У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС
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У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру утримається до кінця доби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчим часом очікуються сильні пориви вітру. Їхня швидкість становитиме 15-18 метрів за секунду.
На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:
- всі вікна будинків мають бути щільно зачинені, потрібно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Вас, ботів. тільки по таких новинах і можна виявити
Потому рекламы там на межгородских магистралях таки значительно поменьше, чем у нас. Ну а в городах - чел тебе выше всё показал - нам до количества их рекламы в городах ещё чухать и чухать, у нас очень незарекламленные города.
Проект бурильной установки для добычи водяного льда на Луне с помощью факела ракетного двигателя представили компании Masten, Honeybee Robotics и MOXIE. В прошлом они не раз выполняли работу для NASA, помогая планировать миссии и проектируя узлы и системы. ROCKET M (Resource Ore Concentrator using Kinetic Energy Targeted Mining) представляет собой мобильную установку с ракетным двигателем мощностью 444,8 Н. Перед работой на грунт опускается герметичный купол, внутри которого происходят кратковременные вспышки факела. Подобная система может пробить грунт на глубину до 2 метров, глубже которых, как считается, водяного льда в достаточном для добычи количестве нет.
Я представляю зеленые рожи, когда они увидят ...эти факела.....