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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Кравчук (545) США (14513) нормандська четвірка (1512)

США ухвалять рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США ухвалять рішення про приєднання до

Рішення про приєднання США до "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, найімовірніше, буде ухвалено за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дім" висловив глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз", - сказав він.

На думку Кравчука, на нинішньому етапі в межах "нормандської четвірки" у Німеччини та Франції не вистачає твердості, системності та послідовності в тому, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".

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"Тобто що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлерка Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор - Росія, що вона має піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити", - упевнений очільник української делегації в ТКГ.

Після зустрічі Зеленського та Байдена, за формулюванням Кравчука, "все буде змінюватися". Як щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, так і у роботі "нормандського формату", а також щодо ситуації з Мінськими угодами.

Він нагадав, що 16 червня під час пресконференції Байден підтвердив, що Мінський процес треба розвивати, його потрібно підкріплювати дипломатичними та іншими можливостями.

"Очевидно, за цим стоять якісь конкретні пропозиції, які будуть реалізовані у якихось формах", - підсумував Кравчук.

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Топ коментарі
+16
"Довпо*еп или нет" - так вопрос даже не стоит. Это давно всем известно. Вопрос стоит - что с этим делать. Это и будут решать.
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20.06.2021 20:58
+12
Да. Там сделают окончательную експертизу. Довпо*еп или нет и уже после решат. Только при чем тут Украина?
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20.06.2021 20:31
+9
Главное, чтоб вiслюка кондратий с переляку не хватил. По его внезапным ночным приступам патриотизма после звонка с Администрации Белого дома, видно, что у него нервы ни к чёрту...
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20.06.2021 21:40
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Да. Там сделают окончательную експертизу. Довпо*еп или нет и уже после решат. Только при чем тут Украина?
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20.06.2021 20:31 Відповісти
При чем тут Украина?

За выбор нужно платить.
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20.06.2021 20:44 Відповісти
"Довпо*еп или нет" - так вопрос даже не стоит. Это давно всем известно. Вопрос стоит - что с этим делать. Это и будут решать.
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20.06.2021 20:58 Відповісти
у штатов огромный опыт работы с различными "сукиными сынами" США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8533.думаю найдут правильную тональность
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20.06.2021 21:36 Відповісти
Главное, чтоб вiслюка кондратий с переляку не хватил. По его внезапным ночным приступам патриотизма после звонка с Администрации Белого дома, видно, что у него нервы ни к чёрту...
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20.06.2021 21:40 Відповісти
А толку з тих приступів? Он на нібито зачинених АЗС Мертвечука вже черги стоять з автівок.
Так розумію, що монополія мертвечука на автогаз нікуди не поділася....
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21.06.2021 00:54 Відповісти
Ну вот и слава Богу! У Украины появится,на этих пресловутых переговорах мощный союзник. Интересно, как будут тявкать пся кремлевские крысы и ихние верные церберы (Гкрмания и Франция) в присутствии Льва?
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20.06.2021 23:00 Відповісти
"У Украины появится,на этих пресловутых переговорах мощный союзник" - а он появится, если Вовочка включит дурачка и начнет плести Байдену - "я не понимаю, о какой коррупции в Украине вы говорите?"
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20.06.2021 23:34 Відповісти
Іван Любко ))) Появление там США, означает уход Раши, т. к они решать этот вопрос с США, не будут., и дальше будут "решать" Украина и США, примерно так (ссылка)
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21.06.2021 07:42 Відповісти
штаты просто заменят Зе в новом формате и порешают с остальными участниками
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20.06.2021 20:35 Відповісти
Та чорта лысого ты угадал!
У нашего вислюка поддержка 73%, слить по тихому не выйдет!)))
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20.06.2021 21:28 Відповісти
Добрий день ! Рада Вас бачити !
=порешают= так, як з Грузією ?
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21.06.2021 01:55 Відповісти
Надеюсь, Байдену импичмент "величайший" не завернет.
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20.06.2021 20:40 Відповісти
ой...тут нив чем нельзя быть уверенным ))) с его бедоносной как Чернобыль энергетикой )))
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20.06.2021 20:41 Відповісти
может самолет... того?))))
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20.06.2021 20:46 Відповісти
Случайно в Бермуды залетит...
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20.06.2021 20:59 Відповісти
Та хоть на Марс...
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20.06.2021 21:01 Відповісти
То надо с Маском договариваться.
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20.06.2021 21:04 Відповісти
Валера, я не готов напрягать уважаемого человека, пусть работает.
Ты думай: пусть стандартно садится в самолет, со своей сворой, и взлетают. И все. И на вопрос: куда он делся - будет чёткое предположение: на Марс улетел.
А на наводящие и уточняющие вопросы - четкие и лаконичные ответы:
- Ой, да все разведки мира знают!
- Порох воздушную стрелку на марсианскую колею переключил!
- Ой, сами слышали же, построили самолет и полетели бамбить марсиан!
и так и далее....
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20.06.2021 21:12 Відповісти
США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9370
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20.06.2021 21:17 Відповісти
Чего ржёшь?
вариант:
-Погнал искать кто сбил боинг/убил шеремета/разокрал бюджет/....
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20.06.2021 21:26 Відповісти
Да там куча вариантов. Срочный вызов на корпоратив с пианиной и всё такое...
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20.06.2021 21:29 Відповісти
ага, залетел на коорпоратив, а там крышка упала и заклинила!
Рояль в борт не помещается!))
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20.06.2021 21:33 Відповісти
Новый мем "рояль в штанах" США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7443
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20.06.2021 21:41 Відповісти
разве шо вместо преЗЕнелоха ))))
ибо ***** будет категорически против (даже если зненелох накосячит в США)))
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20.06.2021 20:40 Відповісти
США, таким чином, своєю участю наголосять, що Україна в сфері їх інтересів.
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20.06.2021 20:43 Відповісти
не знал, что нормандский формат заседает в Делавэре.
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20.06.2021 20:43 Відповісти
Там много чего заседает - очень благоприятный налоговый климат.
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20.06.2021 21:00 Відповісти
Но Баба-яга ввп будет против.
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20.06.2021 20:44 Відповісти
Ой-ой-ой!
Сейчас опять наобещают "золотые горы" и "кисейные берега"...
А потом, опять, как всегда, ОПОЗОРИТСЯ Бубочка!
США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3909
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20.06.2021 20:47 Відповісти
Кто обещает-то?

