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Кабмін пропонує спрямувати кошти від розмитнення "євроблях" на боротьбу з пандемією, - Шмигаль

Кабмін пропонує спрямувати кошти від розмитнення

Кабінет Міністрів України пропонує направити додаткові кошти, які отримає державний бюджет від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на сторінці в фейсбуці.

"Кошти від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації уряд пропонує направити на боротьбу з пандемією. Зокрема, на закупівлю вакцин проти COVID-19", - написав він.

Він уточнив, що на минулому тижні Кабмін підтримав законопроєкт про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірусу, а оскільки після цього почав діяти порядок пільгового розмитнення авто, уряд пропонує Верховній Раді підтримати ініціативу про направлення цих коштів, зокрема, на закупівлю вакцин.

"Крім того, на цьому тижні Естонія оголосила про виділення країнам Східного партнерства 900 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca. Україна отримає з них 200 тисяч", - додав прем'єр.

Також читайте: Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом

Кабмін (14077) розмитнення (192) євробляхи (303) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+19
Деньги для борьбы с вирусом - на дороги, деньги от евроблях - на борьбу с вирусом. Мы не ищем лёгких путей.
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20.06.2021 14:04
+9
Главзебіл ковідний фонд закатав в асфальт, а на боротьбу чемпіон здере з євробляхерів. Зробили себе разом.
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20.06.2021 14:06
+8
Тільки хотів написати. Ці довбні задовбали вже своїми круговоротами.
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20.06.2021 14:05
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Та нафиг. Сразу авакомским портянкам отдайте. Те просрали и эти просрите.
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20.06.2021 14:02 Відповісти
просрал это когда пропил, потратил на шлюх или как то так, здесь просто кража,-воровство
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20.06.2021 14:23 Відповісти
Многоходовочка Сер! Ковиднык деньги на Дорожне Крадивництва ,а от Евроблях на ковид, в итоге дуля с маслом под нос!

Мне под семьдесят внука которому 2 года ещё в живую не видел (за границей живет)а обещали начать вакцинацию с тех кто старше 65 лет.Но это шутка была такая от 95 квартала а я старый долб…б поверил!
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20.06.2021 14:34 Відповісти
Деньги для борьбы с вирусом - на дороги, деньги от евроблях - на борьбу с вирусом. Мы не ищем лёгких путей.
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20.06.2021 14:04 Відповісти
Тільки хотів написати. Ці довбні задовбали вже своїми круговоротами.
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20.06.2021 14:05 Відповісти
І чомусь ..., і у мене така сама думка виникла ...

А може це просто думка усіх українців ?
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20.06.2021 15:05 Відповісти
Українців - так.
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20.06.2021 15:59 Відповісти
Чем больше круговорот бабла - тем больше потерь при транзакциях. Великий Зе хороший ученик тупина так же гоняющего воду внутри Крыма.
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20.06.2021 14:52 Відповісти
Оставим в стороне невыполняемый бюджет, в котором эти деньги куда-то должны были пойти.
Да, дороги безусловно важны и нужны.

Но сегодня же 20-е июня, не пора ли анонсированный университет начинать строить??)))
Киве учить людей где-то надо?!
Майте совесть!!
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20.06.2021 14:04 Відповісти
На этот вопрос они дадут ответ в следующей научной работе.
Ну Киви в курсе.)))
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20.06.2021 14:08 Відповісти
))
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20.06.2021 14:23 Відповісти
Угу.А оттуда на велике будівництво.А чё-схема рабочая.
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20.06.2021 14:05 Відповісти
Главзебіл ковідний фонд закатав в асфальт, а на боротьбу чемпіон здере з євробляхерів. Зробили себе разом.
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20.06.2021 14:06 Відповісти
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа"
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20.06.2021 14:06 Відповісти
Слуга народа Верещук!
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20.06.2021 14:37 Відповісти
бо кошти на боротьбу з пандемією, перед цим розікрали на "Великому крадівництві" Зелнського?
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20.06.2021 14:06 Відповісти
Естонія - 1,3 млн. жителів передадуть безкоштовно 200тис. доз вакцини країні з населенням 40 млн. Кабміну можна пишатись своєю працею.
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20.06.2021 14:07 Відповісти
Так він і пишається.))
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20.06.2021 14:10 Відповісти
Зато у степашки куртка ценой почти в 1000 доз пфайзера
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20.06.2021 14:23 Відповісти
гдеж евроблях сколько набрать на их аппетиты ?
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20.06.2021 14:10 Відповісти
https://www.sport.ru/football/v-posolstve-danii-obyyasnili-prichiny-zapreta-vyezda-bolelschikam-iz-rossii-na-/article482657/ В посольстве Дании объяснили причины запрета въезда болельщикам из России на время Евро-2020
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20.06.2021 14:11 Відповісти
Это какой-то треш: сначала зелупенцы грабят короновирусный фонд, а теперь они собирают по нитках бабло чтобы заполнить нестачу. Идиоты!
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20.06.2021 14:19 Відповісти
Да нет, просто циничные воры - хуцпа.
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20.06.2021 14:21 Відповісти
Я понял,- шмыгаль это гений!
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20.06.2021 14:21 Відповісти
Ковид это святое все концы закатаны если не в асфальт , то в наше спасение. А пойди потом найди их.
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20.06.2021 14:24 Відповісти
Шмыгаль - << ...направить средства от растаможки "евроблях" на борьбу с пандемией >>

