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"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято

Створення гідних умов праці для медичних працівників має стати пріоритетом для країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму привітанні, опублікованому на сторінці в фейсбуці.

"Колеги, кожен із вас заслуговує на найкращі слова подяки за щоденну працю!
(...)
Маю надію, що створення гідних умов праці медичних працівників буде пріоритетом для країни", - написав Ляшко.

Він нагадав, що Президент встановив новий орієнтир для рівня оплати праці - не менше 13 500 для медсестринських професій і 20000 гривень для лікарів.

"Моє завдання зробити все можливе, шоб цей рівень був досягнутий якомога скоріше! Гідні умови праці це не лише достойна зарплата та соціальні гарантії, це створення можливостей для реалізації, робота в сучасних закладах, за новітніми методиками та на передовому обладнанні.

(...)
Перший наш крок для змін - запуск лікарень нового, європейського формату. Ми хочемо досягнути повного переосмислення поняття лікарні, яка буде однаково комфортна як для пацієнта, так і для лікаря.
(...)
З надією та впевненістю, що все заплановане буде реалізоване. Із професійним святом, колеги! Міцного здоров'я та добробуту вашим родинам!" - йдеться в привітанні.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

Президент України Володимир Зеленський привітав українських лікарів і медичних працівників з їх професійним святом, закликавши українців подякувати медикам за порятунок людських життів.

​​"Довгі вихідні – майже як маленька відпустка. Сьогодні відзначається свято Трійці, і додається ще один вихідний у понеділок. Часу достатньо, щоб поспілкуватися з рідними та друзями. Часу достатньо, щоб помандрувати Україною. Часу достатньо, щоб просто добре відпочити.

А також більш ніж достатньо, щоб подякувати тим, хто насправді забезпечує нам цей час. Хто дбає про наше здоров'я та вміє повернути наші сили.

Подякувати нашим справжнім героям, які вже вміють стримувати і пандемію та роблять усе можливе й неможливе 7 днів на тиждень та 24 години на добу, щоб українці могли нормально жити, добре працювати та ще краще відпочивати", - написав Зеленський в своєму телеграм-каналі в неділю.

"Тому сьогодні наша найбільша подяка – лікарям, медичним сестрам і всім тим, хто працює в медичній галузі України. У їхнє професійне свято, яке цього року дуже символічно збіглося з Трійцею.

Впевнений, що більшості з нас є кому в цей день сказати теплі слова – своєму лікарю чи просто тим, хто колись допоміг. Обов'язково знайдіть час і для цього. Навіть якщо у вас немає зараз їхніх контактів, зробіть це хоча б подумки. Бо де б іще ми взяли цей час, якби не вони?

Зі святом!"

Також привітав медиків і спікер ВР Дмитро Разумков.

"Медики - справжні герої сучасності. Попри всі виклики вони продовжують боротися за кожне людське життя. Настільки відданих своїй справі медичних працівників, які є в Україні, напевне, немає ніде в світі. Кожен із нас перед вами у боргу. Дякую за самовідданість та самопожертву, яку ви демонструєте, надихаючи нас своїм прикладом.

Бажаю вам вдячності від пацієнтів, вільного часу для своїх близьких та найголовнішого - здоров’я. Нехай цього скарбу завжди вистачає і вам, і вашим рідним", - написав він.

Також читайте: Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль

Кожен із нас перед вами в боргу: Медики відзначають сьогодні професійне свято 01

Лідер "ЄС", п'ятий президент Петро Порошенко подякував медикам за професіоналізм, витримку і милосердя.

"Більше року тому, коли пандемія змінила світ, поставивши людство перед новими викликами, українські медики вкотре проявили себе, як справжні герої. Незважаючи на труднощі та ризик, незважаючи на те, що влада залишила їх сам-на-сам з пандемією, вони мужньо працювали в умовах браку обладнання та засобів захисту, відсутності чесних виплат, обіцяних зарплат та страхування", – зазначив Порошенко.

"Команда партії "Європейська Солідарність" від самого початку пандемії розгорнула масштабну кампанію допомоги медикам. 130 тисяч захисних костюмів найвищої якості, десятки тисяч високоточних ІФА-тестів швейцарської компанії Roche, більше сотні кисневих концентраторів, майже пів сотні апаратів ШВЛ, три тисячі пульсоксиметрів, захисні окуляри та інше медичне обладнання поповнили арсенал лікарень по всій Україні. Ми і надалі робитимемо все можливе, щоб наші лікарі відчували себе захищеними", – запевнив лідер партії.

