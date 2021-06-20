Завтра стартує літня сесія ПАРЄ: На порядку денному - резолюція щодо кримських татар

У понеділок, 21 червня, Парламентська асамблея Ради Європи почне літню сесію, на порядку денному якої буде резолюція з прав кримських татар в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ,про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Резолюцію запропонувала представниця делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У документі розповідається про порушення прав кримських татар окупантами в Криму, їх переслідування і інші порушення гуманітарного права.

У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:

припинити окупацію Криму;

провести повне і прозоре розслідування смертей і зникнення політичних активістів, які критикували окупацію;

утриматися від тиску на незалежні засоби масової інформації та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;

утриматися від переслідування і тиску на кримськотатарські організації;

дозволити Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову повернутися до Криму і дозволити їм вільно переміщатися через адміністративний кордон;

забезпечити, щоб права кримських татар і українців в окупованому Криму не порушувалися.

"Росія має нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що перебуває під її контролем, повинна негайно покласти край цим порушень і вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних порушень в майбутньому", - наголошується в документі.

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