Більшість в країні вже знають, що їх все одно *****#ть.
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20.06.2021 14:24 Відповісти
Банки заработали на комиссиях почти на 2 миллиарда больше чем годом ранее
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20.06.2021 14:25 Відповісти
З початку "пандемії", я не використав ні копіки з ковідного фонду, жодної маски, жодних тесту і вакцини і.т.д. Мені виділять щось з їх фонду? В якому додатку реєструватись?
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20.06.2021 14:26 Відповісти
по маске дадут
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20.06.2021 14:28 Відповісти
То нам постійно по ній дають. Це не новина
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20.06.2021 14:36 Відповісти
Кошти від мита за автомобілі направити не в пісок,а закупівлю озброєння.
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20.06.2021 14:29 Відповісти
О откуда направят средства левым возвратчикам пдв,членам и членкиням наглядовых рад и на кандидатскую надбавку гению киве?
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20.06.2021 14:32 Відповісти
наверное с пенсионного - там пока не самая большая дыра ))))
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20.06.2021 14:36 Відповісти
как зебилье легко оперирует финансами...
ковидный фонд - на дороги и авакову
праздничный (к Дню Незалежности) - типа на аэропорты, больнички, площадки... пр.
от евроблях - на борьбу с пандемией (которая слава Богу поутихла)
а в итоге...растаскивается все не успевая накапливаться...
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20.06.2021 14:35 Відповісти
средства от растаможки "евроблях" отправляем на борьбу с пандемией, а от туда отправляем на большое воровство.

Ой, извините! На большое строительство дорог.
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20.06.2021 14:44 Відповісти
А шо, распилить как обычно уже не вариант?
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20.06.2021 15:02 Відповісти
Давай Вова доступный автомобиль, а не растаможку по драконовские ставкам и много людей купят, а налоги пойдут в казну.
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20.06.2021 15:35 Відповісти
Шо,опять,800 миллионов Авакову?! А остальное Коломойскому!
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20.06.2021 16:02 Відповісти
Евробляхеры! На вас вся надежда. Ударьте автопробегом по пандемии! Побольше "блях" в страну, подымайте экономику! Надо ещё пополнить дефициты Госбюджета и Пенсионного фонда.
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20.06.2021 16:23 Відповісти
Нужно готовиться заранее, в Турции нахватают от кацапов дельты, будет нелегко (((
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20.06.2021 16:38 Відповісти
А где тупое брюхоногое Шурик Паламарчук? С ним после прививки все нормально или под себя ходить начал?
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20.06.2021 17:14 Відповісти
Левый фланг бросаем на правый фланг. А правый фланг на левый фланг. Деньги выделенные ЕС и США на борьбу с Ковидом закапали в землю, т.е. в шоссейные дороги, а вот если что получим от растоможки евроблях, такое может тоже случиться. мы бросим на борьбу с Ковидом...Деньги вырученные от средств индивидуальной защиты из гос.запаса в Китай и ЕС, пошли на процветание корупции.
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20.06.2021 18:30 Відповісти
ручное управление тонущей страной, Чтоб вы утонули первыми крысы
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21.06.2021 01:23 Відповісти
 
 