Обещает ЗЕ, Кравчук, Кулеба еще какие-то Ермаки и прочие завхозы.
Госдеп уже задолбался их брехню опровергать.
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20.06.2021 21:23 Відповісти
Чего не понятно - статью не осилил?
Кравчук и остальная Ко Зели и обещают.
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20.06.2021 22:25 Відповісти
Может американцы самолет с Зеленским, посадят на какой нибудь военной базе в районе Аляски, в связи с угрозой взрыва?
Проверят, бомбы не найдут, самолет отправят обратно, а Зеленского, оставят на перевоспитание...
США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7996
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20.06.2021 20:48 Відповісти
Это надо было делать еще в начале войны,а теперь все расклады кардинально поменялись и не надо было Зеле подтверждать устаревшие Минские блудняки. США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3288
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20.06.2021 20:51 Відповісти
устаревшие-неустаревшие...а ***** корчится США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9934
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20.06.2021 21:39 Відповісти
Щось мені стало дуже сумно.
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20.06.2021 20:53 Відповісти
Влажные мечты о том, что кто-то сделает что-то вместо нас. Это только Ося Бендер декларировал, что заграница нам поможет.
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20.06.2021 20:54 Відповісти
похоже,со времен Остапа изменились только "бренды"."Стадо" как было,так и есть.Заграница действительно может существенно помочь,как это сделали,например, полякам и чехам,прибалтам . Но , помочь - это не значит сделать вместо нас.
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21.06.2021 12:10 Відповісти
Зеля другый срик!
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20.06.2021 20:55 Відповісти
Только бы не курил ничего и Дермака с собой не брал. Облажаться он спокойно и без всего этого прекрасно сможет. Но все-таки надеюсь что после 2 лет президентства хоть чему-нибудь научился.
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20.06.2021 20:56 Відповісти
Пусть Беню с собой возмет. Вместо Ермака.
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20.06.2021 22:09 Відповісти
Хорошая мысль. Но Беня хозяин Зели, а не наоборот, к сожалению. И вот эти непонятные кидания с движением бюджетных средств с одного счета на другой внутри страны яркое тому подтверждение...
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20.06.2021 22:18 Відповісти
Ага, пусть берёт, только лишь в тюрягу.
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21.06.2021 23:18 Відповісти
злые вы люди - опять вам зе! не угодил. он артист, всю свою "жисть" за чужие деньги озвучивает чужие репризы. что єрмакъ утвердит, то он и озвучивает. "нарiду ндравиться". може он еще и "думать" должен по-вашему ? - а бояре тогда зачем?
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20.06.2021 21:00 Відповісти
Шото мне кажется, что после визита Блинкена в Киев, от ЗЕ уже нифига не будет зависеть.
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20.06.2021 21:21 Відповісти
От потерпевшего вiслюка никогда ничего не зависело. Что может зависеть от куклы, которую одевают на руку через дырку в ж@пе?
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20.06.2021 21:48 Відповісти
"Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать" - сказав Кравчук.

