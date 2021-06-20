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Новини Політика України
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дипломатія (674) Кулеба Дмитро (3205)

Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська дипломатія після 2014 року

Дипломатія попри усталеність змінюється відповідно до вимог сучасності. Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", нині їй притаманне нестандартне і гостре мислення.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав журналістам за результатами дипломатичного форуму в Анталії, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про зміни в сучасній дипломатії, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломати завжди грають за правилами. Агресори завжди порушують правила та активно виправдовують своє насильство. У таких випадках слід мислити нестандартно, мати гострий розум та гострі зуби. Володіння цими трьома елементами - запорука успіху. Думаю, що різниця між дипломатією України до та після 2014 року в цьому й полягає: ми навчилися мислити нестандартно, стали мислити гостро і, що навіть важливіше, ми нагострили наші зуби", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що дипломатія дуже консервативна і неохоча до прийняття будь-яких інновацій.

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"Модернізація дипломатії в будь-якій країні вимагає великих зусиль і політичної волі", - сказав міністр.
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Топ коментарі
+46
Згоден, але так було лише до літа 2019 року. А потім суцільна дупа...
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20.06.2021 20:58
+31
Дупа заляпана ЗЕленим лайном.
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20.06.2021 21:00
+26
"Ми є свідками жахливих поразок України. Команда Зеленського не має жодної ефективної стратегії для України на міжнародній арені, тож доводиться лише констатувати чергові втрати нашої країни у політичній та економічній площинах. У Зеленського намагаються знайти винних і перекласти відповідальність на когось, крім себе самих. Команді Зеленського треба навчитися читати дипломатичну мову - вона інша, ніж мова КВН, і вона інша, ніж мова журналістів...." https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/355801532639374/?t=1

Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6164
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20.06.2021 21:11
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Згоден, але так було лише до літа 2019 року. А потім суцільна дупа...
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20.06.2021 20:58 Відповісти
Дупа заляпана ЗЕленим лайном.
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20.06.2021 21:00 Відповісти
А які там перемоги були у Мінську? Що там з Байденом молодшим? Чому Україну звинувачують у втручання у вибори 2016 у США?
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20.06.2021 21:46 Відповісти
А ти кумедне! Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6580 Питання став до автора цитати: Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба. Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9007
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20.06.2021 21:52 Відповісти
Н добре, тоді то тебе - єкзперда. А в чому дупа після 2019? А хіба після Мінської дупи може бути щось гірше?
Ну ладно, ЗЕ реально дилетант, але ж у мінську дубу залізло досвідчена особина, яка навіть була міністром закордоних справ - це як?
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20.06.2021 21:59 Відповісти
Ти звідки пишеш... точніше, якщо ти пишеш під примусом, дай нам знати! Додай, окрім помилок граматичних, будь який інший знак! Смайлик наприклад. Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8331
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20.06.2021 22:08 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6495 Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9786
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20.06.2021 22:24 Відповісти
Чмо під ніком «Zenitchik"'-це кацапське смердяче лайно.
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20.06.2021 22:48 Відповісти
Это уши можно навострить , а зубы наточить ! Клоунарий ,дипломатия это
не погорелое шапито 🤡🤢🎪 95
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20.06.2021 22:43 Відповісти
И вообще ,сейчас у КЛОУНА д'ермак за всех вас отрабатывает ПУТЛЕРУ !

А вы , как ручные собачки только подтявкиваете
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20.06.2021 22:54 Відповісти
"Обвинения России во вмешательстве в американские выборы 2016 года - обвинения российских правительственных структур во вмешательстве в процесс президентских выборов 2016 года в США с целью нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон, способствовать победе Дональда Трампа и спровоцировать политический и социальный раскол."

