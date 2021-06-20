Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію
План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
Зазначається, що прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів.
"Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.
Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", -сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на висновок Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну повідомляли, що на організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 мільйона гривень.
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Да и зебилам хуже не будет))
- Вы не заплатили за кофе!
- Но я же взял его за счет того, что не съел булочку.
- Так ведь вы и за булочку не заплатили!
- Так я же её и не съел.
Нє, йому в FВ написати можна - але ж він не звертає уваги навіть на передбачені законодавством петиції!
а пендель давать нужно 73 идиотам
- официант, рассчитайте нас пожалуйста... побыстрее..
- с удовольствием... значит так :два кофе по 40 уже 120, два эклера по 30 и кексик за столько же, еще 120, итого - 250...
- да? (достает калькулятор) и как же у вас так выходит?
- ну... значит... не выходит
какое отношение аэропорты и трасса имеют к празднованию 30-ти летия?
опять врут зеленые шмаркли... как же это все уже достало
Не лусне??
Наші автолюбителі кажуть, що у туалет на автівці їздять.
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
коррупция побеждена. и как понять что хотят сказать америкоси?
а что модернизируеться и строиться для празднований?
Украины и 73% долбо_бов..........
А охмадет каким боком к празднику?
И о военной помощи Америки - если американцы сообразят, что сумму, которую они выделиили для военной помощи Украине на год зелёное дерьмо выкинуло на 1 день гулянки - могут и не дать больше помощи.
Т.е. 5,5 ярдов вобще незнамо на что снова распилят.
(с разными ударениями и значениями в этом слове)))
классика из классика от классика зелебобов...
А давайте мені на дачі фонтан збудуємо, до Дня Незалежності. Знайде бубочка гроші у бюджеті???
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це шо таке? люта зима тепер чи що???? 43 грн за кіло??? буряку???
Скоріше за все, будуть покрашені бордюри біля аеропортів, і на це спишуть 5.4 млрд.