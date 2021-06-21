США ухвалять рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук

Рішення про приєднання США до "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, найімовірніше, буде ухвалено за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дім" висловив глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз", - сказав він.

На думку Кравчука, на нинішньому етапі в межах "нормандської четвірки" у Німеччини та Франції не вистачає твердості, системності та послідовності в тому, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".

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"Тобто що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлерка Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор - Росія, що вона має піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити", - упевнений очільник української делегації в ТКГ.

Після зустрічі Зеленського та Байдена, за формулюванням Кравчука, "все буде змінюватися". Як щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, так і у роботі "нормандського формату", а також щодо ситуації з Мінськими угодами.

Він нагадав, що 16 червня під час пресконференції Байден підтвердив, що Мінський процес треба розвивати, його потрібно підкріплювати дипломатичними та іншими можливостями.

"Очевидно, за цим стоять якісь конкретні пропозиції, які будуть реалізовані у якихось формах", - підсумував Кравчук.

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