Юноша ЗЕнитных войск, Вы ничего не перепутали. Надо бы все-таки с материалом дискуссии ознакомится. Или на команду Бортникова "Агонь" всегда ляпаем невпопад мимо горшка?
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20.06.2021 22:46 Відповісти
Это оно про себя? Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8991
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20.06.2021 21:00 Відповісти
Иногда лучше жевать, чем говорить. Была реклама такая, не помню чего именно Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4013
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20.06.2021 21:00 Відповісти
Это когда коцапов на *** посылали с Цензора?Да-хорошая реклама😂🌷
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20.06.2021 21:10 Відповісти
Ты же коцап,или глазки в пол?😂🌷
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20.06.2021 21:19 Відповісти
А на острие атаки нестандартный, а главное скромный, Кулеба.
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20.06.2021 21:01 Відповісти
Бабушка ему говорила, что он гениальный, а он по простоте верил.
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20.06.2021 21:39 Відповісти
Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3799
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20.06.2021 21:01 Відповісти
кулєба почав нюхати разом з квртальним дурком.
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20.06.2021 21:04 Відповісти
Мабуть то від дипломатії задрали ціну на олію найвище в світі. Вже навіть за кордоном українську олію не беруть, що за дурня з олією? Якого на неї ціну підняли?
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20.06.2021 21:04 Відповісти
Ну, патамуша, то засуха, то дожди, то доллар растет, то падает. Нет никакой стабильности. А "отечественные" ТО никак не нажрутся. Якби ж тільки олія, тут і свинина і телятина і масло (справжнє) і сири тверді і молоко і цукор і мука і хліб. Та не буду все перераховувати, краще подивитися на цінники в Польщі, Словаччині і Україні і відразу стане зрозуміло, що в Україні самі високі зарплати.
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20.06.2021 21:11 Відповісти
скоріше по цінниках можна сказати в якій країні більше всього жере президент з друганами.
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20.06.2021 21:14 Відповісти
а так оно и есть. просто у нас налоги не принято платить, поэтому все бедны как церковные мыши. но при этом самые высокие цены
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20.06.2021 22:08 Відповісти
Странная логика. Если не платить налоги - то больше денег -то богаче тот кто не платит налоги. Шота только я не вижу богачей. Беня не в счет. И как цены зависят от того шо не платят налоги? Тебе шо, государство продает колбасу или хлеб?
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20.06.2021 23:37 Відповісти
подумай денек-другой. может допрешь.
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21.06.2021 00:00 Відповісти
Шо он там навострил?
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20.06.2021 21:04 Відповісти
лыжи
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20.06.2021 21:08 Відповісти
Лыжи и уши.
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20.06.2021 21:38 Відповісти
шо шо ?
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20.06.2021 21:04 Відповісти
По видимому, в команде зеленского, нет людей, которые страдают от избытка скромности...
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20.06.2021 21:05 Відповісти
Зуби вострі як у бобра - і ростуть невпинно - дрова луплять як пилорама.
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20.06.2021 21:05 Відповісти
Нестандартный сюжет пишет Юзик, острую интригу - Шефир, роль исполняет - Нелох !
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20.06.2021 21:06 Відповісти
нет. В 2019 году - она открыла свой брехливый чакр и теперь врет всем кому не попадя - и иностранным партнерам и своим гражданам, потому что этой власти похрен кому врать - они не понимают , что такое репутация, ведь ее у них - никогда не было.
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20.06.2021 21:10 Відповісти
"Ми є свідками жахливих поразок України. Команда Зеленського не має жодної ефективної стратегії для України на міжнародній арені, тож доводиться лише констатувати чергові втрати нашої країни у політичній та економічній площинах. У Зеленського намагаються знайти винних і перекласти відповідальність на когось, крім себе самих. Команді Зеленського треба навчитися читати дипломатичну мову - вона інша, ніж мова КВН, і вона інша, ніж мова журналістів...." https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/355801532639374/?t=1

Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6164
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20.06.2021 21:11 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8139
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20.06.2021 21:15 Відповісти
Після мінських "перемог" вони взагалі повинно заткнутися і не вянькати, щоб всі забули хто автор цієї стратегічної ганебної поразки.
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20.06.2021 21:44 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9664

Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2691
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20.06.2021 21:52 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8147
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20.06.2021 21:58 Відповісти
Антимонопольний комітет контрольований ЗЕ - а можна с цього місця подетальніше? Це ж пряме перевищення влади? А чого ж гетьман до суду не подасть? Чи це фейк?
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20.06.2021 22:03 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7772
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20.06.2021 22:21 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6069
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20.06.2021 22:34 Відповісти
Ольга Піщанська- голова АМКУ. Також Ольга є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
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20.06.2021 22:27 Відповісти
Свино-собака (Zenitchik), пшол нах#й.
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20.06.2021 22:37 Відповісти
А закриття каналів Мертвечука - не перевищення влади?
Але перевищувати владу заради власних рейтингів - це добре, а заради нац безпеки - погано?
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21.06.2021 12:22 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5697
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20.06.2021 22:17 Відповісти
Зебіл, публічне (трахання) гра членом на роялі це хамство чи збочення?
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20.06.2021 22:30 Відповісти
Ну, патамуша, то засуха, то дожди, то доллар растет, то падает. Нет никакой стабильности. А "отечественные" ТО никак не нажрутся. Якби ж тільки олія, тут і свинина і телятина і масло (справжнє) і сири тверді і молоко і цукор і мука і хліб. Та не буду все перераховувати, краще подивитися на цінники в Польщі, Словаччині і Україні і відразу стане зрозуміло, що в Україні самі високі зарплати.
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20.06.2021 21:12 Відповісти
Это сказал "дипломат", ответственный вместе с ЗЕ за провал международных отношений после 2019 года.
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20.06.2021 21:13 Відповісти
Какой язык для Кулебы родной ?
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20.06.2021 23:10 Відповісти
Вроді ж нормальний чоловік і таке "зморозити".
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20.06.2021 21:19 Відповісти
Що воно меле....
Нині української дипломатії просто не існує.
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20.06.2021 21:20 Відповісти
Украинская дипломатия протухла . Начала загниваь ещё в2014 г. , с Увольнения посла в ООН Сергеева, и назначения учителя матемаики Министром. А Зеля весь дипломатический корпус вообще добил. Те что выдают себя сейчас за дипломатов, вообще не дипломаты. Чего стоит бухгалтер Маркарова, которую не принимают в США.
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20.06.2021 21:21 Відповісти
Закон про мову: українці знову залишаться безправними.

