Іран не вжив усіх заходів, щоб уникнути трагедії з літаком МАУ, - міністр транспорту Канади Альгабра
Канада засуджує Іран за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" і неможливість провести належне розслідування.
Про це на сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у Монреалі заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я хочу публічно рішуче засудити уряд Ісламської Республіки Іран за його дії, що призвели до вбивства 176 безневинних людей, за його ставлення до трагедії й за неспроможність надати відповіді опісля", - сказав Альгабра.
Він наголосив, що Іран несе відповідальність за безпеку власного повітряного простору, тож він мав зробити все, аби цивільний літак не став мішенню військових. "Попри уроки та рекомендації, зроблені після трагедії MH17, Іран не спромігся осягнути небезпеку активних військових операцій. Вони не вжили усіх практичних заходів для запобігання цієї трагедії", - зазначив міністр.
Альгабра додав, що у цій ситуації "очевидним є конфлікт інтересів, який вплинув на достовірність іранського розслідування та звіту". За його словами, Канада має намір незабаром запропонувати ІКАО ухвалити низку змін до правил проведення розслідування авіаційних інцидентів.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".
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ну или порох...
ет Украину (не так чтоб Украину а когото) подписать меморандум (продать индульгенцию) о....
взаимопонимании блть!!! то есть очи нэ бачать да и йух с ним естьделаповажнее.... праздники
скоро...... ктото удивлён ???
И никакая это не ошибка.
Выродки-исламисты, целенаправленно атаковали украинский авиалайнер.
Когда в стране у власти обдолбанные фанатики, лучше никаких дел с этой страной не иметь.