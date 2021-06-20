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Від початку доби 20 червня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 20 червня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби неділі, 20 червня, російські найманці на Донбасі двічі відкривали вогонь по українських позиціях, без втрат.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 20 червня, зафіксовано 2 такі порушення", - сказано у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбуці в неділю.

Зокрема, в районі населеного пункту Старогнатівка противник зробив обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у штабі ООС.

Читайте також: Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС
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И такое "перемирие" каждый день - с обстрелами, снайперским огнем и погибшими.

Зато ЗЕ удобно:
- Как клянчить что-то у США и НАТО - у нас война.
- Как оправдываться перед МВФ - у нас война.
- Как сцать в глаза ватным зебилам - у нас мир, тишина и благодать.
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20.06.2021 18:14 Відповісти
Даже на Троицу! Ну твари. Один из самых почитаемых праздников в Украине издавна. Лёгкий какой то, летний, светлый. В далёком детстве бабушка травы нанесёт в дом, лугом пахло, травой---хотя и жили на окраине города. Боженька припомнит---там на верху зачтено всегда. Отвечают тоже сильно.
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20.06.2021 18:21 Відповісти
Щось оті тварі попритихли. Мабуть,вказівок не отримують від РуZZенфюрера пуцьки. Хворий,сараче(бідненький),на "очко",що так беспардонно надрав йому Байдуша у Женеві. Тепер йому потрібен не так Донбас,як йод і вазелін.
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20.06.2021 19:25 Відповісти
Від початку доби 20 червня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9553

вітаєм з Трійцею Святою українське військо... бережи Боже наших захисників !!!
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20.06.2021 20:06 Відповісти
 
 