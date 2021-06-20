Ніякого діалогу між Єрмаком і Дугарь на вчорашній зустрічі в ОП фактично не було, - адвокат Круговий

Фактично ніякого діалогу між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовим медиком Яною Дугарь під час зустрічі з представниками Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України 19 червня не було.

Про це адвокат Андрія Антоненко - Дмитро Круговий, який також був на зустрічі, повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Насправді ми чекали пані Альону Вербицьку (глава Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод осіб, які брали участь у захисті України. - Ред.) і її заступника пана Андрія Ляховича. І не можна сказати "повз люди проходили", але фактично так і вийшло. Зайшов Андрій Єрмак зі своїми заступниками Андрієм Смирновим і Романом Машовцем. Вони привіталися, познайомилися, сказали, що ось - Рада створена, сподіваємося, що будуть результати якісь. Це зайняло, може, хвилину. І фактичного участі у зустрічі вони не брали, і діалогу фактично ніякого не було", - зазначив Круговий.

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За словами адвоката, на зустрічі порушувалися питання не конкретно щодо Яни Дугарь, а загалом озвучувалася проблема, пов'язана з військовослужбовцями, щодо яких є підозри, звинувачення в різних справах і права яких незаконно обмежуються.

"Щодо них в позасудовому порядку фактично вводяться обмеження на підставі старих архаїчних нормативних актів Міноборони, згідно з якими, якщо особі просто повідомлено про підозру, вона позбавляється грошового забезпечення. І це велика проблема, яку ми бачимо на прикладі Яни Дугарь і Андрія Антоненка. Ось Яні грошове забезпечення: замість 14 тисяч грн виплачували 980 грн. Вона нібито на волі, не позбавлена ​​волі, а заробітної плати ніякої не отримує і як людині існувати - не зрозуміло. Та ж ситуація і у Андрія Антоненка, у якого дружину звільнили в зв'язку з тим, що вона повинна була з дітьми перебувати, а карантин, всі ці обмеження були - ні з ким було дітей залишити ... і Андрію також не нараховували забезпечення. І саме ця проблема обговорювалася. Не в контексті того, що "дайте грошей Андрію і Яні", а в контексті нормативно-правового регулювання в цій сфері", - зазначив Круговий.

За словами адвоката, є надія, що завдяки публічності і резонансності справ Яни Дугарь і Андрія Антоненка низка питань, що стосуються в тому числі і матеріального забезпечення військовослужбовців, які опинилися в подібній ситуації, і доступу їх до медичної допомоги - вдасться вирішити.

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"І з цього питання були певні домовленості. Не назвемо це домовленостями. Назвемо це певними кроками, що ми ініціюємо звернення з конкретної проблематики. Насправді там, в Офісі (президента. - Ред.), пропозиції деякі вони розробляли і передавали в Міноборони, але вони, як нам сказала пані Олена Вербицька: "Міністр оборони нам не звітує, тому я не знаю, на якому етапі розгляду наші пропозиції. Сподіваємося отримати від них конструктивну реакцію". Чи будуть ці пропозиції прийняті, чи будуть ці нормативні акти змінені... Але те, що це треба робити, вони це самі визнають і розуміють.

Очевидно, що в кожній справі немає можливості фізично все розглядати у форматі Консультативної ради і не можна під кожну справу створювати комісію з ініціативи президента або ще когось. Консультативна рада здійснює моніторинг багатьох справ, де фігурантами є військовослужбовці. І те, що ми бачимо в нашій справі, це лише "верхівка айсберга".

Конкретики жодної не було. "Ми розглянемо ваше звернення і підготуємо пропозиції, щоб ці зміни були прийняті". Я сподіваюся, це справді щирі кроки назустріч і щось зрушиться ", - підкреслив адвокат.

"Теми майбутніх судових засідань, можливе продовження запобіжного заходу Андрію Антоненку в наступному судовому засіданні, відставка міністра Авакова або майбутній візит президента в США в контексті справи "Антоненка, Дугарь " не були предметом розмов на цю зустріч", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, 19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч із підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.

20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.