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Новини Політика України
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Байден (2335) Кравчук (545) путін (21449) росія (47327) США (14513)

За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук

Очікувати справжніх результатів зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна в Женеві потрібно через деякий час, тому що громадськість не чула , про що вони говорили. Про переговори поки можна судити лише за підсумковими пресконференціями президентів.

Таку думку в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом" висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Загалом Кравчук оцінив зустріч лідерів США та Росії як "продуктивну, конструктивну", і що Байден на ній був більш переконливим.

"Тому що до цього він мав можливість зустрітися з лідерами країн "Великої сімки" (G7), НАТО, ЄС, і він мав за спиною консолідовану позицію ЄС, G7 і НАТО. Це означає, що він спирався на надто велику демократичну силу", - сказав Леонід Кравчук.

У Путіна ж не було підтримки інших країн-лідерів.

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"Як видно з його промови, він спирався на агресивні наміри та військові сили своєї країни. Я не знайшов в його формулюваннях натяків, що він міг говорити від імені ще когось. Що за ним стоять, підтримують його сили в інших країнах", - пояснив глава української делегації в ТКГ.

Однак як точно будуть вибудовуватися взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, наразі невідомо, тому що за підсумками зустрічі не було ухвалено комюніке.

"Значить, говорити про те, що ми маємо точні формулювання та точні завдання, теж не можна... Ми можемо обговорювати підсумкові пресконференції. А на них Путін і Байден перерахували, що вони робили, але абсолютно нічого не сказано, як робили, яким чином робитимуть, хто відповідатиме за це", - додав Кравчук.

Саміт Байден - Путін продемонстрував світові, що "демократія розвивається, а автократія неминуче досягне кінця".

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"Ця зустріч - це не просто розмова. Це Байден показав свої тверді наміри захищати демократичні цінності, й сказав, що США будуть це робити системно та послідовно... Що нічого не мине безслідно. Що за дії, які сьогодні дозволяє собі Росія, вона буде покарана, і щодо неї будуть застосовані відповідні заходи", - резюмував Кравчук.

Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон і далі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9029
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21.06.2021 01:08
+7
Так рядом с тобой же есть "величайший геостратег современности". Спроси его, когда он в очередной раз выйдет из кокаинового пике и перестанет "бомбить".
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21.06.2021 00:59
+6
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4063
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21.06.2021 01:22
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Так рядом с тобой же есть "величайший геостратег современности". Спроси его, когда он в очередной раз выйдет из кокаинового пике и перестанет "бомбить".
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21.06.2021 00:59 Відповісти
Кому ты гнида ТЫкаешь, тыкай своему олигарху разводившему махровую коррупцию 5лет.
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21.06.2021 01:15 Відповісти
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4063
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21.06.2021 01:22 Відповісти
А чего это вас так, на ночь глядя, так порвало?)))
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21.06.2021 01:33 Відповісти
бо він і вдень і вночі думає про Україну. А йому, б...., ніхто не вірить.
колись давав коментар Скабеєвій і ляпнув що Гітлер із Сталіним напередодні війни зустрічались у Львові. Плакала зосміху не тільки рашка але і Україна. Таки й же віщун як його корифан бувший митрополит, який оскаржував у мирському суді рішення собору. Впали обоє в дитинство. А Байден запропонував Вовану думати як щось робити, а цих мастьових не попередили і не проінформ ували, обіжаються. пересічному стало ясно, вован загрався, друзів немає, подельники кончились. І шо ? таки да, обо.......
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21.06.2021 03:41 Відповісти
Так это именно твой олигарх развел здесь невиданную коррупцию. Глаза промой от "божьей росы" и оглянись вокруг. Может и дойдет.

За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7854
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21.06.2021 11:42 Відповісти
По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9029
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21.06.2021 01:08 Відповісти
Бідні крокодили, хвилююся за їхні шлунки, це ж треба таку гадість перетравлювати.
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21.06.2021 08:31 Відповісти
Та какое там коммюнюке-ке! Сидит на фото как конь овса нажравшись---воды охота---икать начнёт не по процедуре момента. Два разных мира, ценностей, взглядов, культуры и прочее. Так даже лучше---предсказуемо, ясно и понятно как кусок хозяйственного мыла!
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21.06.2021 01:17 Відповісти
США примет решение о присоединении к Нормандскому формату, скорее всего, по итогам визита Зеленского в Вашингтон, - Кравчук"

Другими словами Кравчук проговорился и выдал главный результат встречи Байдена и пуйтлера - путлер принял Байдена в Нормандский формат!

