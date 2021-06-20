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У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС

У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру утримається до кінця доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчим часом очікуються сильні пориви вітру. Їхня швидкість становитиме 15-18 метрів за секунду.

На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

- всі вікна будинків мають бути щільно зачинені, потрібно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

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Топ коментарі
+3
Не петушись, голубчик. Нет и нет - хрен с ней У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8970

У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 57
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20.06.2021 17:51
+3
У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9520
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20.06.2021 19:53
+2
шо за бред? погода тихая вообще нет ветра, листья даже не шевеляца..опять по ушам ездят..
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20.06.2021 17:26
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шо за бред? погода тихая вообще нет ветра, листья даже не шевеляца..опять по ушам ездят..
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20.06.2021 17:26 Відповісти
Дык прогноз то для Киева, а не для Урюпинска!
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20.06.2021 17:50 Відповісти
от і не звізді зі свого Урюпинська!
Вас, ботів. тільки по таких новинах і можна виявити У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4994
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21.06.2021 00:46 Відповісти
в Японии вообще нет рекламных щитов на дорогах и тротуарах,и экономике на порядок выше чем у нас. и даже когда у них идут выборы,то ни одна морда,не украшает города как ёлку на новый год.
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20.06.2021 17:27 Відповісти
Дааа...

В Киеве и области на вечер 20 июня объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6893
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20.06.2021 17:31 Відповісти
кретин,читать то умеешь? я же сказал что вдоль дорог нет рекламы.
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20.06.2021 17:50 Відповісти
Не петушись, голубчик. Нет и нет - хрен с ней У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8970

У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 57
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20.06.2021 17:51 Відповісти
Реклама (щиты, ситилайты и прочее) в Японии вдоль дорог есть. Просто там переболели чутка глупостью типа "нуно потратить рекламные бюджеты хоть на шо, а куплю-ка я все щиты, сколько их ни поставят на дороге Говнодавы-Жопешня - отчитаюсь потом, премию дадут, а количество несусветное оправдаю конкуренцией. И похеру, шо никто в том районе мой продукт никогда не будет покупать, даже по скидке в 99%". Переболевание называется по правильному: ДЕНЬГИ СЧИТАТЬ ПОДУЧИЛИСЬ.

Потому рекламы там на межгородских магистралях таки значительно поменьше, чем у нас. Ну а в городах - чел тебе выше всё показал - нам до количества их рекламы в городах ещё чухать и чухать, у нас очень незарекламленные города.
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21.06.2021 18:40 Відповісти
не забывает... Вашими молитвами
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20.06.2021 17:43 Відповісти
Ире "Поппинс" нельзя ходить с зонтиком, может улететь аж в Рава Рускую.
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20.06.2021 18:50 Відповісти
У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9520
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20.06.2021 19:53 Відповісти
Скажите Верещук, что погода нелётная.
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20.06.2021 21:19 Відповісти
То буде спойлер!
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20.06.2021 21:35 Відповісти
Га-га-га, 6ы-гы-гы,....вы посмотрите,....ЧТО!!....предлагается. Супер! Экстра!

Проект бурильной установки для добычи водяного льда на Луне с помощью факела ракетного двигателя представили компании Masten, Honeybee Robotics и MOXIE. В прошлом они не раз выполняли работу для NASA, помогая планировать миссии и проектируя узлы и системы. ROCKET M (Resource Ore Concentrator using Kinetic Energy Targeted Mining) представляет собой мобильную установку с ракетным двигателем мощностью 444,8 Н. Перед работой на грунт опускается герметичный купол, внутри которого происходят кратковременные вспышки факела. Подобная система может пробить грунт на глубину до 2 метров, глубже которых, как считается, водяного льда в достаточном для добычи количестве нет.
Я представляю зеленые рожи, когда они увидят ...эти факела..... У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8194
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20.06.2021 23:13 Відповісти
 
 