Був би Порох на зовнішній політиці та безпеці України, - то, можливо, нині лише би Меркель не називала б касапів агресором та окупантом. А вслід за поляками та прибалтами - всі інші так би й називали. І комісії Євросоюзу не припиняли б на два роки характеризувати касапів як окупанта Криму та Донбасу...
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20.06.2021 21:27 Відповісти
Ну, ежели "США примет решение ... по итогам визита Зеленского..." - дело плохо, ибо итоги абсолютно всех визитов Зеленского неутешительные, как собственно, и всей его деятельности на посту руководителя государства...
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20.06.2021 21:33 Відповісти
Суперскандал! США таки заморозили $100 млн помощи Украине - The Washington Post20 июня, 2021Без рубрикиКомментарии: 0США ухвалить рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8426Еще одна неожиданная сегодняшняя новость из Белого дома…Читать далее
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20.06.2021 22:00 Відповісти
дэбил бидон
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20.06.2021 22:01 Відповісти
скока можно этот фейк таскать?
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20.06.2021 22:10 Відповісти
я би не став так жваво обговорювати і приділяти багато уваги на чергову особисту думку Кравчука
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20.06.2021 22:30 Відповісти
Бред, новый участник может появится только по согласию всех сторон.
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20.06.2021 22:30 Відповісти
ордер выдай на беню для начала
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21.06.2021 00:01 Відповісти
Якщо Байден замість Зеленського, у норманському форматі, то буде саме то...
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21.06.2021 00:23 Відповісти
Вангую, що США не приєднається - клоун зробить все для цього можливе
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21.06.2021 00:50 Відповісти
США примет решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук"

Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйла - пуйло принял Байдена в нормандский формат!
А пуйло принимает в "нормандский формат" только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. текста пуйла о капитуляции Украины.
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21.06.2021 01:16 Відповісти
Мы-бы тебе поверили , но у тебя бутылка в ж.опе . Как такому верить?
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21.06.2021 08:02 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте мені грошей, покажіть потрібну вам церкву і ви побачите, як у попів тієї церкви через хімічний опік моїми черевними газами очі на лоба повилазять".
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21.06.2021 03:47 Відповісти
Ой , как нехорошо.
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21.06.2021 08:01 Відповісти
До чого там норманський формат, коли штати та москотостан є підписантами Будапештсьго?
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21.06.2021 09:33 Відповісти
"ну, все пропал дом", тьфу - формат
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21.06.2021 12:06 Відповісти
а на фото первый флаг чей ??? червоно-чорный который.....
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21.06.2021 13:52 Відповісти
Дурит народ комиссар в пыльном шлеме. Как сто лет назад его предшественники дурили народ лозунгом Землю-крестьянам. Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков./ Переговоры что с участием США что без участия США бесполезны.
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21.06.2021 15:37 Відповісти
че-то ДЖО мутит непонятно что, Трамп был прямой как двери!
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21.06.2021 16:19 Відповісти
вангист туев...хотели бы уже б там были..с 14-го...
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21.06.2021 20:45 Відповісти
 
 