Напередодні святкування тридцятиріччя незалежності України українська мова так і залишається недостатньою, щоби громадяни саме нею отримували всю інформацію в усій її повноті - в розважальному секторі інформації зокрема.
На порядку денному Верховної Ради - знову питання про відтермінування введення в дію закону про дублювання українською мовою фільмів та серіалів на телеканалах, зазначає видання Детектор Медіа.
Причому йдеться не про нішеві канали спеціально для любителів російської мови - такі канали в передбачених законодавством рамках теоретично могли б існувати. Йдеться про найпопулярніші й найпотужніші канали, розраховані на всіх.
Отже, напередодні святкування тридцятиріччя незалежності України українська мова так і залишається недостатньою, щоби громадяни саме нею отримували всю інформацію в усій її повноті - у розважальному секторі інформації зокрема. Українці все ще МУСЯТЬ володіти російською мовою, щоби не опинятися в інформаційному гетто. Українська мова вже тридцять років усе ще залишається неповноцінною й фактично вторинною.
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А сама історія з дубляжем дедалі більше нагадує історію з мораторієм на продаж землі, коли кількадесят років цей продаж законодавчо було дозволено, але й заборонено водночас, теоретично дозволено, а скористатися цим було зась. Отак і українська мова повноцінною державною мовою де-факто не є - й от уже тридцять років так триває.
Питання російської мови є маніпулятивним від голови й до ніг. Ні, не маніпулятивним, назвімо речі їхніми справжніми іменами - брехливим. Ґрунтованим на брехні й облуді.
Передусім нам нав'язують - і навіть відомо, хто нав'язує - фальшиву дихотомію: україномовні vs російськомовні. Насправді є багато інших варіантів, проміжних. Скажімо, в Києві, скільки я себе пам'ятаю, більшість людей розмовляла російською, але дуже тепло ставилася до української й саме українську мову вважала маркером своєї ідентичності. Тут неможливо не згадати добрим словом Петра Весклярова - Діда Панаса, 110-ту річницю з дня народження якого відзначали днями. Справді непересічною була його заслуга в тому, що з найменших років українці саме українську мову сприймали як свою, рідну - навіть ті, хто в побуті розмовляв російською.
Було й зворотнє - коли деякі вихідці із сіл хоча й розмовляли українською, сприймали її за маркер низького соціального походження й дітям давали «російське виховання».
Власне, 2014 року російська агресія саме на тому й спіткнулася, що виявилося: «російськомовні» не означає «проти української».
І якби не постійне, протягом тридцяти років, нагнітання питання про буцімто «захист прав російськомовних», переважна більшість громадян, які користуються російською мовою, й гадки не мали б, що їхні права буцімто хтось порушує. Й ставилися б до української мови абсолютно толерантно. Так-так, це - вона, «гібридна війна» з боку Росії.
Російська пропаганда та її провідники в Україні вже тридцять років нав'язують нам хибні взірці, які ми нібито маємо наслідувати - Швейцарію, Бельгію, Канаду та Фінляндію. Про це детально писала Гала Скляревська. Дещо додам.
Жодна з кількох офіційних мов цих країн не є унікальною для цих країн, тобто такою, яка не є офіційною та, більше того, основною ще й в інших країнах. Винятками є лише фінська мова у Фінляндії, яка насправді в цій країні домінує, тоді як шведська є явно міноритарною, а також ретороманська у Швейцарії, якою розмовляє дуже мала кількість осіб.
Ба більше: жодна сусідня країна не чинить на ці країни мовного тиску, жодна інша країна не вважає носіїв мови за своїх «співвітчизників» і не береться їх «захищати». Дві офіційні мови Бельгії (й німецька локально офіційна), дві - Канади, три, окрім ретороманської, у Швейцарії, шведська мова у Фінляндії є суто внутрішніми чинниками. Тоді як російська мова в Україні є об'єктом зовнішнього тиску.
І ще більше: в жодній із-поміж цих країн жодна інша країна не ставить під запитання сам факт існування титульної мови й титульної нації. Не ставить під запитання саме право на існування даної держави. У жодній із названих держав злочинна пропаганда іншої держави не навіює носіям однієї з кількох мов ідеї їхньої переваги у правах над іншими співгромадянами. Нарешті, в усіх цих країнах неактуальними є визначення «мова метрополії» та «мова нещодавньої колонії», й тим паче не є актуальним «захист мови метрополії». Усі відносини «метрополія - колонія», як-от у Фінляндії, є справами дуже давно минулих літ, і колишні метрополії давно вже не хворі на манію величі.
До того ж, у Бельгії та Швейцарії до дуже значної міри представники регіонів із різними мовами варяться у власному соку, а жителі Женеви частіше бувають у Франції, ніж у німецькомовних регіонах власної країни. Менше з тим, це не шкодить тому, що вони почуваються швейцарцями й патріотами Швейцарії, а не французами. І навіть хизуються відмінностями швейцарської французької від заведеної у Франції, а швейцарської німецької - від заведеної в Німеччині. Україна - ще далеко не на тому етапі державного становлення. І знову згадаймо про зовнішній чинник, що є в Україні.
Загалом, російське агресивне втручання лише шкодить розв'язанню проблеми й лише розпалює пристрасті - пам'ятаймо, що саме цього Росії й треба.
Щось віддалено схоже на ситуацію в Україні можна сказати лише про Бельгію, де ще в історичному плані не так давно французька мова вважалася «мовою освіти й прогресу», а фламандська-нідерландська - «мовою селюків». Але відтоді Бельгія стала федерацією, й ані Франція, ані Нідерланди ніякої зацікавленості в мовному питанні у Бельгії не висловлюють і не висловлювали; ані Франція, ані Нідерланди не розглядають Бельгію або її регіони як «ісконно» свої території. Напруженість зберігається - але якщо навіть припустити, що Бельгія розпадеться, то це стовідсотково буде мирний розпад, оксамитове розлучення. Тобто ситуація однаково геть не тотожна українській.
На цю тему: «Русская весна» від «слуг народу». Як влада планує наступ на мовний закон
Прецеденти зовнішнього тиску трапляються не лише з Росією. Так, Угорщина захищає угорськомовне населення Румунії, Словаччини, Сербії та України, подеколи захищає занадто надмірно й навіть агресивно - але от саме в мовному плані й лише в ньому, ані про яке «возз'єднання територій» на державному рівні й близько не йдеться. Так, про це подеколи кричать маргінальні угруповання, але от саме маргінальні. На відміну від Росії.
