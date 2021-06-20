В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, в Україні налічується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тисяч біженців і шукачів притулку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію пресслужби Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) з нагоди Всесвітнього дня біженців.
Загалом у 2020 році кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування та порушення прав людини, зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн переміщених осіб станом на кінець 2019 року. Особи віком до 18 років становлять 42% всіх вимушено переміщених осіб.
Також зросла кількість ВПО. У 2020 році 48 млн осіб були ВПО у своїх країнах (45,7 млн - у 2019 році). Ще 4,1 млн шукали притулок.
За словами глави Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна. Це приблизно вдвічі більше, ніж населення України.
"І за кожною цифрою стоїть окрема дівчинка чи хлопчик, жінка чи чоловік, яких змусили залишити свій дім та громаду, зібрати всі речі, які вони можуть нести, і шукати захисту в новій громаді. Сила та можливості багатьох мільйонів людей, які переживають цей досвід і які пристосовуються до своїх нових громад і будують там життя, вражають мене щодня. Щоразу, коли я розмовляю з кимось, хто шукає притулку, з біженцем чи ВПО, я чую, що найбільш за все вони хочуть мати можливість продовжувати своє життя, знову жити безпечним та незалежним повсякденним життям та робити свій внесок у розвиток суспільства. Вони не хочуть залежати від допомоги. Це саме те, що ми маємо підтримувати і давати їм таку можливість", - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.
Будь ласка, зачекайте...
Orwell was right@GeogeOrwellLive
Ну що пані та панове, цей тренд про розпач і жах.
Фото не для слабких шлунком.
Повернувся щойно з Київського водосховища. Мушу повідомити - сталася мштабна екологічна катастрофа. Не випадок, не ситуація, а саме катастрофа! Ви вже мабуть чули про дохлу рибу в Дніпрі. Я теж. Але коли побачив...
З вечора не зрозуміли, чого біля водойми так смердить. На світанку вийшли на воду, але жодного кльову не побачили аж до 9 ранку. Вирішили вийти на берег розім'ятися. І від побаченого ледь не зомліли! І зрозуміли, чого немає кльову. Все узбережжя буквально завалено мертвою рибою. Від малечі до кілька кілограмових особин. Кожні 3-5 кроків. Подекуди купами. Пройшли кілька кілометрів, періодично, виходячи на берег - всюди те саме.
Щодо причин - ніхто не знає. Погода однозначно ні. Температура води навіть нижче, ніж зазвичай. Зелені водорості - ні. Бувало і більше. Хімія з полів - ні. Немає уздовж КВС полів. Принаймні, з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там немає.
На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки. І що вбиває, те що жодна м'соморда лепрозорічка з @tsnua і інших загальнонаціональних каналів ні слова. У них в пріоритеті олігархи, бубочка і "смерть на дорозі".
Резюме таке: роки 2-3 КВС можна вважати мертвим і отруйним морем. А Київ, до речі, отримує звідти воду. От і думайте.
мов мишенята...
Когда миллионы людей, тупо подыхали в Конго, Сьерра-Лионе, Либерии, Мозамбике и Руанде, ООН только обеспокоенности рожала, да периодически, отправляла миротворческие контингенты, малочисленные и неспособные хоть как то исправить ситуацию.
Тогда молчали как рыбы: ведь если ситуация в заднице, пиар выходит такой себе.
Саме формулювання "АТО-ООС" не передбачає наявності біженців ...
Махмуд из Пальмиры перебрался в Дамаск - он ВПЛ.
Мазмуд из Пальмиры перебрался в Штудгарт - он беженец.