"Дякую усім медикам нашої країни. Ви справжні захисники України. Здоров’я вам та вашим сім’ям!" – побажав п‘ятий президент.

Кожен із нас перед вами в боргу: Медики відзначають сьогодні професійне свято 02

Порошенко Петро (15166) свято (682) лікарі (1286) Ляшко Віктор (1512) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+9
ВІТАЮ медиків і військових зокрема! ВІТАЮ лікарів від Бога !
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20.06.2021 13:20
+5
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 5324
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20.06.2021 13:52
+4
"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник - Цензор.НЕТ 6064
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20.06.2021 13:04
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Если б еще зэбилы не марали собой этот праздник...
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20.06.2021 13:01 Відповісти
Это стоит понимать косвенно примерно так,если врач из 73% то он тебе враг плюс тупой и неквалифицированный и ты к нему не запишешься ,потому что он тебя будет неправильно лечить и так далее
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20.06.2021 13:56 Відповісти
Именно. Инфантильный врач с отсутствующим пониманием причинно-следственных связей опасен для общества.
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20.06.2021 13:58 Відповісти
Ну вот например тодур он в принципе рыг и друг мертведчука плюс берёт нал , но коронарное шунтирование сердечных артерий делает профессионально и тут не докопаешься ,а вообще врач должен опираться только на данную им клятву гиппократа и точка, а не на политические взгляды пациента иначе бардак и летальные исходы
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20.06.2021 14:10 Відповісти
Почитай, что ниже процитировал https://censor.net/ru/user/488212. Ты доверишь своё здоровье и жизнь такому врачу?
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20.06.2021 16:02 Відповісти
Что такое инфантильный. Значение слова
Инфантильный - это значит похожий на ребенка, незрелый, ведущий себя по-детски. Обычно употребляется с осуждением. Например: инфантильный мужчина, инфантильный человек, инфантильный поступок, инфантильный характер.
Слово происходит от латинского infantilis - детский или младенческий. Заимствовано в 1920-е годы из французского языка. Ударение ставится на третий слог - инфанти́льный.
Инфантильность или инфантилизм - это детскость в поведении, отсутствие зрелости, недостаточная развитость.Причому тут політичні погляди ну немає логіки . Я таких лікарів не зустрічав а ось учасники форуму зустрічаються
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20.06.2021 14:32 Відповісти
А теперь сопоставь тобой описанное с образом типичного избирателя потерпевшего вiслюка...
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20.06.2021 15:36 Відповісти
Он вообще то про врачей, а ты про избирателя потерпевшего осла и потом как может быть мультимиллионер потерпевшим ,скажи пожалуйста если не комплексуешь кто ты по специальности и какая у тебя профессия ,ну только честно
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20.06.2021 16:09 Відповісти
Намекаешь, что врачи не являются избирателями и не ходят на выборы? Можешь это доказать? Что касается меня, то я не работаю. Уже много лет. Не вижу смысла. И это не то, что не вызывает у меня никаких комплексов, а, даже, наоборот - позволяет смотреть на других с некоторым превосходством.
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20.06.2021 16:56 Відповісти
Являются как и все остальные, я тоже официально без работы ,а вообще ремонтирую различную технику, клиенты разные , как хорошие так и плохие попадаются, плохих гораздо меньше конечно ,причём это за частую не зависит от того за кого они голосовали, многие как правило пенсионеры вообще смотрят российские каналы, некоторых приходиться переубеждать ,но трудно они остались в том времени ,хотя они же могут быть добрыми и не жлобами
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20.06.2021 17:15 Відповісти
Вот видишь, а спорил.
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20.06.2021 17:19 Відповісти
Вижу и знаю одно форум форумом и здесь бушует диванная так сказать дистанционная порой ребяческая атмосфера , а в реальной жизни всё по другому люди общаются, пьют пиво слушают музыку ,смотрят футбол, ездят на рыбалку и не очень хотят говорить о политике, а если спорят то умеренно , кроме каких то редких случаев по пьяни
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20.06.2021 17:41 Відповісти
Спорят те, кто в самом себе не достиг гармонии. Эта неудовлетворённость и выплёскивается наружу, в попытках опять же самому себе доказать, что "не лох, 43 годика" и всё такое.
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20.06.2021 17:44 Відповісти
ПРИВАЛИЛО ГУЛЯНИЙ... ПРАВОСЛАВНЫЙ И ГЕРКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ--ТРОИЦА... ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТЦОВ (ПАП).... УКРАИНСКИЙ ПРАЗДНИК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ...
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20.06.2021 14:48 Відповісти
Правда, не все в состоянии этот долг оплатить, но то таке...
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20.06.2021 13:02 Відповісти
Поэтому нужна страховая медицина и соответствующая квалификации заработная плата медикам ,ну а за взятки соответствующее наказание в том числе лишение свободы короче как например у немцев
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20.06.2021 13:59 Відповісти
Особенно в долгу перед тернопольскими медиками, по зарплате.
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20.06.2021 13:03 Відповісти
"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник - Цензор.НЕТ 6064
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20.06.2021 13:04 Відповісти
Більше всіх винен....
Так медицину ще ніхто не розвалював!!
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20.06.2021 14:28 Відповісти
годі базікати, ми всі один перед одним боржники
так влаштоване суспільство
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20.06.2021 13:05 Відповісти
"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник - Цензор.НЕТ 3754
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20.06.2021 13:06 Відповісти
"Каждый из нас перед вами в долгу"

