Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль
Президент Володимир Зеленський поставив завдання вже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, аби жодна установа не змогла вимагати паперову довідку в українців.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцільній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Уряд продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, аби будь-який документ чи довідку можна було отримати в "Дії", - зазначив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки планує запустити на електронному сервісі "Дія" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. Там хочуть надавати повну інформацію для абітурієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главное что бы граждане больше не втыкали палки сами себе в жопу.
А так жижитализация - это хорошо. Но хорошо, когда, как в Эстонии, а не, как в деревне дураков.
Во первых-слово красивое,а во вторых- Кличко затрудняется его произнести,чему бубочка безмерно рад.
...всем и сразу ! )))
🤣🤣
Сиди рівно на пляшці, пацак, і не смикайся!!
😁
Зебуїни і кого ж ви нам понавибирали, придурки?
За 2 года ЗЕбилярии уменьшили только питание и боеготовность ВСУ.
А цены, налоги, коммуналка, дыра в бюджете, долги, количество и финансирование чиновников только увеличивались.
КГБ такое и не снилось.
Вот тебе и вся ЗЕленая диджитализация.
Чтобы зарегаться в системе для голосования за петицию нужна цифровая подпись или банк-айди.
Т.е., чтобы голоснул типа Joe Biden, кто-то из ОПЗЕ просто обошел механизм аутентификации.
Заживемо...
Весь этот трэш про цифровизацию продолжается после того, как ОП подделали цифровую подпись под петицией за отставку Татарова.
ЗЕленое жулье предлагает доверять им полностью и во всем, в то время, когда оно мошенничает даже с такими мелочами.
ты вообще когда нибудь голосовал на сайте https://petition.president.gov.ua/petition?
там без регистрации через электронную подпись вообще ничего не сделаешь.