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Новини
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Ніякого діалогу між Єрмаком і Дугарь на вчорашній зустрічі в ОП фактично не було, - адвокат Круговий

Ніякого діалогу між Єрмаком і Дугарь на вчорашній зустрічі в ОП фактично не було, - адвокат Круговий

Фактично ніякого діалогу між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовим медиком Яною Дугарь під час зустрічі з представниками Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України 19 червня не було.

Про це адвокат Андрія Антоненко - Дмитро Круговий, який також був на зустрічі, повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Насправді ми чекали пані Альону Вербицьку (глава Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод осіб, які брали участь у захисті України. - Ред.) і її заступника пана Андрія Ляховича. І не можна сказати "повз люди проходили", але фактично так і вийшло. Зайшов Андрій Єрмак зі своїми заступниками Андрієм Смирновим і Романом Машовцем. Вони привіталися, познайомилися, сказали, що ось - Рада створена, сподіваємося, що будуть результати якісь. Це зайняло, може, хвилину. І фактичного участі у зустрічі вони не брали, і діалогу фактично ніякого не було", - зазначив Круговий.

Також читайте: В Офісі Президента підтвердили, що на зустрічі з Дугарь були Єрмак і його заступники Смирнов і Машовець

За словами адвоката, на зустрічі порушувалися питання не конкретно щодо Яни Дугарь, а загалом озвучувалася проблема, пов'язана з військовослужбовцями, щодо яких є підозри, звинувачення в різних справах і права яких незаконно обмежуються.

"Щодо них в позасудовому порядку фактично вводяться обмеження на підставі старих архаїчних нормативних актів Міноборони, згідно з якими, якщо особі просто повідомлено про підозру, вона позбавляється грошового забезпечення. І це велика проблема, яку ми бачимо на прикладі Яни Дугарь і Андрія Антоненка. Ось Яні грошове забезпечення: замість 14 тисяч грн виплачували 980 грн. Вона нібито на волі, не позбавлена ​​волі, а заробітної плати ніякої не отримує і як людині існувати - не зрозуміло. Та ж ситуація і у Андрія Антоненка, у якого дружину звільнили в зв'язку з тим, що вона повинна була з дітьми перебувати, а карантин, всі ці обмеження були - ні з ким було дітей залишити ... і Андрію також не нараховували забезпечення. І саме ця проблема обговорювалася. Не в контексті того, що "дайте грошей Андрію і Яні", а в контексті нормативно-правового регулювання в цій сфері", - зазначив Круговий.

За словами адвоката, є надія, що завдяки публічності і резонансності справ Яни Дугарь і Андрія Антоненка низка питань, що стосуються в тому числі і матеріального забезпечення військовослужбовців, які опинилися в подібній ситуації, і доступу їх до медичної допомоги - вдасться вирішити.

Також читайте: Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський

"І з цього питання були певні домовленості. Не назвемо це домовленостями. Назвемо це певними кроками, що ми ініціюємо звернення з конкретної проблематики. Насправді там, в Офісі (президента. - Ред.), пропозиції деякі вони розробляли і передавали в Міноборони, але вони, як нам сказала пані Олена Вербицька: "Міністр оборони нам не звітує, тому я не знаю, на якому етапі розгляду наші пропозиції. Сподіваємося отримати від них конструктивну реакцію". Чи будуть ці пропозиції прийняті, чи будуть ці нормативні акти змінені... Але те, що це треба робити, вони це самі визнають і розуміють.

Очевидно, що в кожній справі немає можливості фізично все розглядати у форматі Консультативної ради і не можна під кожну справу створювати комісію з ініціативи президента або ще когось. Консультативна рада здійснює моніторинг багатьох справ, де фігурантами є військовослужбовці. І те, що ми бачимо в нашій справі, це лише "верхівка айсберга".

Конкретики жодної не було. "Ми розглянемо ваше звернення і підготуємо пропозиції, щоб ці зміни були прийняті". Я сподіваюся, це справді щирі кроки назустріч і щось зрушиться ", - підкреслив адвокат.

"Теми майбутніх судових засідань, можливе продовження запобіжного заходу Андрію Антоненку в наступному судовому засіданні, відставка міністра Авакова або майбутній візит президента в США в контексті справи "Антоненка, Дугарь " не були предметом розмов на цю зустріч", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, 19 червня з'явилася інформація, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак проводить зустріч із підозрюваною у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь.

20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується із фігуранткою справи про вбивство Павла Шеремета Яною Дугарь, і показав листування одному з журналістів. Дугарь, зі свого боку, підтвердила, що спілкується із президентом Володимиром Зеленським.

