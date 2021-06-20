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Новини Репресії в окупованому Криму
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Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар

Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар

У понеділок, 21 червня, Парламентська асамблея Ради Європи почне літню сесію, на порядку денному якої буде резолюція з прав кримських татар в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ,про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Резолюцію запропонувала представниця делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У документі розповідається про порушення прав кримських татар окупантами в Криму, їх переслідування і інші порушення гуманітарного права.

У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:

припинити окупацію Криму;
провести повне і прозоре розслідування смертей і зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;
утриматися від тиску на незалежні засоби масової інформації та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;
утриматися від переслідування і тиску на кримськотатарські організації;
дозволити Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову повернутися до Криму і дозволити їм вільно переміщатися через адміністративний кордон;
забезпечити, щоб права кримських татар і українців в окупованому Криму не порушувалися.
"Росія має нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що перебуває під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому", - наголошується в документі.

Також читайте: ООН фіксує продовження практики незаконного переслідування кримчан на окупованому півострові, - Джапарова

ПАРЄ (848) кримські татари (2004)


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Строчишь никому не нужные и бесполезные резолюции, которыми подтираются и ещё получаешь за это деньги... Вот это работёнка
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20.06.2021 15:29 Відповісти
после того как рашке вернули право голоса... она как и прежде может ветировать любую резолюцию...
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20.06.2021 15:45 Відповісти
Захват Криму російськими окупантами. https://www.facebook.com/pravdarub73/videos/2837479649898638
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20.06.2021 16:04 Відповісти
В 1571 году Хан Всея Крымских Татар Девлет-Гирей сжег Мацковию до тла...,сгорело все живое и не живое...,родился новый Девлет - Гирей уже в 21 веке.....ему мож 6 а может 10 лет...но Мацковию сожгет... Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар - Цензор.НЕТ 1796
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20.06.2021 16:29 Відповісти
Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар - Цензор.НЕТ 217
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20.06.2021 16:32 Відповісти
Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар - Цензор.НЕТ 7743
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20.06.2021 16:34 Відповісти
 
 