Это да. Каждый, кто ткнётся в больницу или поликлинику, сразу это ощущает... В каждом кабинете.
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20.06.2021 13:07 Відповісти
желание:-
конфисковать всё наворованное известными нам сволочами и отдать всё медикам
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20.06.2021 13:08 Відповісти
а каждый из нас со своими хворобами к вам - иногда ето страшно.
с праздником короче - и будьте толстенькими и красивыми, а самое главное здоровыми!
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20.06.2021 13:10 Відповісти
Один веселый парень,переехал тетю своим бусом .Она через три дня умерла.Врачи за деньги сделали так,что тётя как бы ,умерла от насморка.Мальчик через 5 лет давит мужичка на переходе ну вы поняли. Слава чесным врачам.Права незабрали ни разу.
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20.06.2021 13:18 Відповісти
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 7118
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20.06.2021 13:43 Відповісти
ВІТАЮ медиків і військових зокрема! ВІТАЮ лікарів від Бога !
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20.06.2021 13:20 Відповісти
У Вас залізно кращий пост в цій темі
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20.06.2021 17:50 Відповісти
Фарисеї поздоровляють....
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20.06.2021 13:23 Відповісти
А нельзя ли вашу благодарность, точнее неоплатный долг, выразить в денежном эквиваленте? А слова ваши запхните в одно место себе....Я своим дочерям запретил идти в сферу унижения --медицину...В 2020, в 2016 и в 2007 годах... И следующей выпускнице запрещу в 2022 году...
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20.06.2021 13:26 Відповісти
Заїхав до друга, сидимо, випиваємо. Хвалиться- мала в мед думає йти!
У малої питаю- правда?
-Так, документи везу!
Ну я встав, сказав другу посидіть, головне не пити без мене, а малу вивів на вулицю і провів зовсім коротеньку розмову. Хвилин на три.
Коли повернулися в кімнату вона з порога оголосила що йде в юридичний.
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20.06.2021 13:47 Відповісти
А тебе ще не деактивували, жертва синдрому Туретта?
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20.06.2021 14:09 Відповісти
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 2052
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20.06.2021 13:50 Відповісти
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 5324
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20.06.2021 13:52 Відповісти
😂
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20.06.2021 13:55 Відповісти
Розпити за їх рахунок пляшку і викликати евакуатор і тоді точно приїде швидка
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20.06.2021 14:57 Відповісти
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
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20.06.2021 14:28 Відповісти
Чем меньше сталкиваешься с нашей медициной, тем здоровее будешь.
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20.06.2021 14:49 Відповісти
Болезнь как и смерть не спрашивает нас, хотя и зачастую зависит от образа жизни человека, в случае серьёзных проблем особенно в плане хирургии , урологии ,стоматологии, кардиологии,травматологии, онкологии и тд и т п нам придётся обращаться ,так как народная медицина здесь уже не уместна
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20.06.2021 15:19 Відповісти
Вам придется, нам - нет
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20.06.2021 17:57 Відповісти
Ладно не порть праздник врачам хотя бы немцам когда когда постучит смерть в ворота здоровья человек в понимании своего здоровья уже как правило не рулит обязательно и прямо сейчас послушай трек номер 4 WHEN DEATH CALSS (Когда звонит смерть)из знаменитого альбома HEADLESS CROSS, величайшей на сегодня группы BLACK SABBATH надеюсь если не репер то поймёшь и присоединишься лайк не обязательно ,давай прослушай и поговорим
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20.06.2021 20:30 Відповісти
Ага, именно потому 1,5 года вы нас убиваете экспериментальными протоколами от шарашкиной конторы "ВОЗ", списывая все на ковид.
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20.06.2021 17:57 Відповісти
 
 