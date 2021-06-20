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Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль

Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль

Президент Володимир Зеленський поставив завдання вже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, аби жодна установа не змогла вимагати паперову довідку в українців.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцільній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Уряд продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, аби будь-який документ чи довідку можна було отримати в "Дії", - зазначив Шмигаль.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки планує запустити на електронному сервісі "Дія" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів. Там хочуть надавати повну інформацію для абітурієнтів.

Зеленський Володимир (23729) Шмигаль Денис (4565) Дія (1120)


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Топ коментарі
+23
а можно кабмину экономикой страны заняться а не смартфонами?
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20.06.2021 14:09
+14
і Зеленського туда переведіть, щоб жоден українець більше не чув про цього конченого наркомана.
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20.06.2021 14:11
+11
Бубачка грається смартфоном. Не заважайте дитині, аби не плакало.
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20.06.2021 14:12
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а можно кабмину экономикой страны заняться а не смартфонами?
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20.06.2021 14:09 Відповісти
Бубачка грається смартфоном. Не заважайте дитині, аби не плакало.
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20.06.2021 14:12 Відповісти
Может меньше вреда от них будет.
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20.06.2021 14:25 Відповісти
Если учесть, какие бюджеты под это пилятся и какой ущерб может быть нанесен гражданам этой жижитализацией, то вреда будет по самое не хочу.
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20.06.2021 18:43 Відповісти
Это да. Но это просто деньги. Всё можно вернуть. Заработать.
Главное что бы граждане больше не втыкали палки сами себе в жопу.
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20.06.2021 22:49 Відповісти
Еще одно потерянное поколение (хорошо, если одно), которое теперь обречено жить в отсталой стране, уже не вернешь.

А так жижитализация - это хорошо. Но хорошо, когда, как в Эстонии, а не, как в деревне дураков.
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21.06.2021 01:08 Відповісти
Да что вы понимаете.Это же диджитализация.
Во первых-слово красивое,а во вторых- Кличко затрудняется его произнести,чему бубочка безмерно рад.
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20.06.2021 14:18 Відповісти
і Зеленського туда переведіть, щоб жоден українець більше не чув про цього конченого наркомана.
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20.06.2021 14:11 Відповісти
Молодец президент в этом полностью поддерживаю , все госуслуги в онлаин и исчезнет коррупция внизу , браво !
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20.06.2021 14:17 Відповісти
Зехолуй уходит в бан.
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20.06.2021 14:20 Відповісти
Ідіот? Та, в принципі, і питати не треба...
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20.06.2021 14:26 Відповісти
лучше б он вам поставил задачу...
Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4276

...всем и сразу ! )))
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20.06.2021 14:21 Відповісти
Ну и чему радоваться,так вместо ненужных справок дал взятку и получил документ,а теперь трать время на сбор справок.
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20.06.2021 14:22 Відповісти
Так все будет онлаин , за пару кликов проблема решится ...
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20.06.2021 14:23 Відповісти
Вже треба кожному "ЦАК"..тьху.. "ЧІП"!!
🤣🤣
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20.06.2021 14:22 Відповісти
вам селюку лично внедрят .
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20.06.2021 14:25 Відповісти
Ты Обиделся и, что? - Пожевал сопли и узбагоился!
Сиди рівно на пляшці, пацак, і не смикайся!!
😁
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20.06.2021 14:35 Відповісти
Крещатику, знову ТИ?!😁
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20.06.2021 14:37 Відповісти
кто?
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20.06.2021 14:24 Відповісти
Тобто, мільярд дерев вже посадили...
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20.06.2021 14:24 Відповісти
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало... Придурки, блін. Більше нема чим в тій державі займатись як смартфонами?

Зебуїни і кого ж ви нам понавибирали, придурки?
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20.06.2021 14:25 Відповісти
Ну вот зачем вам онлаин госуслуги , по старинке будете бегать оббивать порги со справочками , чинушам лизать жопуц , взятки давать ...
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20.06.2021 14:28 Відповісти
Йди на хрін, ідіоте. Зеленим зебуїнам щось толково зробити? Ви ж за що не візьмете, зі всього сотворите 95-й квартал. Так що ще раз - йди на хрін, придурку.
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20.06.2021 14:30 Відповісти
Якщо вони все роблять через дупу, то хай самі граються в смартфон.В цьому році жінка виходила на пенсію. Спробував зробити он-лайн. А вийшло он-лайно. Довго описувати ту їхню засрану диджиталізацію.
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20.06.2021 14:35 Відповісти
так усе так і залишилось. Те що бубочка говорить про онлайн послуги насправді брехня. Я зараз підключаю світло в Харківській області. Так ось ніяких онлайн послуг або можливостей нема. Верніше у обленерго на сайті є послуга подати документи онлайн, але вона не працює. І ви повинні носити все в паперовому вигляді, декілька раз. Без будь яких виключень.
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20.06.2021 15:14 Відповісти
Кацап, ты разницу понимаешь между державним - приватним ?
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20.06.2021 15:56 Відповісти
Можливо і непогана ідея, питання до президента: чи купить він смартфони тим, у кого кнопочні телефони? Чи буде у всіх точках інтернет?
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20.06.2021 14:28 Відповісти
Для тех кто не может онлаин по старинке может ходить оббивать пороги чинуш .
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20.06.2021 14:30 Відповісти
Отлично!!! Я за!!! На сколько тысяч человек сократиться армия чиновников?
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20.06.2021 14:29 Відповісти
Как же сократится=) Дядя Витя, ты дурак?!
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20.06.2021 14:40 Відповісти
сам ты дурак)
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20.06.2021 14:45 Відповісти
Я в отличии от тебя, дурака, в зеленого идиота не верю=)
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20.06.2021 15:01 Відповісти
А ты и в маршрутке, атб, или где ты там бываешь ляпаешь всем -дурак? Если да, напиши сколько у тебя осталось зубов) Определим кто ты
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20.06.2021 15:04 Відповісти
Увеличится ровно настолько, сколько запишут в администрирование, обслуживание, пресс-службу, канцелярию, связанные жижитализацией.