адвокат (935) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+45
С д'ерьмаком вообще ни у кого не должно быть никакого диалога. Потому что д'ерьмак это кацапский агент,коррупционер и подонок.
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20.06.2021 13:11
+29
Ага, так вчера заявляли что и встречи то никакой не было. Аж нет, была. Что пытаемся так неумело скрыть?
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20.06.2021 13:12
+23
Похоже, что сценаристы квартала лепят нам новых борцунов для общества. У одного прямой номер Зели есть, другая напрямую переписывается с президентом.
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20.06.2021 13:17
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Ай-ай, такой занятый человек пришел и с ним даже не поговорили)))
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20.06.2021 13:10 Відповісти
Да просто завхоз проводил инвентаризацию имущества по кабинетам!
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20.06.2021 13:21 Відповісти
+100500
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20.06.2021 13:23 Відповісти
Имхо, оп посредством дугарь хотят сделаться няшными.
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20.06.2021 14:44 Відповісти
Уже сами контакты с коллабрационистом дЕрмаком дискредитируют Яну
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20.06.2021 14:40 Відповісти
враг , его Саливани на хрен послал ,хитросделанные думают , что абсолютно со всеми «можно порешать»
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20.06.2021 17:35 Відповісти
С д'ерьмаком вообще ни у кого не должно быть никакого диалога. Потому что д'ерьмак это кацапский агент,коррупционер и подонок.
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20.06.2021 13:11 Відповісти
Ніякого діалогу між Єрмаком і Дугарь на вчорашній зустрічі в ОП фактично не було, - адвокат Круговий - Цензор.НЕТ 1530
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20.06.2021 15:04 Відповісти
Его место на зоне ,а не в ОП.. Клоун пригрел своего дружбана криворотого возле себя и никак с ним не может расстаться, уж очень он ему мил, с чего бы всё это???
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20.06.2021 16:20 Відповісти
Да потому что, клоуну туда же куда и ермаку.
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21.06.2021 13:24 Відповісти
Ага, так вчера заявляли что и встречи то никакой не было. Аж нет, была. Что пытаемся так неумело скрыть?
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20.06.2021 13:12 Відповісти
Напомню, что Дугарь -- это та, переписку с которой Зеля случайно сдал журналистам, показывая свой телефон.
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20.06.2021 13:13 Відповісти
Похоже, что сценаристы квартала лепят нам новых борцунов для общества. У одного прямой номер Зели есть, другая напрямую переписывается с президентом.
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20.06.2021 13:17 Відповісти
прошу форумчан не лінуватися - лугандошку/дамбаску і малороса валити в спам, а не розраховувати на модера!
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20.06.2021 13:15 Відповісти
пока непонятно, судя по этим неуклюжим отмазкам, - сделка со следствием: https://kp.ua/life/631211-sdelka-so-sledstvyem-zalozhy-druha-poluchy-skydku
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20.06.2021 13:18 Відповісти
История довольно мутная, Яне вообще не стоило идти в ту ОПУ.
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20.06.2021 13:19 Відповісти
Троица, тыхэ життя. Вова молится, Петя молится. Народ в покое.
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20.06.2021 13:23 Відповісти
не бреши, зебіл. Зеля не молиться.
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20.06.2021 13:26 Відповісти
Правильно! Релігійна мова юдея - іврит А "Блазень" не знає ні івриту ні "ідіш" Тільки "абщепанятний" - і то в межах побутового лексикону!
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20.06.2021 13:29 Відповісти
вы от не совсем правы сейчас - буба на мове як хриплоголосий кiнь спивае
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20.06.2021 13:38 Відповісти
"Говорить" і "читать з листочка"(повторювать за суфлером в навушнику) - різні речі!
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20.06.2021 13:42 Відповісти
навiть на це воно не зовсiм i не дуже здiбно - гидко чути...
теж ж саме стосуеться коментарив на украiньськиx тб каналах - це все що завгодно тiльки не мова...
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20.06.2021 13:47 Відповісти
Ну - я б не сказав що й ти своїм "рівнем знання української мови" похизуваться можеш!
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20.06.2021 13:56 Відповісти
и не претендую - не буба, не отбулавленый...
но мову от хриплого акцента отличаю
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20.06.2021 13:59 Відповісти
Поедь к нему и проверь,. почему я тебе должен верить? Ан Мур, такой фигуры не знаю.
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20.06.2021 13:30 Відповісти
вчера ты уже соврал что их там вообще небыло из ОПы
