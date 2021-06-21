За підсумками зустрічі Байдена і Путіна немає комюніке, тому невідомо, якими будуть взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, - Кравчук

Очікувати справжніх результатів зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна в Женеві потрібно через деякий час, тому що громадськість не чула , про що вони говорили. Про переговори поки можна судити лише за підсумковими пресконференціями президентів.

Таку думку в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом" висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Загалом Кравчук оцінив зустріч лідерів США та Росії як "продуктивну, конструктивну", і що Байден на ній був більш переконливим.

"Тому що до цього він мав можливість зустрітися з лідерами країн "Великої сімки" (G7), НАТО, ЄС, і він мав за спиною консолідовану позицію ЄС, G7 і НАТО. Це означає, що він спирався на надто велику демократичну силу", - сказав Леонід Кравчук.

У Путіна ж не було підтримки інших країн-лідерів.

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"Як видно з його промови, він спирався на агресивні наміри та військові сили своєї країни. Я не знайшов в його формулюваннях натяків, що він міг говорити від імені ще когось. Що за ним стоять, підтримують його сили в інших країнах", - пояснив глава української делегації в ТКГ.

Однак як точно будуть вибудовуватися взаємини США і Росії, зокрема в українському питанні, наразі невідомо, тому що за підсумками зустрічі не було ухвалено комюніке.

"Значить, говорити про те, що ми маємо точні формулювання та точні завдання, теж не можна... Ми можемо обговорювати підсумкові пресконференції. А на них Путін і Байден перерахували, що вони робили, але абсолютно нічого не сказано, як робили, яким чином робитимуть, хто відповідатиме за це", - додав Кравчук.

Саміт Байден - Путін продемонстрував світові, що "демократія розвивається, а автократія неминуче досягне кінця".

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"Ця зустріч - це не просто розмова. Це Байден показав свої тверді наміри захищати демократичні цінності, й сказав, що США будуть це робити системно та послідовно... Що нічого не мине безслідно. Що за дії, які сьогодні дозволяє собі Росія, вона буде покарана, і щодо неї будуть застосовані відповідні заходи", - резюмував Кравчук.

Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон і далі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.