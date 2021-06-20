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біженці (1036) ООН (2767) переселенці (516)

В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, в Україні налічується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тисяч біженців і шукачів притулку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію пресслужби Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) з нагоди Всесвітнього дня біженців.

Загалом у 2020 році кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування та порушення прав людини, зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн переміщених осіб станом на кінець 2019 року. Особи віком до 18 років становлять 42% всіх вимушено переміщених осіб.

Також зросла кількість ВПО. У 2020 році 48 млн осіб були ВПО у своїх країнах (45,7 млн ​​- у 2019 році). Ще 4,1 млн шукали притулок.

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За словами глави Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна. Це приблизно вдвічі більше, ніж населення України.

"І за кожною цифрою стоїть окрема дівчинка чи хлопчик, жінка чи чоловік, яких змусили залишити свій дім та громаду, зібрати всі речі, які вони можуть нести, і шукати захисту в новій громаді. Сила та можливості багатьох мільйонів людей, які переживають цей досвід і які пристосовуються до своїх нових громад і будують там життя, вражають мене щодня. Щоразу, коли я розмовляю з кимось, хто шукає притулку, з біженцем чи ВПО, я чую, що найбільш за все вони хочуть мати можливість продовжувати своє життя, знову жити безпечним та незалежним повсякденним життям та робити свій внесок у розвиток суспільства. Вони не хочуть залежати від допомоги. Це саме те, що ми маємо підтримувати і давати їм таку можливість", - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.
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Топ коментарі
+3


Orwell was right@GeogeOrwellLive





Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...

З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.

Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".

Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
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20.06.2021 20:12
+1
А ця Кароліна часом не лівачка зі Швеції?
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20.06.2021 21:02
+1
Интересное разделение. А что " внутренне перемещенные" это не беженцы... Их что, их кто то "внутренне переместил" или они бежали от войны, от оккупации и по сути являются беженцами.
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20.06.2021 21:23
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Orwell was right@GeogeOrwellLive





Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...

З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.

Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".

Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
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20.06.2021 20:12 Відповісти
Було ж нібито півтора мільйона. Що 800 тисяч повернулися у Луганду?
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20.06.2021 20:12 Відповісти
...розбіглися від кацапні,
мов мишенята...
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20.06.2021 20:16 Відповісти
Ага, смотрите завоют: ввиди,памаги,спаси.
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20.06.2021 20:26 Відповісти
В нас це агресія москалів.А в Європу приїждають дикуни з десятьма дітьми.Хто їх зможе забезпечити всім необхідним?
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20.06.2021 20:59 Відповісти
Брехня. Я лично знаю 4-х даунбаситов кои ни на какой учёт не становятся. Суться, что их на сельхозработы отправят. Идиоты. В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН - Цензор.НЕТ 9415
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20.06.2021 21:02 Відповісти
А ця Кароліна часом не лівачка зі Швеції?
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20.06.2021 21:02 Відповісти
Интересное разделение. А что " внутренне перемещенные" это не беженцы... Их что, их кто то "внутренне переместил" или они бежали от войны, от оккупации и по сути являются беженцами.
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20.06.2021 21:23 Відповісти
Беженцы это лица не являющиеся гражданами страны пребывания. В отличии от граждан вынужденно переместившихся на другое место жительства в своей стране. У ВПЛ на много больше прав и льгот.
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20.06.2021 22:58 Відповісти
И что с того?
Когда миллионы людей, тупо подыхали в Конго, Сьерра-Лионе, Либерии, Мозамбике и Руанде, ООН только обеспокоенности рожала, да периодически, отправляла миротворческие контингенты, малочисленные и неспособные хоть как то исправить ситуацию.
Тогда молчали как рыбы: ведь если ситуация в заднице, пиар выходит такой себе.
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20.06.2021 21:26 Відповісти
Это дамбасы что ли? Ну так и пишите, что в Украине находится столько-то предателей Родины и т. д.
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20.06.2021 22:01 Відповісти
нема війни - нема біжинців !
Саме формулювання "АТО-ООС" не передбачає наявності біженців ...
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20.06.2021 22:27 Відповісти
В Сирии война идёт?

Махмуд из Пальмиры перебрался в Дамаск - он ВПЛ.
Мазмуд из Пальмиры перебрался в Штудгарт - он беженец.
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20.06.2021 23:02 Відповісти
Так сколько у нас беженцев??? 700 тысяч или 1.6 млн как звиздят , на каждом углу. слуги народа?? или и на беженцах эта зелёная срань делает деньги???
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21.06.2021 13:21 Відповісти
 
 