За добу від COVID-19 у Києві померли 4 людини, одужали - 74, виявили 91 новий випадок, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 91 хворих на коронавірус. Померло четверо людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"91 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини. Всього за період пандемії в місті 5175 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 188", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 51 жінка, віком від 21 до 79 років, 36 чоловіків, віком від 20 до 81 року. А також чотири дівчинки від 5 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 хворих на коронавірус. А також 39 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 74 людини. Загалом коронавірус подолали 202 522 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 27, у Дарницькому – 17 та в Оболонському районі – 12 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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