Кабмін пропонує спрямувати кошти від розмитнення "євроблях" на боротьбу з пандемією, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України пропонує направити додаткові кошти, які отримає державний бюджет від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на сторінці в фейсбуці.
"Кошти від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації уряд пропонує направити на боротьбу з пандемією. Зокрема, на закупівлю вакцин проти COVID-19", - написав він.
Він уточнив, що на минулому тижні Кабмін підтримав законопроєкт про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірусу, а оскільки після цього почав діяти порядок пільгового розмитнення авто, уряд пропонує Верховній Раді підтримати ініціативу про направлення цих коштів, зокрема, на закупівлю вакцин.
"Крім того, на цьому тижні Естонія оголосила про виділення країнам Східного партнерства 900 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca. Україна отримає з них 200 тисяч", - додав прем'єр.
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Мне под семьдесят внука которому 2 года ещё в живую не видел (за границей живет)а обещали начать вакцинацию с тех кто старше 65 лет.Но это шутка была такая от 95 квартала а я старый долб…б поверил!
А може це просто думка усіх українців ?
Да, дороги безусловно важны и нужны.
Но сегодня же 20-е июня, не пора ли анонсированный университет начинать строить??)))
Киве учить людей где-то надо?!
Майте совесть!!
Ну Киви в курсе.)))
Більшість в країні вже знають, що їх все одно *****#ть.
ковидный фонд - на дороги и авакову
праздничный (к Дню Незалежности) - типа на аэропорты, больнички, площадки... пр.
от евроблях - на борьбу с пандемией (которая слава Богу поутихла)
а в итоге...растаскивается все не успевая накапливаться...
Ой, извините! На большое строительство дорог.