это сочетается?
показати весь коментар
20.06.2021 12:26 Відповісти
по сравнению с апетитом моняшоблы, яник и порох отдихают и курят бамбук.
показати весь коментар
20.06.2021 12:27 Відповісти
велике крадівництво
показати весь коментар
20.06.2021 12:27 Відповісти
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 483
показати весь коментар
20.06.2021 12:30 Відповісти
А потом удивляются почему их в НАТО не берут и "не понимают" о какой коррупции Байден говорит.
И о военной помощи Америки - если американцы сообразят, что сумму, которую они выделиили для военной помощи Украине на год зелёное дерьмо выкинуло на 1 день гулянки - могут и не дать больше помощи.
показати весь коментар
20.06.2021 12:32 Відповісти
Создается впечатление, что этой вчерашней новостью в 5,4 млрд. был просто пробой на вшивость. А сегодня поняли, что народу становится многое не понятно, как и депутату И.Верещук. Ну причем здесь строительство аэропортов к 30-летию Независимости? Что СССР продолжается и страна развивается к каким-то датам? Из моих наблюдений и общений ясно, что большинству украинцев, особенно большинству с пенсиями до 2000 грн. вообще не нравятся все эти праздниковые пышности. Неужели нельзя все это уместить в более скромные мероприятия? Не до гулек сегодня - если есть у государства лишние деньги, так зачем тогда увеличивают тарифы ЖКХ или на проезд в транспорте, зачем решили залезть в карман людей с "нулевой декларацией", обворованных кучкой проходимцев, которые на основании фиктивных деклараций, вывезли из Украины миллиардные в долларах состояния? Верните публично хотя бы для начала часть этого наворованного, а потом обращайтесь к народу с предложением поделиться своими крохами из-под матраса
показати весь коментар
20.06.2021 12:32 Відповісти
Объяснение Минфина еще круче вчерашней новости.

Т.е. 5,5 ярдов вобще незнамо на что снова распилят.
показати весь коментар
20.06.2021 12:42 Відповісти
Деньги в тумбочке?
показати весь коментар
20.06.2021 12:43 Відповісти
как гаварила галабародька - пи**дят и п**дят !!!
(с разными ударениями и значениями в этом слове)))
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 6033

классика из классика от классика зелебобов...
показати весь коментар
20.06.2021 12:47 Відповісти
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 4521
показати весь коментар
20.06.2021 12:59 Відповісти
Это с учетом шашлыков?
показати весь коментар
20.06.2021 13:01 Відповісти
Але без шаурми...
показати весь коментар
20.06.2021 13:13 Відповісти
Яким чином Охмадет, чи аеропорти, до святкування Дня Незалежності???
А давайте мені на дачі фонтан збудуємо, до Дня Незалежності. Знайде бубочка гроші у бюджеті???
показати весь коментар
20.06.2021 13:06 Відповісти
А тим часом .
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 4398 .
показати весь коментар
20.06.2021 13:07 Відповісти
а до речі...вчора глянув на ціну буряку у АТБ...так протер окуляри бо - 43 грн з копійками???
це шо таке? люта зима тепер чи що???? 43 грн за кіло??? буряку???
показати весь коментар
20.06.2021 13:56 Відповісти
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 329. .
показати весь коментар
20.06.2021 14:05 Відповісти
Бо молодий, та зелений. Теж в а..і.
показати весь коментар
20.06.2021 20:02 Відповісти
та шось я не пригадаю щоби він і зелений так коштував... ну 10..ну навіть 15...ну не 43 !!!
показати весь коментар
20.06.2021 20:09 Відповісти
С поля забирают по 10)
показати весь коментар
21.06.2021 02:20 Відповісти
да уж.. в Трускавце на курсах пА Икономике их правдиво врать так и не научили...
показати весь коментар
20.06.2021 13:09 Відповісти
Справа в тому, що 73-м відсоткам не дуже й складно набрехати - вони множення з додаванням так само плутають, як презєрвадєнт...
показати весь коментар
20.06.2021 13:16 Відповісти
Так грають в наперстки
показати весь коментар
20.06.2021 13:43 Відповісти
Тупая отмазка... Не настолько они тупые, чтоб не понимать, що такое "нецелевое использование бюджетных средств" и к каким последствиям оно может привести. Рассчитано на некомпетентность основной массы населения и круговою поруку властьпридержащих
показати весь коментар
20.06.2021 13:43 Відповісти
круговую
показати весь коментар
20.06.2021 13:44 Відповісти
З виділених 5.4 млрд, 100 мільйонів витратять на річницю Незалежності, решту Зеленський з бандою вкрадуть. Кому що не ясно?
показати весь коментар
20.06.2021 13:45 Відповісти
Треба ще сказати, що за 2 місяці, що залишилось до дня Незалежності, ніякого будівництва чи модернізації ніякого аеропорту виконати фізично неможливо. Підготовка завдань на проектування, технічних умов і т.д. - від 1 місяця. Розробка стадії "проект" - не менше 2 місяців. Потім - погодження зі службами аеропорту (їх більше десятка), експертиза (державні об'єкти з обов'язковими кошторисами проходять держекспертизу від 2-3 місяців мінімум), проведення тендорів, розробка робочої документацї, вибір підрядників, закупівля обладнання і матеріалів, і тільки потім - саме будівництво, монтаж і налаштування обладнання. ЦЕ усе робиться роками, а не за 2 місяці. Наприклад добудова одного гейту в існуючому терміналі аеропорту - це цілий рік від завдання на проектування до здачі гейта в експлуатацію. А аферисти з ОП на чолі з клоуном Зеленським можуть і далі садити дерева мільярдами.

Скоріше за все, будуть покрашені бордюри біля аеропортів, і на це спишуть 5.4 млрд.
показати весь коментар
20.06.2021 14:03 Відповісти
20.‎06.‎2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины на самом деле составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
показати весь коментар
20.06.2021 14:11 Відповісти
это чистая коррупция по-зеленому)
показати весь коментар
20.06.2021 15:39 Відповісти
Все правильно: 100 млн гривен потратят, а сумма 5,4 млрд. грн. предназначена для разворовывания.
показати весь коментар
20.06.2021 15:50 Відповісти
волюнтаризм чистої води
показати весь коментар
20.06.2021 17:41 Відповісти
Независимость от чего? Независимость это в Польше, в Литве, в Эстонии и даже в Латвии. А в Украине где? ахметов, фирташ, медведчук и тд и тп... Вот и вся "независимость".
показати весь коментар
20.06.2021 18:01 Відповісти
От вас, козломордых, независимость... От вас... Как же вас бесит одно это слово)))
показати весь коментар
21.06.2021 02:24 Відповісти
завершение - бровки покрасить в белый... А почему же у этих объектов стартовой сметы нехватило?
показати весь коментар
21.06.2021 08:44 Відповісти
Не смотрел в прошлом году и в этом тоже не буду смотреть этот цырк ШАПИТО!
показати весь коментар
21.06.2021 09:13 Відповісти
 
 