За 2 года ЗЕбилярии уменьшили только питание и боеготовность ВСУ.
А цены, налоги, коммуналка, дыра в бюджете, долги, количество и финансирование чиновников только увеличивались.
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20.06.2021 18:40 Відповісти
Кстати, чтобы пользоваться этим сервисом в электронной системе о себе надо выложить ВСЁ. Это тоже самое что голым выйти на площадь.
КГБ такое и не снилось.
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20.06.2021 14:30 Відповісти
Тут как обычно все говном поливают и по жизни всем недовольны...
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20.06.2021 14:30 Відповісти
Когда власть - коррумпированное говно, "обливание говном" - это не более чем констатация фактов
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20.06.2021 14:34 Відповісти
Напомни пожалуйста, кто подделал цифровую подпись с именем Джо Байдена под петицией за отставку Татарова.

Вот тебе и вся ЗЕленая диджитализация.
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20.06.2021 18:37 Відповісти
Шо ты мелешь, под петицией не надо никакой цифровой подписи.
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20.06.2021 21:32 Відповісти
Сразу видно чела, который про петиции только на заборах чилал.

Чтобы зарегаться в системе для голосования за петицию нужна цифровая подпись или банк-айди.
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21.06.2021 01:09 Відповісти
Цифровую подпись я оформлял через банк,а на сайте для петиций вас просто регистрируют для входа на сайт,когда я регистрировался у меня не было тогда никакой цифровой подписи.
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21.06.2021 11:52 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке, не имея цифровой подписи или банк-ид зарегаться и проголосовать нельзя.

Т.е., чтобы голоснул типа Joe Biden, кто-то из ОПЗЕ просто обошел механизм аутентификации.
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21.06.2021 13:36 Відповісти
ну деревья уже высадил,теперь другая крайность.
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20.06.2021 14:31 Відповісти
Благодаря зебиложитализации, теперь вместо взяток будет покупаться у чиновников промокод. Промокод на скидку по налогам, промокод на справку и тд. Т.е в два клика будут решаться все проблемы - один клик перевод денег чиновнику за промокод, второй - решение проблемы в дие.
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20.06.2021 14:32 Відповісти
Смарзелизация продолжается...
Президент поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1657
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20.06.2021 14:34 Відповісти
Чувствую скоро будет иметь место скандал с подкупом ОПы ведущими производителями смартфонов.
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20.06.2021 14:36 Відповісти
Смартами та ахФонами , замість лопат, мульярд дерев саджати будем!!
Заживемо...
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20.06.2021 14:41 Відповісти
Вова, ты заколебал со своим популизмом. Объясните кто-то из взрослых зеленому дураку о уязвимости хранения данных в облаке! И это на фоне взлома американцев. Идиот, прости Господи.
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20.06.2021 14:42 Відповісти
Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7056.
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20.06.2021 14:53 Відповісти
Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1373
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20.06.2021 15:16 Відповісти
Команда слабая в Дії, много чего можно запустить было уже, давайте ребята работайте быстрее.
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20.06.2021 15:31 Відповісти
На днях под петицией за отставку Татарова появилась подпись Джо Байдена. ОПэшечка тут же объявила сбор подписей недействительным, так что с уверенностью можно утверждать, что https://ibigdan.livejournal.com/26877884.html компрометация голосования и была целью Ермака. Проблема в том, что попутно Слуги Народа скомпрометировали сам процесс использования цифровой подписи в Украине. Ведь цифровая подпись - это не фигня какая-то, она выдаётся авторизованым центром, с проверкой паспорта и реального существования человека. И если некий участник системы с высоким уровнем доступа может создать цифровую подпись Джо Байдена, то значит он может создать подпись и с вашим именем/фамилией/паспортом.

Президент поставив завдання уже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6007
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20.06.2021 18:15 Відповісти
Брехня.
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20.06.2021 21:45 Відповісти
что именно?
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20.06.2021 23:29 Відповісти
И вот ведь что интересно.

Весь этот трэш про цифровизацию продолжается после того, как ОП подделали цифровую подпись под петицией за отставку Татарова.

ЗЕленое жулье предлагает доверять им полностью и во всем, в то время, когда оно мошенничает даже с такими мелочами.
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20.06.2021 18:35 Відповісти
Нет там цифровой подписи.
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20.06.2021 21:34 Відповісти
ак бы тебе помягче сказать то

ты вообще когда нибудь голосовал на сайте https://petition.president.gov.ua/petition?
там без регистрации через электронную подпись вообще ничего не сделаешь.
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20.06.2021 23:31 Відповісти
Раньше заходил без всякого ключа,сейчас нужен ключ,так что звыняйте.
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21.06.2021 00:26 Відповісти
года два-два с половиной точно только через ключ приходящий на почту после полной регистрации. ключ и есть та самая "цифровая подпись"
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21.06.2021 02:01 Відповісти
Я не знаю,что вы назывете "цифровой подписью",свою я получал через банк и она действительна для гос учреждний,а не только для петиций.
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21.06.2021 11:46 Відповісти
МОЛОДЦІ !!!
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20.06.2021 23:57 Відповісти
 
 