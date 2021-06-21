Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії
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Білий дім виплатив всю військову допомогу Україні, але справді заморозив 100 млн доларів.
Про це заявив радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, плутанина сталася у звіті.
"Конгрес виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року, яку мали витратити до вересня. Зараз червень. Ми витратили кожну копійку кожного долара з 275 мільйонів доларів на Україну", - повідомив Салліван.
Радник Байдена зазначив, що 100 мільйонів доларів також мала отримати Україна, але за певних умов.
"Додаткові 100 мільйонів доларів були пакетом на випадок непередбачених обставин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Це додаткові кошти, окрім виділених 275 мільйонів доларів. І він був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли ці війська було відведено і вони не увійшли до України, ми перевели цей пакет у резерв на випадок, якщо він може знадобитися у майбутньому", - пояснив Салліван.
Нагадаємо, видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні.
Після цього в Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.
Будь ласка, зачекайте...
Знаєш, мені ці =пояснення= нагадали зе-команду і їхні розрахунки про зарплату вчителям 4000 доларів. Так і тут.
вимагає, щоб "козак" пройшов когнітивний тест і оприлюднив його результати. Написав йому листа, який підписали ще 13 законотворців.
І це зовсім не смішно. Американці пишуть, що кожен, хто стикався з хворими на деменцію, бачить те саме у ікони більшості українського населення. І що він здав за останній час, це видно: ще більше, як став президентом.
Звичайно, що вони зроблять все, щоб тесту не було, це зрозуміло. Але якщо виявиться, що про це знали (я не думаю, що персонаж витримає термін), бо симптоми вже були - це злочин і неймовірна афера.
Про це повідомляє Військовий кур'єр України з посиланням на лист командувача Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневського від 4 червня 2021 року.
У листі йдеться, що, через ухвалений закон «Про оборонні закупівлі» та урядову постанову №363 від 3 березня 2021 року, військові частини не мають право укладати контракти на товари оборонного призначення, навіть за процедурами закупівлі, визначеними Законом України «Про публічні закупівлі».
«Очільники Міністерства оборони тривіально не змогли погодити три пов'язаних документи, які впорядковують процедури закупівлі оборонної продукції в ЗСУ. Тобто на словах військовим частинам надали можливість проводити закупівлі самостійно, без втручання посередників усіх калібрів, а в реалі таких прав їм не надали. Але централізоване фінансування таких закупівель шустро порізали!», - пише Військовий кур'єр України.
Видання зазначає, що результаті цих непрофесійних дій міноборонівських чиновників, генерал Вишнівській змушений зупинити всі закупівлі на суму більш ніж 200 000 гривень, у тому числі й постачання товарів по вже укладених контрактах, що були укладені після 21.04.2021 (дня введення в дію постанови КМУ №363).
КЕКВ 2260, що згадується в листі - це стаття «Видатки та заходи спеціального призначення» - придбання, утримання, ремонт та утилізація виробів військового призначення, військової техніки, військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, казарм, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення).
У листі командувача Сил логістики також йдеться, що з метою виправлення ситуації, дано доручення опрацювати питання щодо внесення необхідних змін до Закону України «Про оборонні закупівлі» та/або Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 «Питання оборонних закупівель».
Скільки часу знадобиться, щоб розблокувати армійські закупівлі наразі невідомо.
20.06.2021 22:00
ОтветитьМне нравится Эразм Роттердамский 4a760266
дэбил бидон
20.06.2021 22:01
ОтветитьМне нравится Гыг с Вами
скока можно этот фейк таскать?
Разве шо для парадов...
5 ч. ·
Справа вже не в тому, чи мали бути видані ті позабюджетні й позапланові сто мільйонів баксів військової допомоги в разі військового вторгнення РФ - чи просто внаслідок його загрози. І не в тому, притримали їх американці після зустрічі з Путіним - чи до, як бонус за те, що масована інвазія не почнеться. І навіть не в тому, отримаємо ми цього року додаткову військову допомогу від американців чи ні.
А в тому, як блискавично й категорично Пентагон і Білий дім зреагували на звинувачення в підігруванні Путіну й послабленні підтримки України. Це маркер, наскільки американське суспільство не дає сьогодні своїй владі свободи маневру в цьому питанні - незалежно від того, яка нікчема очолює сьогодні нашу країну.
І - так, цілком ймовірно, що Порошенко зміг би використати таку сприятливу ситуацію для досягнення серйозного прориву в безпековій сфері - так само, як він зубами вигриз безвіз і Томос. Та головне, все ж, що зради в ближчі роки, очевидно, не станеться, без допомоги нас не залишать, а Віка Нуланд не вичитає в Мінських угодах нічого, що «змусить» Держдеп прийняти російське трактування цього документу. Хіба що Янелох зовсім уже збожеволіє
Видання повідомило факт, нікого не звинувачуючи у жодному підігруванні (діяч статтю читав ? ) пославшись на чотирьох людей, які безпосередньо в курсі справи, звичайно, на умовах анонімату.
А шо там "велика аналітиця" мадам Л. Крижановська, світило ? Нічого ще не накалякала ?
"Професійна" команда випхала папужку Псакі "спростовувати", пеньок Таран виповз з =москальським фейком= (дурило, мовчало б вже і не ганьбилося ще більше, в МО англійською ніхто не володіє і не міг прочитати і розтовкти статтю ?)
То що, не набрехало видання ? На місці українських "вумних" варто було б вибачитися.
Там не говорилося про замороження допомоги як такої, лише про цей конкретний пакет на 100 млн.
Які ж жалюгідні істоти. Я наводила витяги і підкреслювала. Бідонобіли набігли і позаспамлювали.
= не позорились бы, Хамасу выделили на булавки 200 + 350 млн $
Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы. ДОКУМЕНТ
Об этом пишет издание "Военный курьер Украины".
И это в то время, когда министерство обороны закупает для себя машины по цене миллион долларов за штуку!" - пишет "Военный курьер Украины".
В распоряжении его редакции оказался документ Минобороны от 4 июня за подписью командующего силами логистики ЗСУ Олега Вишневского. Этим документом генерал останавливает все закупки на сумму более 200 тыс. грн.
Речь идет о тратах на закупку вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия и т.д. А также о покупке, содержании, ремонте и утилизации военной техники и о военном строительстве.
https://censor.net/ru/news/3272336/***************************************************************************************
Путину нужно только Украина. И из-за этого весь сыр-бор и пужалки.
И похоже нас в который раз сдали.
этого не простит.
ние боевых отравляющих..... бриты вон ***** пару-тройку перебежчиков не простили....
оттуда же - из личного мусорного бачка пардон за скептицизьм.........
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Антиресно, сколько в долларе копеек?
ные и наднациональные корпорации по типу массонских - иногда они договариваются иногда
ссорятся и получаются локальные войнушки а иногда входят в клинч и замес получается не
шуточный называемый мировыми войнами......
смену системе властвования родовой аристократией
США , а точнее в Белом Доме Байдена под дурачка косят.
Да и смешная помощь какие то 100 млн $ на случай вторжения Рашистов. пхахаха.
А помощь 100 млн $ на случай вторжения Рашистов. Это курам не смех.
Конгрес той самий, і ніби Байден ви кажете "нєрусскійкакТрамп".
Так в чому ж річ?
Цензор писав, що в 2020 був рекорд $510млн, але це схоже на календарний.
https://amp.censor.net/ua/news/3235746/ukrayina_v_2020mu_otrymala_vid_ssha_viyiskove_obladnannya_na_510_mln_agentstvo_z_oboronnogo_spivrobitnytstva
Написали б статтю на тему.