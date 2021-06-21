США ухвалять рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення про приєднання США до "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, найімовірніше, буде ухвалено за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону.
Таку думку в ефірі телеканалу "Дім" висловив глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз", - сказав він.
На думку Кравчука, на нинішньому етапі в межах "нормандської четвірки" у Німеччини та Франції не вистачає твердості, системності та послідовності в тому, "щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".
"Тобто що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлерка Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор - Росія, що вона має піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити", - упевнений очільник української делегації в ТКГ.
Після зустрічі Зеленського та Байдена, за формулюванням Кравчука, "все буде змінюватися". Як щодо отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, так і у роботі "нормандського формату", а також щодо ситуації з Мінськими угодами.
Він нагадав, що 16 червня під час пресконференції Байден підтвердив, що Мінський процес треба розвивати, його потрібно підкріплювати дипломатичними та іншими можливостями.
"Очевидно, за цим стоять якісь конкретні пропозиції, які будуть реалізовані у якихось формах", - підсумував Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
За выбор нужно платить.
Так розумію, що монополія мертвечука на автогаз нікуди не поділася....
У нашего вислюка поддержка 73%, слить по тихому не выйдет!)))
=порешают= так, як з Грузією ?
Ты думай: пусть стандартно садится в самолет, со своей сворой, и взлетают. И все. И на вопрос: куда он делся - будет чёткое предположение: на Марс улетел.
А на наводящие и уточняющие вопросы - четкие и лаконичные ответы:
- Ой, да все разведки мира знают!
- Порох воздушную стрелку на марсианскую колею переключил!
- Ой, сами слышали же, построили самолет и полетели бамбить марсиан!
и так и далее....
вариант:
-Погнал искать кто сбил боинг/убил шеремета/разокрал бюджет/....
Рояль в борт не помещается!))
ибо ***** будет категорически против (даже если зненелох накосячит в США)))
Баба-ягаввп будет против.
Сейчас опять наобещают "золотые горы" и "кисейные берега"...
А потом, опять, как всегда, ОПОЗОРИТСЯ Бубочка!
Обещает ЗЕ, Кравчук, Кулеба еще какие-то Ермаки и прочие завхозы.
Госдеп уже задолбался их брехню опровергать.
Кравчук и остальная Ко Зели и обещают.
Проверят, бомбы не найдут, самолет отправят обратно, а Зеленского, оставят на перевоспитание...
Був би Порох на зовнішній політиці та безпеці України, - то, можливо, нині лише би Меркель не називала б касапів агресором та окупантом. А вслід за поляками та прибалтами - всі інші так би й називали. І комісії Євросоюзу не припиняли б на два роки характеризувати касапів як окупанта Криму та Донбасу...
Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйла - пуйло принял Байдена в нормандский формат!
А пуйло принимает в "нормандский формат" только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. текста пуйла о капитуляции Украины.
у церкві"© (Г.Москаль)
Кравчук:
"Моє політичне кредо - дайте мені грошей, покажіть потрібну вам церкву і ви побачите, як у попів тієї церкви через хімічний опік моїми черевними газами очі на лоба повилазять".