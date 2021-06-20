"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято

Створення гідних умов праці для медичних працівників має стати пріоритетом для країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму привітанні, опублікованому на сторінці в фейсбуці.

"Колеги, кожен із вас заслуговує на найкращі слова подяки за щоденну працю!

(...)

Маю надію, що створення гідних умов праці медичних працівників буде пріоритетом для країни", - написав Ляшко.

Він нагадав, що Президент встановив новий орієнтир для рівня оплати праці - не менше 13 500 для медсестринських професій і 20000 гривень для лікарів.

"Моє завдання зробити все можливе, шоб цей рівень був досягнутий якомога скоріше! Гідні умови праці це не лише достойна зарплата та соціальні гарантії, це створення можливостей для реалізації, робота в сучасних закладах, за новітніми методиками та на передовому обладнанні.

(...)

Перший наш крок для змін - запуск лікарень нового, європейського формату. Ми хочемо досягнути повного переосмислення поняття лікарні, яка буде однаково комфортна як для пацієнта, так і для лікаря.

(...)

З надією та впевненістю, що все заплановане буде реалізоване. Із професійним святом, колеги! Міцного здоров'я та добробуту вашим родинам!" - йдеться в привітанні.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українських лікарів і медичних працівників з їх професійним святом, закликавши українців подякувати медикам за порятунок людських життів.

​​"Довгі вихідні – майже як маленька відпустка. Сьогодні відзначається свято Трійці, і додається ще один вихідний у понеділок. Часу достатньо, щоб поспілкуватися з рідними та друзями. Часу достатньо, щоб помандрувати Україною. Часу достатньо, щоб просто добре відпочити.



А також більш ніж достатньо, щоб подякувати тим, хто насправді забезпечує нам цей час. Хто дбає про наше здоров'я та вміє повернути наші сили.



Подякувати нашим справжнім героям, які вже вміють стримувати і пандемію та роблять усе можливе й неможливе 7 днів на тиждень та 24 години на добу, щоб українці могли нормально жити, добре працювати та ще краще відпочивати", - написав Зеленський в своєму телеграм-каналі в неділю.

"Тому сьогодні наша найбільша подяка – лікарям, медичним сестрам і всім тим, хто працює в медичній галузі України. У їхнє професійне свято, яке цього року дуже символічно збіглося з Трійцею.



Впевнений, що більшості з нас є кому в цей день сказати теплі слова – своєму лікарю чи просто тим, хто колись допоміг. Обов'язково знайдіть час і для цього. Навіть якщо у вас немає зараз їхніх контактів, зробіть це хоча б подумки. Бо де б іще ми взяли цей час, якби не вони?



Зі святом!"

Також привітав медиків і спікер ВР Дмитро Разумков.

"Медики - справжні герої сучасності. Попри всі виклики вони продовжують боротися за кожне людське життя. Настільки відданих своїй справі медичних працівників, які є в Україні, напевне, немає ніде в світі. Кожен із нас перед вами у боргу. Дякую за самовідданість та самопожертву, яку ви демонструєте, надихаючи нас своїм прикладом.

Бажаю вам вдячності від пацієнтів, вільного часу для своїх близьких та найголовнішого - здоров’я. Нехай цього скарбу завжди вистачає і вам, і вашим рідним", - написав він.

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Лідер "ЄС", п'ятий президент Петро Порошенко подякував медикам за професіоналізм, витримку і милосердя.

"Більше року тому, коли пандемія змінила світ, поставивши людство перед новими викликами, українські медики вкотре проявили себе, як справжні герої. Незважаючи на труднощі та ризик, незважаючи на те, що влада залишила їх сам-на-сам з пандемією, вони мужньо працювали в умовах браку обладнання та засобів захисту, відсутності чесних виплат, обіцяних зарплат та страхування", – зазначив Порошенко.

"Команда партії "Європейська Солідарність" від самого початку пандемії розгорнула масштабну кампанію допомоги медикам. 130 тисяч захисних костюмів найвищої якості, десятки тисяч високоточних ІФА-тестів швейцарської компанії Roche, більше сотні кисневих концентраторів, майже пів сотні апаратів ШВЛ, три тисячі пульсоксиметрів, захисні окуляри та інше медичне обладнання поповнили арсенал лікарень по всій Україні. Ми і надалі робитимемо все можливе, щоб наші лікарі відчували себе захищеними", – запевнив лідер партії.

"Дякую усім медикам нашої країни. Ви справжні захисники України. Здоров’я вам та вашим сім’ям!" – побажав п‘ятий президент.