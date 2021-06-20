МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід планує закликати "до впливу на Київ, який саботує виконання Мінського комплексу заходів і ухиляється від діалогу з Донецьком і Луганськом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС Російської Федерації.

"Що стосується внутрішньоукраїнського конфлікту, планується обговорити роботу контактної групи, в якій ОБСЄ координує прямий діалог Києва, Донецька і Луганська як сторін конфлікту. Закликатимемо керівництво ОБСЄ до впливу на Київ, який саботує виконання Мінського комплексу заходів і ухиляється від діалогу з Донецьком і Луганськом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, буде "предметно розглянуто" діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, висловлено зауваження до її доповідей. "Спостерігачі не поспішають підтверджувати дані про жертви і пошкодженнях цивільних об'єктів у Донбасі. Стали рідше зазначати територію, із якої велися обстріли, хоча можливості це визначити є. Наголосимо, що мандат СММ поширюється на всю територію України. Спостерігачі мають доповідати про ситуацію з дотриманням прав людини, приділяти увагу становищу нацменшин. Проте цим аспектам, особливо в контексті розгулу неонацизму в країні, порушенню мовних і освітніх прав її громадян приділяється недостатньо уваги", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

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Нагадаємо, зустріч глави МЗС РФ Лаврова і генсека ОБСЄ Хельги Шмід відбудеться 21 червня в Москві.