Кабмін пропонує спрямувати кошти від розмитнення "євроблях" на боротьбу з пандемією, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України пропонує направити додаткові кошти, які отримає державний бюджет від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на сторінці в фейсбуці.

"Кошти від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації уряд пропонує направити на боротьбу з пандемією. Зокрема, на закупівлю вакцин проти COVID-19", - написав він.

Він уточнив, що на минулому тижні Кабмін підтримав законопроєкт про виділення додаткових 1,4 млрд грн на протидію коронавірусу, а оскільки після цього почав діяти порядок пільгового розмитнення авто, уряд пропонує Верховній Раді підтримати ініціативу про направлення цих коштів, зокрема, на закупівлю вакцин.

"Крім того, на цьому тижні Естонія оголосила про виділення країнам Східного партнерства 900 тисяч доз вакцини компанії AstraZeneca. Україна отримає з них 200 тисяч", - додав прем'єр.

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