А ще річ от у чім: нам немає ніякої потреби розглядати якісь «заморські» приклади. В України ВЖЕ БУВ ВЛАСНИЙ ДОСВІД двомовності: від самого 1991 року в Автономній Республіці Крим офіційними були українська, російська та кримськотатарська мови. Й що ж? На практиці беззастережно домінувала одна-єдина мова - російська. Абсолютно те саме ми бачимо в нині окупованих Криму та регіонах Донбасу, де pro forma проголошено двомовність. Абсолютно та сама картина існує на інших окупованих Росією територіях - у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії. Й абсолютно та сама картина повного домінування російської мови - у лукашенківській Білорусі.
А що ж у самій Росії, яка так пишається своєю «багатонаціональністю» і своїм «інтернаціоналізмом»? А віднедавна у «національних республіках» (ніби етнічні росіяни - це не така ж «національність», як і всі інші) у школах навіть викладання рідних мов як предметів є лише факультативним - далеко вже не кажучи про викладання всіх предметів мовами, титульними для автономій.
ЮНЕСКО визнала такими, що перебувають під загрозою, 131 мову на території Росії. Окрім малих мов Півночі, Сибіру й Далекого Сходу, Дагестану та фіно-угорських мов Ленінградської й Мурманської областей (хоча хто, як не держава, мала б докласти всіх зусиль для збереження цих мов!), до списку ЮНЕСКО увійшли й мови досить чисельних народів, зокрема й титульних народів російських «суб'єктів федерації». До категорії уразливих, тобто використовуваних лише вдома й не використовуваних у публічних сферах, увійшли адигейська, башкирська, чуваська, кабардино-черкеська та чеченська (!) мови. До цієї ж категорії увійшла й білоруська мова. До переліку мов, щодо яких існує пряма загроза зникнення, тобто діти не вивчають їх як рідні, увійшли ерзямордовська, марійська, карельська та удмуртська мови. (Цей список був би дуже корисним для Угорщини, яка проголошує себе захисницею всіх фіно-угорських мов.) До мов, щодо яких існує реа
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20.06.2021 21:22 Відповісти
От таки добре, що українці мають можливість працювати по Європах, в кого є кошти, подорожувати, дивитися, зрівнювати. І, о диво, в Україні, в якій народ один із самих бідних у Європі, ціни на ВСЕ!!! самі високі. То чого ви скіглітє? Бєрітє лапаті і ідітє капаті.
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20.06.2021 21:24 Відповісти
з 2019 року,українськый дипломатії,цілодобово та спрямовано,стачують зубы зеленим напільником!
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20.06.2021 21:27 Відповісти
Окрім Укрінформу, Кулебою більше жодне ЗМІ не цікавилося?
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20.06.2021 21:32 Відповісти
Навострить можно уши.
Зубы надо ОСТРИТЬ.
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20.06.2021 21:35 Відповісти
как в том старом анекдоте ...
"слюший,у тебя грудь эсть?а пачиму ты её не носишь?"
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20.06.2021 21:46 Відповісти
Хотілося б почути від кулеби про дипломатичні успіхи останніх двох років. Приклади гострого і нестандартного зе- рмаковського мишлення, будьте ласкаві?
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20.06.2021 21:55 Відповісти
А про НАТО? Шо, слабо задвинув Байдену разом з Кулебою? Та другі штучки зубастої політики.
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20.06.2021 22:00 Відповісти
І про "зубасту" відповідь на питання "фуйло- вбивця ?"
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20.06.2021 22:24 Відповісти
Ідіот
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20.06.2021 22:10 Відповісти
Uzhe dva goda kak eti zubki kroshitsa , ZEkaries podhvatili ...
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20.06.2021 22:28 Відповісти
Українська дипломатія,нині,ходить обісраною ,оскільки,зайнята підтиранням дупи "найвеличнішого"!
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20.06.2021 22:34 Відповісти
Ох и крепко подкинуло в гробу Талейрана при словах таких! Крепко Кулеба взорвал. Надо было конечно про Кисинджера сказать по части кидания в гробу. Врядли текущие двоечники и второгодники знают кто такой Талейран.
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20.06.2021 22:53 Відповісти
Талейран блеванул.
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20.06.2021 23:09 Відповісти
Кульба-ба я смотрю устроился в Квартал юмористом.. Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1724
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20.06.2021 23:44 Відповісти
Более четко определение так называемой "нестандартной" дипломатии дала А.Гетьманчук : "Изо дня в день мы видим, как «диплоЕрмакия» берет верх над Дипломатией "
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20.06.2021 23:51 Відповісти
Кулеба - не дипломат, а диплодок.
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21.06.2021 00:05 Відповісти
Зараз немае ніякої дипломатії
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21.06.2021 00:27 Відповісти
"навострила зубы" ???

Я чула лише =навострить уши=.
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21.06.2021 01:50 Відповісти
ага, тільки з 2019 року дипломатія в Україні перестала існувати.
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21.06.2021 07:32 Відповісти
бєня-песиголовець вже "довострився".....а ще, що можна взяти з полудурка з розумом 5-ти літньої дитини ?
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21.06.2021 07:58 Відповісти
В каком смысле она зубы навострила - она теперь за член что пытаются кусануть, а не просто отсосать как обычно?
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21.06.2021 09:28 Відповісти
Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5855
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21.06.2021 11:29 Відповісти
Так кто там из дипломатов от "зелени"зубы навострил?Зе и ко во всеуслышание заявляли,что оккупированные территории будут освобождаться не ВСУ,а типа, дипломатически..Пошел третий год "зеленого"правления и не освобождено даже пяди украинской земли,наоборот, ее даже отдали при преступном отведение передовых частей..Наш МИД полностью беззубый..
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21.06.2021 12:11 Відповісти
 
 