Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів.

"Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", -сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на висновок Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну повідомляли, що на організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 мільйона гривень.