А путлер принимает в нормандский формат только своих, только тех, кто согласен торговать Украиной.
Т.е. уже на встрече с Зеленским Байден выдаст ему пошаговые инструкции по выполнению минских договоренностей, т.е. кремлевского текста о капитуляции Украины.

При этом украинские СМИ, как обычно, будут подавать участие Байдена в Нормандском формате, как благо... А это буде много хуже формулы Штайнмаера.
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21.06.2021 01:26 Відповісти
Послов вернули. Про НАТО Байдена спросили и послал Украину. Помощь заморозили. Путин весь аж светился, такой довольный был. И Путин еще сказал, что Байден тоже за Минские договоренности, которые для Украины губительны. Байден такое впечатление дедушка, которого отправили на переговоры с КГБшником, которого обучали лучшие мастера по риторике и невербалике и манипуляциям и т.д. А про вербовки вообще молчу. Никаких хороших новостей от союзников Западных - они все предали Украину и хотят с Путиным вести торговлю и прочие дела. Все херня какая-то! И больше всего бесит не это, а сама причина того, почему все так, а причина в самой Украине! Если бы Украина уничтожила бы олигархов и все их щупальца по обрезали из всей системы и всех коррупционеров уничтожили и весь криминал во всей системе жестко карался и затем Украина подняла бы экономику, то Украину бы с сильной экономикой бы хотели все в союзники, а прогнившая страна никому не нужна. Даже самим Украинцам ибо все отсюда валят. Когда будет сильная экономика, тогда Украина будет всем нужна, а кормить Украину бесконечно и в Украине ничего не меняется и гниль коррупции разлагает мертвую экономику Украины дальше. И все это выгодно кремлю! Украину разграбляют и уничтожают их агенты главные - олигархи. Разваливают экономику и многие уровни государства, чтобы скормить все Кремлю и получить еще за это дополнительные десятки миллиардов платы. Может оно все и не так, но это мои ощущения в данный момент из всего, что мой опыт переварил из последней информации. Вот такой пазл говняный сложился. Еще и настроение все это портит самому себе. Надоело уже просто все это дерьмо нескончаемое - это про олигархов и всю коррумпированную систему Украины и то, что с экономикой происходит из за них. И перспективы к улучшению и за горизонтом не предвидится, а скорее только хуже будет все...
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21.06.2021 01:27 Відповісти
Валят далеко не все.Мои дети работают в Харькове и Львове и получают более 2х тысяч уе.Дети моих знакомых- тоже.Теперь по Байдену.Он гораздо более проукраинский,чем вся украинская элита, ВМЕСТЕ взятая.И тут я с Вами согласен.И это с учетом того ,что Байден свято отстаивает американские интересы.Он в политике -с 70х.Знает подноготную и цену каждого правителя СССР и его осколков.На мякине не проведешь.Украина все 30 лет движения в Европу стараниями наших правителей-урок является Улитой.Прибалты оказались более проворны и более защищены.Но и за них ЕС и США благополучие их граждан делать не будут.В США ,случайные люди в правящую элиту не попадают.Кроме Трампа ,разве .
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21.06.2021 06:18 Відповісти
Получать-то можно и две тысячи уе, но ведь дело-то не только в деньгах. Государства - нет. И это больше всего расстраивает.
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21.06.2021 11:21 Відповісти
Мы думали что это дно но снизу постучали...
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21.06.2021 01:39 Відповісти
От Кравчук лох. То він не читав форум ЦН з коментами сектантів + "аналітику" українських "експертів".
=Перемога= однозначна.
І оце - Байден на ней был более убедителен. ??? Серйозно ? Звідки такий висновок ? Сам же каже, що громадськість не чула, про що вони розмовляли.
Відповідно - як вони розмовляли.
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21.06.2021 01:46 Відповісти
Единственый эффективный путь
За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7294
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21.06.2021 10:03 Відповісти
Спершу була інформація, що на запитання Байдена чому Путін напав на Україну, той відповів: "Що хотів, те й зробив"...
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21.06.2021 11:49 Відповісти
Закулисные отношения между США и Россией будут взаимовыгодными.
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21.06.2021 14:14 Відповісти
 
 