Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль

Президент Володимир Зеленський поставив завдання вже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, аби жодна установа не змогла вимагати паперову довідку в українців.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцільній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Уряд продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, аби будь-який документ чи довідку можна було отримати в "Дії", - зазначив Шмигаль.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки планує запустити на електронному сервісі "Дія" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. Там хочуть надавати повну інформацію для абітурієнтів.