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20.06.2021 13:23 Відповісти
"фактически не было" - c зеленого перевода - значит было.
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20.06.2021 13:25 Відповісти
Меня больше в этой новости поражает ни то что "говори-не говорил ермак" с кем-то там, а то - почему он еще работает в ОП и как минимум не уволен и им не занимаются следователи !?
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20.06.2021 13:25 Відповісти
он там не работает - он там служит.
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20.06.2021 13:55 Відповісти
а ето две разные морковки....
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20.06.2021 15:34 Відповісти
він відкрив для главЗе!біла потаємний прохід ОПи та перещеголяв Мендельвошку відданістю... Підійде?
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21.06.2021 12:17 Відповісти
1. Історія мутна. Що там ця Дугарь переписується і про що - одному Богу відомо.
2. Хто такий дєрьмак, щоб з ним розмовляти? Завхоз-рєшала?
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20.06.2021 13:31 Відповісти
зелені Брехуни
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20.06.2021 13:39 Відповісти
Щось не зрозуміло із тією Дугар. Такого ще не бувало, щоб "вбивцю", про яких об"явив Зеленський офіційно , просто так запрошували в ОП. Може хочуть, щоб вона признала , що це вони , тобто Кузьменко із Антоненко підірвали Шеремета, а вона типу зовсім не при справах...
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20.06.2021 13:50 Відповісти
прохрипи мне прохрипи, прохрипи мне ради бога...
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20.06.2021 13:53 Відповісти
завкарандашами уявляє себе голим боротько......але виходить якось не гарно і дуже сміхопотворно
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20.06.2021 14:05 Відповісти
д'ерьмак это генеральный директор проекта "голобородко".
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20.06.2021 14:16 Відповісти
росiян в донбасе нет, заряжаем кулемет
то якись безродни тварi, по яких ми робим фаер.
брехня на брехне и брехнею погоняет
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20.06.2021 14:10 Відповісти
Зеленые слуги урода быстро решают только те вопросы, которые касаются лично их карманов... Все остальные "простые смертные" могут и подождать...
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20.06.2021 14:37 Відповісти
Звісно, навіщо Яні з завхозом розмовляти, хай канцтовари замовляє для зе.
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20.06.2021 14:52 Відповісти
професійний кацапський провокатор дЄрьмак запустив в інфопростір качку щодо "бесіди" з Яною Дугарь... якої насправді не було, а тепер ціла купа недоумків на всій власний розсуд видає ті версії, котрі й хотів отримати дЄрьмак та його кремлівські куратори... завдання п"ятої колони московії - пересварити патріотичне суспільство, змусити підозрювати одне одного... Треба бути народом, а не насєлєнієм, щоб це усвідомити та не вестися на це кремлівське лайно... ЗЕлена патороч не змогла нічого доказати щодо "справи Шеремета", тепер вони хочуть всіх пересварити... Це "ГеБешні" методи, тож не відіться, щоб не бути співучасниками ...
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20.06.2021 15:02 Відповісти
Позор, что Дугарь пошла в контору ермака-Козыря. Фактически.....это означает, что ермак-Козырь, гауляйтер Украины от руSSкого мира предложил сделку Дугарь.
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20.06.2021 15:39 Відповісти
точно ?? ти там був ??
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20.06.2021 17:32 Відповісти
дай то Бог..... как гласит народная мудрось лучше с этими не тереться можно измазаться.....
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20.06.2021 15:48 Відповісти
По моему кто-то звездит
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20.06.2021 15:48 Відповісти
точно ?? ти там був ?? свічку тримав ??
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20.06.2021 17:33 Відповісти
Тупой 🤢🤡🤖
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20.06.2021 17:41 Відповісти
Какой может быть между ними диалог? Они живут в параллельных мирах. Козырь- это Путлер, Московия, ракеты, оружие, сепаратисты, миллиарды зелени. Дугарь- российско-укранский фронт, кровь, раненые, взрывы, стрельба.... Между ними помещается вся Украина.
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20.06.2021 18:41 Відповісти
В Зелених получається , що винний не Сцикун, який заради піару звинуватив у вбивстві непричетних, а якісь "старі норми міноборони". А насправді хочуть закрити грошима людям роти. "Будете мовчати ми вам заплатимо"...
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20.06.2021 22:32 Відповісти
зеленский получил от авакова пакет с деньгами и объявил
убийцами невиновных, клоун по привычке заработал денег
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21.06.2021 09:38 Відповісти
багама..багама мама ..в ж@пу вые@али путена вавана
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21.06.2021 12:38 Відповісти
 
 